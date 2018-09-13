«Тимати побежал к папочке»: Кадыров вмешался в конфликт с Хабибом

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал конфликт между рэп-певцом Тимати и бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым.

В инстаграме Тимати была опубликована видеозапись, на которой Кадыров обращается к рэперу. «Тимати! Это для тебя. Раз, два, три!» — с улыбкой говорит Кадыров, делая шуточную «серию» ударов в воздух.

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Глава Чечни призвал «братьев-дагестанцев» не обижать друг друга. «Хабиб с Тимати поймут, просто Хабиб вес сгоняет, поэтому он нервничает, и его можно понять», — заявил Кадыров (Хабиб сейчас готовится к октябрьскому бою с Коннором Макгрегором — Газета.Ru). Он добавил, что Тимати может «звонить 24/7», и с юмором отметил, что «кавказцы не понимают, что это не цифры, а сутки — 24 часа 7 дней в неделю».

«А вы чем занимаетесь — ерундой, селфи записываете и говорите «Тимати туда-сюда», — добавил Кадыров. Он также призвал кавказцев наводить у себя порядок, чтобы в регион не приезжали террористы и «гастролеры».

«Лучше, чтобы к нам приезжали гости, мы должны развивать Кавказ, туризм. Поэтому давайте жить дружно, мои любимые дагестанцы, Аллаху Акбар», — подытожил глава Чечни.

Видеозапись в аккаунте Black Star сопровождается подписью «Кто не понял, тот поймет». Как сообщает НСН, пользователи Сети встретили этот ролик с иронией по отношению к Тимати. Они написали, что певец «побежал к папочке», кто-то назвал его «трусом», потому что артист «подключил к разборкам главу Чеченской республики».

Один из подписчиков посоветовал рэперу научиться «договариваться самостоятельно», так как «быть за кадром — не по-мужски».

Роль Кадырова ряд пользователей воспринял позитивно. По словам одного из комментаторов, Рамзан Кадыров – единственный человек, который пытается не допустить конфликтных ситуаций. Кто-то понадеялся, что после обращения главы Чечни «люди поймут, что не надо враждовать между собой», а вместо этого «становиться друзьями и жить без негатива и вражды».

Конфликт между бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и артистами лейбла Black Star разгорелся после того, как Нурмагомедов прокомментировал отмену концерта Егора Крида в Махачкале «не велика потеря» (орфография оригинала сохранена). В ответ на требование Тимати отметить за свои слова, Хабиб назвал музыкантов «петушарами» на своей странице в соцсети.

Тимати обвинил российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова в двойных стандартах в вопросах морали и нравственности, а также разжигании национального конфликта на религиозной почве.

Возмущение артиста вызывало сообщение Нурмагомедова об отмене концерта Егора Крида в Махачкале. Исполнитель является артистам лейбла Black Star, которым руководит Тимати. Концерт Крида 9 сентября в столице Дагестана отменен, поскольку организаторы концерта не могут гарантировать безопасность посетителей.

«Ввиду неспокойной обстановки на местах, мы не хотим рисковать безопасностью людей, желающих попасть на концерт. Очень сожалеем о сложившейся ситуации и надеемся, что уже в скором времени артисты лейбла все-таки смогут выступить для наших людей в Дагестане», — говорится в сообщении Black Star.

По словам Тимати, никто не может указывать ему, где можно выступать в «его стране» России, а где — нельзя.

«Так же для всех не далеких, узколобых — разжигание межнациональных конфликтов на почве «религиозных соображений» достаточно зыбкая почва в 2018, она так же преследуется законом»,

— подчеркнул Тимати (орфография сохранена).

Владелец махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Осман Кадиев прокомментировал конфликт между Хабибом и Тимати, сообщает ФАН. По словам Кадиева, Дагестан совершенно не нуждается в проведении рэп-концертов. «У нас есть, кого слушать и кому слушать. У нас другая культура», — заявил бизнесмен.

Кроме того, хозяин «Анжи» подчеркнул, что не стоит навязчиво предлагать зрителям в республике «полуголых людей и матерщину со сцены». «Если мне нравится классическая музыка, почему я должен ходить на рэп? Я еду в Москву и иду в Большой театр», — добавил Кадиев, пояснив, что любителям рэпа лучше поискать другое место выступлений.

Месяцем ранее Хабиб Нурмагомедов выступил с критикой в адрес посетителей концерта азербайджанских хип-хоп-исполнителей HammAli & Navai. В своем инстаграме Хабиб опубликовал видеозапись того, как пришедшие на концерт подростки танцевали и бурно веселились, и написал комментарий: «Современный Дагестан. Разве это завещали нам праведные предшественники».