«Мерзость»: Киселев обругал Киркорова и Баскова

Журналист и телеведущий Дмитрий Киселев подверг жесткой критике клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова «Ibiza». Генеральный директор российского международного информационного агентства «Россия сегодня» и заместитель генерального директора ВГТРК в своем материале на сайте «РИА Новости» назвал клип звезд российского шоу-бизнеса «отвратительной мерзостью».

«Певцы причалили в грязной зоне интернета, и, судя по всему, барахтанье там обоим доставляет удовольствие», — написал Киселев.

Журналист подчеркнул, что исполнители носят звание «народный артист России», что, по его мнению, является «своего рода знаком качества».

Реклама

«Эстетика в клипе Ibiza низкопробна, — возмутился Киселев. — Чего стоит хотя бы сцена, когда Баскова тошнит в кабинке биотуалета, а Киркоров ударом ноги эту кабинку переворачивает, и тот, кто внутри, купается в нечистотах. Это что, так артисты оценивают уровень культурного запроса своей публики? Или считают, что вести почитателей нужно именно в этом направлении?»

Киселев добавил, что клип не только плох с точки зрения визуальной и сценарной составляющей, он еще и выполнен «с демонстративным нарушением требований Роскомнадзора по лексике». Телеведущий сравнил в этом разрезе Киркорова и Баскова с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым, но отметил, что Шнур, в отличие от поп-звезд, выглядит гармонично в своем образе.

«Здесь и страх отстать от трендов, и зависть к Шнуру, — подчеркнул Киселев. — Но если Шнур гармоничен на избранном художественном поприще, на почетные звания, ордена и «Голубые огоньки» не претендует, то каминг-аут от Киркорова и Баскова выглядит жалким и смешным».

Гендиректор «Россия сегодня» уверен, что после клипа «Ibiza» увидеть этих артистов «уже отмытых и в атласных костюмах в новогодних конфетти», намекая на то, что они являются постоянными гостями на новогодних шоу ведущих российских телеканалов.

Чтобы избежать критики в свой адрес, Киселев также подчеркнул, что не считает себя противником свободы творчества.

«Нет, я не против свободы творчества, — заключил журналист. — Я против того, чтобы государство продолжало поддерживать творческие проявления, явно противоречащие государственной культурной политике».

Клип Киркорова и Баскова «Ibiza» вышел на ютьюбе в пятницу, 7 сентября. Почти за неделю он набрал более 6,5 млн просмотров, что по современным меркам нельзя назвать выдающимся успехом для звезд такого уровня известности. Для сравнения предыдущий хит Киркорова, также обращающийся к молодежи и использующий интернет-мемы и соответствующую лексику, «Цвет настроения синий» собрал 43 млн просмотров.

В самом клипе — кроме Киркорова и Баскова — появились многие звезды шоу-бизнеса: лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров, телеведущий Андрей Малахов, юморист Гарик Харламов, а также певцы Валерий Леонтьев и Анита Цой.

Соотношения лайков и дизлайков к новому творению Филиппа оставляет желать лучшего — положительно оценили ролик 134 тыс. пользователей, в то время как отрицательную оценку ему поставили 155 тыс. человек. Комментарии под видео тоже преимущественно имеют критические оценки — многие нашли содержание клипа, мягко говоря, не слишком приятным.

«Омерзительно и позорно», «самое омерзительное, что я видела в жизни», «режиссер точно Бондарчук», «самый омерзительный клип за всю историю музыки», «вот и наступил ад в мире», «печалька, в общем» — это лишь тот небольшая часть комментариев, в котором не используется нецензурная лексика.

Во многих публикациях пользователи негодуют в связи с тем, что Киркорову и Баскову присуждены звания народных артистов России. По этому поводу люди вернулись к идее лишить исполнителей этих титулов.

После выхода клипа на «Цвет настроения синий» такая инициатива уже возникала. На этот раз к флешмобу подключилась и певица Лолита — на своей странице в инстаграме она выложила шутливое видео, в котором отметила, что сама она не обладает званием народной артистки, поэтому «пусть и у них не будет». Кроме того, она добавила, что смотреть «Ibiza» не собирается, чтобы не увеличивать количество просмотров на ролике.