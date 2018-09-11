«Не добивайте лежачего»: Тимати не уступает Нурмагомедову

Боец MMA Хабиб Нурмагомедов жестко ответил на критику в свой адрес российского рэп-исполнителя Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати.

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«Каждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас, а если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать, я никого не заставляю, но говорить мне типо я не имею права на свое мнение — это смешно,

какие-то черти не будут говорить мне, что делать, а что нет, для этого у меня есть другие люди, с кем я советуюсь и кого прислушиваюсь»,

— написал боец в своем инстаграме (написание схоже с авторским — «Газета.Ru»).

Впрочем, Тимати не стал терпеть унижений и ответил спортсмену так же жестко, хотя и более сдержано.

«Никто мне, в моей стране, не будет указывать, где давать концерты, а где их не давать. Так же для всех недалеких, узколобых — разжигание межнациональных конфликтов на почву «религиозных соображений» достаточно зыбкая почва в 2018, она так же преследуется законом. Если мы говорим о религии: тогда не деритесь за деньги и не выставляйте фото с ринга в трусах, не добивайте лежачего, и не ругайтесь матом», — подчеркнул певец. (написание схоже с авторским — «Газета.Ru»).

К тому же, по словам Юнусова, его оппоненты выглядят смешно в глазах собственной же аудитории, пытаясь вести глубоко-нравственную мораль. «Я до последнего не хотел этого разговора, и всегда относился с уважением к этой команде спортсменов. Но грань перечеркнута, слов назад не вернуть. Все будет так, как будет. Бог вам судья. Удачи в предстоящем бою», — заявил Тимати.

К тому же Тимати оставил комментарий под записью спортсмена в соцсети, отметив, что разочарован его поведением.

«Бог тебе судья. Я был о тебе лучшего мнения. Все будет так, как будет. Удачи тебе в предстоящем бою», — заключил рэпер.

Конфликт Юнусова и Нурмагомедова возник после того, как поп-певец Егор Крид, выступающий под лейблом Black Star, отменил свое выступление в столице Дагестана, которое должно было состояться 9 сентября на летней эстраде Даггосфилармонии. Соответствующая информация появилась в инстаграме компании. Все билеты на мероприятие раскупили еще за три недели до мероприятия.

В сообщении в официальном аккаунте лейбла написали, что концерт отменили из-за «неспокойной обстановки». По информации представителей лейбла, за несколько дней до запланированного концерта в социальных сетях исполнителю начали угрожать изнасилованием и убийством. По словам комментаторов, выступление Крида якобы противоречит религиозным нормам республики.

Как сообщили в МВД Дагестана, личности угрожавших уже установлены, и безопасность будет обеспечена. Все же лейбл принял решение «не рисковать безопасностью людей, желающих попасть на концерт». К тому же организаторы приняли решение не проводить концерт еще одного исполнителя под этим лейблом — Doni.

Сообщение об отмене концерта Крида вызвало у Нурмагомедова только положительные эмоции. Он написал в своем инстаграме, что срыв мероприятия стал не такой уж и великой потерей.

В ответ на это заявление Егор Крид сказал, что не ожидал такой реакции от одного из любимых бойцов MMA.

«Не ожидал, что один из моих любимых бойцов Хабиб Нурмагомедов будет против моего концерта в Махачкале. Ас-саляму алейкум, Хабиб. Может, для тебя и невелика потеря, но для людей, которые любят мои песни, которые столько ждали концерт и купили билеты — потеря огромная», — подчеркнул Крид.

Он также заметил, что аудитория сама выбирает, что ей слушать.

«Менять мнение людей нужно своими примерами, а не бойкотом и призывами, тем более которые могут создать неоправданный риск для гостей концерта. Столько угроз в свой адрес и в адрес моих поклонников я никогда еще не получал», — заявил он.

Своего коллегу поддержал и сам лидер музыкального лейбла Тимати, назвав слова спортсмена «глупостью».

«Надо уважать чужое мнение. Поддерживать волну, что артисты не должны приезжать, потому что они не нравятся лично тебе, — это как-то неправильно. Мы же не призываем своих фанатов не ходить на твои бои или игнорировать какие-то федерации. По мне, это глупо», — отметил Тимати.

За этими обращениями к Нурмагомедову и последовал жесткий ответ самого бойца, в котором он позволил себе назвать исполнителей «тварями» и «петушарами».

Сам музыкальный лейбл пока никак эту ситуацию не комментирует.

«Мы по этому поводу никаких комментариев не даем. Мы — по крайней мере, сотрудники компании — не комментируем данную ситуацию. Вы разговариваете не с руководителем компании, а с пресс-службой. Мы занимаемся пиаром», — заявила ФАН представительница отдела по вопросам взаимодействия со СМИ лейбла Black Star.

В заключение она также подчеркнула, что «если нужно будет среагировать, наши руководители это сделают».