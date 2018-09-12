Ни дня без расизма: «Ведьмака» отругали за кастинг

Поклонники романов польского литератора Анджея Сапковского о Геральте из Ривии возмутились предполагаемым решением создателей предстоящего сериала Netflix «Ведьмак» взять на роль Цириллы — одной из центральных героинь саги — актрису, относящуюся к этническим меньшинствам. По мнению некоторых пользователей твиттера, создатели шоу не должны изменять расовую принадлежность персонажей «ради инклюзивности и либерализма».

В результате начавшейся травли шоураннер проекта Лорен Хиссрич, которая активно делилась в соцсетях информацией о работе над сериалом и общалась с подписчиками, решила на время прекратить ведение страницы в твиттере.

«Любовь здесь потрясающая, а ненависть поучительная, как настоящее Испытание Травами (один из этапов подготовки ведьмаков. — «Газета.Ru»), — написала она. — Только вот мне нужно меньше читать и больше писать, иначе у нас так и не появится гребаного финала [шоу]. Скоро вернусь с большим количеством инсайтов. Будьте вежливы друг с другом, хорошо?»

Реклама

В комментариях к посту фанаты продолжили обсуждать кастинг-политику авторов и стали приводить цитаты из книг Сапковского с описанием Цири.

Официальной информации о кастинге на роль Цири от создателей не поступало, однако некоторое время назад пользователи форума Reset Era обнаружили в сети объявление о поиске 15- или 16-летней актрисы, где одним из условий была принадлежность к BAME (это аббревиатура для «темнокожих, азиатов и других этнических меньшинств». — «Газета.Ru»). Вскоре возмущенные поклонники саги создали онлайн-петицию, в которой потребовали от Хиссрич и Netflix не выбирать исполнительницу роли Цири по этому принципу. На момент публикации материала под ней подписалось больше 36 тысяч человек.

После этого Хиссрич сообщила, что «не будет отклоняться от рас и культур из книги, поэтому включит в сериал представителей меньшинств».

«Ловушка, в которую попадают люди, заключается в том, что они приравнивают «меньшинства» к цвету кожи», — добавила шоураннер.

Действие саги о ведьмаке Геральте разворачивается в средневековой Польше 13-го века — правда, населенной магическими существами и волшебниками. Конкретных данных о населении страны того периода нет, однако в ряде научных публикаций отмечается, что Польша уже в то время являлась многонациональным государством, в котором проживало большое количество представителей этнических меньшинств.

Сама героиня Цири в романах Сапковского относилась к королевскому роду вымышленного государства Цинтра.

Примечательно, что вокруг вышедшей в 2015 году игры «Ведьмак 3: Дикая охота» также разгорелся скандал, но по противоположному поводу. Тогда журналист издания Polygon обвинил создателей в пренебрежении инклюзивностью, так как в игре не было темнокожих персонажей.

Что касается остального кастинга предстоящего сериала, то пока что известен только исполнитель главной роли — им станет британский актер Генри Кавилл, известный по роли Супермена в картинах «Миров DC». О его утверждении стало известно 5 сентября.

Актер неоднократно признавался в любви к серии игр по мотивам книг Сапковского — и недавно в очередном интервью рассказал, что перепрошел третью часть и очень хочет сыграть Геральта в сериале Netflix. Реакции стримингового сервиса долго ждать не пришлось: не прошло и месяца, как он стал официальным ведьмаком из Ривии.

О том, что Netflix планирует экранизировать серию польского писателя, стало известно в мае прошлого года. Изначально предполагалось, что сам Анджей Сапковский выступит в качестве креативного консультанта сериала, однако впоследствии он выбыл из проекта.

Литератор работал над циклом о ведьмаке с 1986 по 1998 год, в него вошли два сборника рассказов («Последнее желание» и «Меч Предназначения»), а также пять романов. В 2013 году Сапковский дополнил сагу еще одной книгой, которая получила название «Сезон гроз», а в апреле этого года на польском Comic-Con он объявил о начале работы над продолжением.

Цикл Сапковского до этого дважды подвергался различным адаптациям — в 2002 году на родине писателя был снят 13-серийный сериал «Ведьмак» по «Последнему желанию» и «Мечу Предназначения», который общепризнанно считается провальным.

С 2007 по 2015 год вышло три видеоигры от польской студии CDProject, которые снискали огромную популярность и прославили вселенную Сапковского на весь мир. Действие серии разворачивается через пять лет после финала оригинальной саги.

Сейчас над переносом романов о ведьмаке на экраны работает не только Netflix, но и инициативная группа фанатов творчества Сапковского — она готовит к выпуску свой полнометражный фильм «На полвека поэзии позже», действие которого будет разворачиваться во вселенной «Ведьмака». Сам Геральт из Ривии в картине не появится, она расскажет о другом истребителе нечисти — Ламберте — и его приключениях с друзьями Геральта: чародейкой Трисс Меригольд и трубадуром Лютиком — как раз к его мемуарам «Полвека поэзии» и отсылает название проекта.