«Хищник», «Багровая мята» и другие премьеры недели

Главной премьерой российского проката на этой неделе стал фантастический боевик «Хищник». Его действие будет разворачиваться между событиями фильмов «Хищник 2» и «Хищники». Режиссером стал Шейн Блэк, который снимался в оригинальной ленте и участвовал в написании сценария к ней. По сюжету Хищники возвращаются на Землю в усовершенствованной форме — они успели проапгрейдить свою ДНК с помощью иных инопланетных рас. Противостоять им сможет только специальный отряд из бывших солдат и учителя.

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Главную роль в картине исполнили известный по «Логану» и «нетфликсовскому» сериалу «Нарко» Бойд Холбрук и сыгравшая в последнем фильме про Людей Икс Оливия Мунн. Шейн Блэк начал свою голливудскую карьеру в качестве сценариста, создав такие культовые фильмы, как «Смертельное оружие» и «Последний бойскаут». В качестве режиссера Блэк снял высоко оцененные «Поцелуй навылет», «Железный человек 3» и «Славные парни».

Кровавый боевик с Дженнифер Гарнер в главной роли рассказывает об истории некогда счастливой матери и супруги, в одно мгновение — по вине безжалостных преступников — теряющей все, ради чего стоит жить. Когда продажное правосудие спасает убийц от заслуженного наказания, женщина начинает мстить — и судьям, и полиции, и тем, кто лишил ее семьи, особенно.

Картину снял француз Пьер Морель — автор хитов «13-й район» и «Заложница». Снятая по сценарию Люка Бессона «Заложница» с Лиамом Нисоном в главной роли собрала в мировом прокате $226 млн при бюджете в $25 млн. Однако у «Багровой мяты» коммерческие показатели пока не блещут — всего $15 млн.

«Временные трудности», Михаил Расходников

В прокат выходит социальная драма молодого режиссера Михаила Расходникова с Иваном Охлобыстиным и Риналем Мухаметовым в главных ролях. Картина рассказывает о страдающем от детского церебрального паралича герое, возненавидевшем с детства своего отца, который относился к нему, как к здоровому человеку, и постоянно говорил: «Ты не больной — у тебя временные трудности». Лента поднимает проблему социализации детей с ДЦП, рассказывает об издевательствах со стороны одноклассников и пытается найти ответ, как помочь таким людям социализироваться.

Автор культового «Американского пирога» Пол Вайц, снявший затем много комедий разного качества и номинированный на «Оскар» за сценарий к драме «Мой мальчик», решил взяться за новый для себя жанр. «Бельканто» с Джулианной Мур и Кеном Ватанабэ в главных ролях расскажет о том, как оперную диву и японского магната взяли в заложники в Южной Америке. Это экранизация международного бестселлера Энн Пэтчетт «Заложники». Картина уже начинает получать в целом благоприятные отзывы от критиков.

«Девица» («Damsel»), Дэвид и Нэйтан Зеллнеры

Известный в узких кругах независимый режиссер Дэвид Зеллнер вместе со своим братом Нэйтаном снял комедийный постмодернистский вестерн «Девица», который был представлен в этом году в Санденсе и на Берлинале. Главные роли в картине сыграли Роберт Паттинсон и Миа Васиковска, чьи работы были высоко оценены критиками. Фильм рассказывает о совершенно нетипичном ковбое, обладающем вполне себе светскими манерами, который путешествует вдоль всей западной границы США, чтобы добраться до своей невесты Пенелопы. Разбор всего жанра «вестерн» по косточкам и выворачивание его наизнанку прилагается.

«Мир принадлежит тебе» («Le monde est a toi»), Ромен Гаврас

Сын великого режиссера трехкратного обладателя «Оскара» Коста-Гавраса, Ромен Гаврас снял свой второй полнометражный фильм. Картина представляет собой легкую криминальную комедию, в которой снялись такие звезды французского кино, как прекрасная Изабель Аджани и Венсан Кассель. В центре сюжета — молодой человек, сын блестящих мошенников, который страстно хочет открыть легальный бизнес и обрести спокойную жизнь добропорядочного человека.