EBU за Тель-Авив: Иерусалим оставили без «Евровидения»

Международный конкурс песни «Евровидение-2019» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая следующего года. Об этом сообщила пресс-служба организаторов мероприятия.

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«64-й песенный конкурс «Евровидение» пройдет в Тель-Авивском центре ярмарок в Израиле во вторник 14, четверг — 16 и субботу 18 мая», — говорится в пресс-релизе.

«Все заявки были образцовыми, но в конце концов мы решили, что Тель-Авив обеспечивает лучшую атмосферу для крупнейшего в мире концерта живой музыки», — приводятся в сообщении слова исполнительного директора Европейского вещательного союза (EBU) Йона Олы Санда.

В пресс-релизе также отмечается, что второй по величине город Израиля Тель-Авив представил очень креативную и убедительную заявку, опередив двух других кандидатов — Иерусалим и Эйхат. Отмечается, что окончательное решение было принято после того, как израильскую корпорацию общественного вещания Kan попросили представить как минимум два города-кандидата на проведение конкурса.

«Мы с нетерпением ждем начала сотрудничества с Kan, — заявил глава контрольной группы «Евровидения».

— По традиции мы ожидаем от главы государства гарантий безопасности и свободы передвижения всех участников и посетителей мероприятия. Эти гарантии являются частью обязательного протокола для того, чтобы мы смогли непосредственно приступить к организации конкурса».

С недавних пор конкурс «Евровидение» состоит из двух этапов — полуфиналов и финала. Исходя из пресс-релиза, 14 и 16 мая пройдут полуфинальные состязания, а в субботу, 18-го числа, пройдет большой финал конкурса.

В этом году «Евровидение-2018» проходило в столице Португалии Лиссабоне. Победу одержала израильская певица Нетта Барзилай с композицией «Toy». Любопытно, что Нетта после голосования экспертных комиссий стран занимала только третье место, однако на первую позицию ее вывело зрительское голосование.

Россию в этом году представляла Юлия Самойлова, которая не смогла принять участие в конкурсе 2017 года, прошедшего на Украины. Служба безопасности страны запретила Самойловой въезд на территорию государства в связи с тем, что она ранее посещала Крым, который до сих пор остается непризнанным украинскими властями.

В Лиссабоне Самойлова показала один из худших за всю историю участия России в «Евровидении» результатов, не пройдя полуфинальную стадию.

После официального объявления EBU, который является создателем и организатором конкурса, израильтяне теперь смогут свободно вздохнуть, так как страна столкнулась с большим количеством проблем почти сразу после победы Нетты Барзилай в Лиссабоне.

Так, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, встречая Нетту в аэропорту, заявил: «Нетта, ты принесла большую славу Израилю. В следующем году — в Иерусалиме!» Эта фраза вызвала неоднозначную реакцию, в том числе и у EBU, который почти мгновенно выпустил заявление, в котором посоветовал людям пока не покупать билеты на самолет и следить за официальными страницами, чтобы узнать, когда и где пройдет конкурс. Статус восточной части древнего города остается одной из главных трудностей в палестино-израильском конфликте. Восточный Иерусалим был занят еврейским государством в 60-х годах 20-го века, и с тех пор правительство страны неизменно заявляет, что объединенный город является столицей Израиля, что идет вразрез с намерениями палестинцев.

Чуть позже новые проблемы у Израиля возникли с неожиданной стороны — звукозаписывающая компания Universal Music направила предупредительное письмо Дорону Медали и Ставу Бергеру, написавшим лучшую, по мнению телезрителей, песню «Евровидения». По утверждению компании, композиция является плагиатом на всемирно известный суперхит группы The White Stripes «Seven Nation Army». Однако дело развития не получило, так как Unversal отказался от публичных комментариев, из-за чего EBU охарактеризовал всю историю как «досужие домыслы».

В конце прошлой недели более 140 деятелей культуры преимущественно из Европейских стран подписали открытое обращение к EBU с призывом лишить Израиль права проведения «Евровидения-2019».

В обращении отмечается, что вскоре после победы Израиля на «Евровидении», 14 мая, «армия этого государства убила 62 безоружных мирных протестующих в Газе палестинца, включая шестерых детей. Сотни людей были тяжело ранены».

«До тех пор, пока народ Палестины не сможет получить свободу, справедливость и равноправие, никаких контактов и дел с государством, которое лишает палестинцев этих прав, не может быть», — отмечается в письме.

В число подписавших обращение вошли такие известные британские музыканты, как Брайан Ино и экс-лидер Pink Floyd Роджер Уотерс, неоднократный обладатель призов международных кинофестивалей финский режиссер Аки Каурисмяки, датский режиссер Нильс Вест, победитель «Евровидения» 2004 года ирландец Чарльз Макгеттиган, британская актриса Джули Кристи и многие другие.