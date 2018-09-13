Подвис в воздухе: Генри Кавилл отказался от роли Супермена

Британский актер Генри Кавилл больше не Супермен — роль супергероя в фильмах голливудской кинокомпании Warner Bros. по комиксам DC Comics будет исполнять другой актер. Как сообщает журнал The Hollywood Reporter, представитель кинокомпании заявил, что решение по поводу грядущих фильмов о Супермене еще не принято.

«Супермен — как Джеймс Бонд. Спустя некоторое время вы начинаете видеть в этих фильмах новых актеров»,

— заявил сотрудник Warner Bros. В статье отмечается, что агенты Генри Кавилла и продюсеры Warner Bros. не смогли договориться по поводу появления актера в кинокомиксе «Шазам!» (Shazam!), выход которого на широкий экран назначен на середину весны 2019 года.

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Кроме того, Warner Bros. собирается сосредоточиться на фильмах о Супергерл, в которых, согласно вселенной DC Comics, Супермен будет еще тинейджером и двоюродным братом героини.

По словам другого источника THR, в ближайшие годы кинокомпания не собирается выпускать фильм, полностью посвященный Супермену. Еще один источник в индустрии заявил изданию, что

Warner Bros. попробует перезапустить франшизу о Супермене — но в ней роль супергероя может впервые в истории достаться чернокожему актеру — Майклу Б. Джордану.

Вскоре после появления в СМИ этих сообщений официальный представитель Warner Bros. выпустил заявление, где подчеркнул: отношения между Кавиллом и компанией не испортились, и к актеру в компании относятся с большим уважением. Одна из причин непродления контракта — невозможность согласовать график съемок. Генри Кавилл сыграл Супермена в трех фильмах: «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости».

Сейчас Генри Кавилл сосредоточился на подготовке к роли Ведьмака в одноименном сериале Netflix по циклу романов польского писателя Анджея Сапковского. Один из фанатов знаменитой видеоигры Witcher 3 даже заранее опубликовал в твиттере арт, на котором изобразил Кавилла в образе главного героя игры — ведьмака Геральта из Ривии. Лицо Кавилла покрыто глубокими шрамами, и у него длинные седые волосы.

Однако ряд поклонников видеоигры и романов Сапковского посчитали, что на роль Геральта больше бы подошли датские актеры Мадс Миккельсен или Николай Костер-Вальдау, известные по ролям брутальных фэнтези-персонажей.

Генри Кавилл — большой поклонник серии видеоигр Witcher и охотно согласился играть Ведьмака. В своем твиттере он опубликовал «свой новый почтовый адрес» из мира игры: крепость ведьмаков Каэр Морхен, долина Каэр Морхен, Херч, королевство Каэдвен.

«Но учтите, что я редко там бываю. Охота на всяких чудищ отнимает слишком много времени. Так что отвечать смогу редко, если вообще смогу», — написал уже вошедший в образ Кавилл.

Шоураннер сериала «Ведьмак» на стриминговом сервисе Netflix Лорен Шмидт Хиссрич в своем твиттере заявила, что Кавилл был первым выбором на роль Геральта.

«Тогда еще не было ни авторов, ни сценария — только зеленый свет [на производство сериала] и много страсти. Это было четыре месяца назад, и я никогда не забуду, каким воодушевленным он выглядел. Он — Геральт. Он всегда им был. Представляю вам Генри Кавилла, нового члена семьи «Ведьмака», — написала в своем твиттере продюсер.

По словам Хиссрич, над первым сезоном «Ведьмака» будут работать известные телережиссеры. Алик Сахаров, занимавшийся съемками «Клана Сопрано», «Игры Престолов», «Карточного домика» и сериала «Озарк», поставит сразу четыре эпизода.

Еще по два эпизода сезона сделают Алекс Гарсиа Лопез, снимавший серии «Люка Кейджа» и «Утопии», и Шарлотта Брандстрем, выступавшая в роли режиссера в сериалах «Двойник» и «Чужестранка». Съемки «Ведьмака» начнутся в начале ноября 2018 года в Центральной Европе. Официальная дата премьеры пока что не запланирована.

Сериал по столь популярной видеоигре и серии книг не мог не привлечь пристального внимания поклонников, не скупящихся на резкую критику любого шага продюсеров. Как уже было понятно по назначению Кавилла на роль Геральта, фанаты будут трепетно относиться к выбору любого из множества персонажей.

Шквал критики вызвало желание Лорен Хиссрич назначить на роль спутницы Геральта — Цири, королевы Цинтры, княжны Бругге и Соддена, наследницы Инис Ард Скеллиг и Инис Ан Скеллиг — актрису, относящуюся к так называемой в английском языке категории BAME (black, asian or minority ethnic — чернокожий, азиат или этническое меньшинство).

Поклонники игры и книг заявили, что Анджей Сапковский ясно дал понять, что Цири — белокожая блондинка, и привели несколько цитат из книг в качестве аргументов. Кроме того, фанаты выступили против «инклюзивности и либерализма» и «борьбы за права меньшинств» в сериале.

В результате Хиссрич решила уйти из твиттера, возмутившись намерением зрителей бойкотировать сериал. «Время взять паузу. Здесь удивительно любят и восхитительно ненавидят, совсем как в Испытании Травами, но мне нужно меньше читать и больше писать, или я так и не завершу финал. Скоро вернусь!» — заявила шоураннер. Хиссрич также объявила, что не собирается менять расы персонажей в книге, но в сериале обязательно будут представлены различные меньшинства.