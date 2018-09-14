Элджей не приедет к Нурмагомедову

Российский рэп-исполнитель Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк) принял решение об отмене своего концерта в Махачкале на фоне конфликта между певцом Егором Кридом и чемпионом американского промоушена по смешанным единоборствам UFC Хабибом Нурмагомедовым.

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Музыкант решил отменить свой концерт, который должен был пройти 5 октября на веранде Дагестанской государственной филармонии, по просьбе организаторов, передает Super. Ранее организаторы приостановили продажу билетов на концерт Элджея.

Это очередная стадия скандала, начавшегося после объявления концерта певца Егора Крида в Махачкале. За несколько дней до его выступления в адрес артиста начали поступать угрозы от пользователей социальных сетей. Недоброжелатели обвиняли Крида в попытке нарушить религиозные нормы республики Дагестан, в открытой гомосексуальности и провокационном внешнем виде.

«Не приезжай в Дагестан, здесь тебе не рады. Своим творчеством делись в других регионах, нам ты не нужен!!!» — написал некто Магомед. Кто-то из комментаторов начал угрожать, что убьет и изнасилует Крида, а кто-то заявил, что певец «пускай только попробует сунуться в Дагестан — окажется в кирпичном заводе или еще хуже».

«Отмени концерт или тебе хана,

в республике серьезно настроены против тебя», — заявил еще один из недоброжелателей. Кто-то и вовсе назвал Егора Крида «чертом» и «упырем» и сказал, что ему в Дагестане «не место».

Вскоре после этого в дагестанском МВД заявили, что личности угрожавших Егору Криду установлены. Обнаружена «группа экстремистски настроенных лиц», занимавшаяся срывами концертов в регионе.

Полицейские призвали местное население быть осмотрительными и не идти на поводу у тех, кто призывает совершать преступления, разжигает межнациональную рознь и эксплуатирует вопросы религии.

Силовики предположили, что такая реакция могла стать следствием поста Нурмагомедова в инстаграме, в котором выступил с критикой в адрес посетителей концерта азербайджанских хип-хоп-исполнителей HammAli & Navai.

Спортсмен опубликовал видеозапись того, как пришедшие на концерт подростки танцевали и бурно веселились, и написал комментарий: «Современный Дагестан. Разве это завещали нам праведные предшественники».

Вскоре лейбл Black Star сообщил, что концерт Крида 9 сентября в столице Дагестана отменен, поскольку организаторы концерта не могут гарантировать безопасность посетителей.

«Ввиду неспокойной обстановки на местах, мы не хотим рисковать безопасностью людей, желающих попасть на концерт.

Очень сожалеем о сложившейся ситуации и надеемся, что уже в скором времени артисты лейбла все-таки смогут выступить для наших людей в Дагестане», — говорится в сообщении Black Star.

Кроме концерта Егора Крида, также был отменен концерт репера Doni в городе Каспийске, назначенный на 8 сентября. В этой связи Нурмагомедов написал в инстаграме: «Не велика потеря». Сам Крид болезненно отреагировал на произошедшее.

«Не ожидал, что один из моих любимых бойцов Хабиб Нурмагомедов будет против моего концерта в Махачкале. Ас-саляму алейкум, Хабиб. Может, для тебя и не велика потеря, но для людей, которые любят мои песни, которые столько ждали концерт и купили билеты — потеря огромная», — отметил Крид.

Также он подчеркнул, что с уважением относится ко всем религиям и призывает позволить людям самим решать, какую музыку слушать.

«Столько угроз в свой адрес и в адрес моих поклонников я никогда еще не получал. Люди, которым нравится чье-то творчество, вправе это получить, а не оказываться заложниками чьего-то мнения, которое считается правильным для всего народа», — подытожил исполнитель.

Кроме того, в ситуацию встрял и глава лейбла Black Star Тимати.

«Мы с большим уважением относимся к Дагестану и Кавказу в целом.

Есть много людей, которые переживают из-за отмены концерта. Поддерживать волну, что артисты не должны приезжать, потому что они не нравятся лично тебе, — это как-то неправильно», — сказал артист в своем видео.

Нурмагомедов отреагировал более жестко, передает НСН.

«Каждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас, а если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать, я никого не заставляю, но говорить мне типо я не имею права на свое мнение — это смешно, какие то черти не будут говорить мне, что делать, а что нет, для этого у меня есть другие люди, с кем я советуюсь и кого прислушиваюсь», — написал боец (орфография и пунктуация сохранены).

Он также добавил, что за Дагестан отвечают дагестанские мужчины, а не «всякие петушары».

Не остался в долгу и Тимати.

«Если мы говорим о религии: тогда не деритесь за деньги и не выставляйте фото с ринга в трусах, не добивайте лежачего и не ругайтесь матом.

А пока вы все это не соблюдаете сами, но пытаетесь вести глубоко нравственную мораль, вы выглядите смешно в глазах собственной же аудитории — для этого достаточно почитать комментарии под вашими же собственными публикациями», — отметил рэпер.

Вишенкой на торте стало обращения к участникам скандала главы Чечни Рамзана Кадырова. Чеченский лидер призвал жителей Дагестана не заниматься ерундой и не обижать друг друга.

«Хабиб с Тимати поймут друг друга. Просто Хабиб вес сгоняет, поэтому он нервничает, его можно понять», — сказал Кадыров.

Он также призвал развивать Северный Кавказ, в частности туризм, чтобы «к нам приезжали гости», передает ФАН.

«Поэтому давайте жить дружно, мои любимые дагестанцы», — подытожил глава региона.