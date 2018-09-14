Месть руками фаната: на рэпера 6ix9nine напали в Москве

Бруклинский рэпер Даниэль Эрнандес, выступающий под псевдонимами 6ix9ine и Текаши69, подвергся нападению во время своего концерта в московском клубе Cition Hall. В паузе между песнями неизвестному мужчине удалось забраться на сцену, после чего он ударил музыканта локтем и попытался сбить его с ног, однако не сумел этого сделать. Достаточно быстро к делу подключились охранники Текаши, которые повалили нападавшего на пол и начали бить ногами.

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Когда он был окончательно нейтрализован, его увели со сцены. Позже рэпер выложил в инстаграм видео, на котором рассказал о произошедшем, однако ролик был достаточно быстро удален.

По неподтвержденной информации, напавший на него мужчина обосновал свой поступок желанием отомстить за чикагского хип-хоп-исполнителя Чифа Кифа, у которого был конфликт с 6ix9nine.

Ссора между музыкантами произошла еще в начале мая, когда приятель Чифа — рэпер Тадои — стал угрожать Текаши физической расправой за то, что тот заступился за его бывшую девушку Кьюбан Долл. Она обвинила Тадои в домашнем насилии и опубликовала несколько фотографий с синяками и ссадинами на своем теле.

Чиф Киф поддержал своего друга, однако 6ix9ine тогда не воспринял угрозы всерьез — как и после того, как против него выступил еще и Триппи Редд.

В июне все трое выпустили дисс на Текаши под названием «I Kill People!». Вскоре на Чифа было совершено нападение в нью-йоркском отеле — в рэпера стреляли, однако пуля пролетела мимо, и музыкант укрылся в своем номере. Киф обвинил Текаши в том, что он подослал к нему убийц.

«Все дело в бифе между мной и рэпером 6ix9ine», — заявил он журналистам. 6ix9ine поспешил опровергнуть заявление недруга и подчеркнул, что во время предполагаемого нападения находился в Лос-Анджелесе.

Примечательно, что, по информации западных медиа, туда он прибыл на встречу с еще одним коллегой по цеху, Фетти Вапом, однако поссорился и с ним, в результате чего дело тоже закончилось перестрелкой. Это, разумеется, Текаши тоже категорически отрицает.

После вступления конфликта с Чифом в новейшую фазу, 69 слетал в Чикаго, родной город своего врага, и накупил там кучу еды для бездомных.

«Так как местные рэперы не могут помочь нуждающимся людям, этим займусь я», — заявил музыкант.

При этом он не стал брать с собой личную охрану, заявив, что не боится Кифа.

«Сначала сказали: «Не появляйся в Чикаго». Приехал. Потом говорили: «Ты в аэропорте. Выйди из аэропорт, иди в город». Потом: «Ты с охраной. Откажись от охраны и иди на район». Теперь: «Иди ко мне домой». Вы *** [поехавшие]?»

На этом Текаши не остановился и встретился с бывшей девушкой Чифа — экс-порнозвездой Слим Дэнджер, которая родила от исполнителя ребенка. 6ix9nine подарил ей брендовой одежды на $75 тыс., а также вынес вердикт насчет того, что Чиф является плохим отцом.

Концерт Текаши в Москве должен был состояться еще 7 сентября, однако тогда музыкант не прилетел в Россию — до сих пор неизвестно, почему.

«К сожалению, Текаши не прилетит. Как и не прилетел вчера в Стокгольм. Самолет с ним должен был сесть сегодня в 17:20. Подробности пока не ясны. Вроде бы как и его менеджмент не до конца понимает, что происходит, так как отменяется не только Москва, а с большой вероятностью вся часть тура», — сообщили организаторы выступления.

Тем не менее все достаточно быстро разрешилось, и выступление было перенесено на 13 число.

У 22-летнего артиста уже было много проблем с законом. Еще будучи несовершеннолетним, он отбывал тюремный срок за распространение героина и избиение.

Осенью 2015 года его признали виновным в совращении несовершеннолетней — в феврале того же года он переспал с тринадцатилетней девочкой и выложил в сеть видеозапись полового акта.

Эрнандес заявил, что не имел «полового акта» с девушкой и отрицал, что знал о ее возрасте.

Согласно договору о признании вины, исполнитель должен был получить аттестат об окончании средней школы и не нарушать закон в течение двух лет. В обмен на это судья решил дать ему три года условно и не вносить рэпера в реестр преступников, совершивших сексуальное нападение.