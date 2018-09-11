Попал под нож: Никита Михалков оказался в больнице

Известный российский режиссер, обладатель премии «Оскар», Никита Михалков был госпитализирован и перенес операцию. Об этом рассказал сценарист и режиссер Александр Адабашьян, с которым Михалков над несколькими фильмами.

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По словам Адабашьяна, с Никитой Сергеевичем ничего страшного не произошло.

«Он сейчас болеет, была операция. Ничего трагического не предвидится, но была малоприятная травма спортивного свойства», — приводит слова сценариста «360».

Пресс-служба Михалкова подтвердила информацию и заявила, что операция была плановой.

«Никита Сергеевич действительно некоторое время назад перенес плановую операцию в связи со старой спортивной травмой, — цитирует представителей артиста «РИА Новости». — В настоящий момент он восстанавливается после операции, активно занимается своей Академией кинематографического и театрального искусства, в актерскую мастерскую которой на прошлой неделе завершился прием слушателей».

Дочь Михалкова Надежда заявила, что здоровью отца ничего не угрожает.

«Он не болеет, все в порядке. Волноваться не стоит», — заявила Надежда телеканалу «Звезда», добавив, что в этой ситуации также стоит верить и помощнику режиссера.

Ранее личный помощник Никиты Сергеевича сообщил, что Михалков просто покинул Москву после дня выборов.

Недавно Михалков был в Челябинске, где посетил турнир по профессиональному боксу. Очевидцы отметили, что режиссер передвигался на костылях.

В свои 72 года Михалков продолжает активно работать, что иногда приводит к травмам. В марте этого года появилась информация о том, что Никита Сергеевич был госпитализирован после того, как упал и ударился головой в ходе рабочей повестки. Ему пришлось обратиться за помощью к врачам, однако специалисты не обнаружили у Михалкова серьезных травм.

Отношения Надежды Мизалковой со своим звездным отцом до сих пор оставляют желать лучшего. Раскол в семье произошел еще в 2011 году, когда Надежда вышла замуж за режиссера Резо Гигиенишвили. Михалков тогда открыто выразил неприязнь к выбору своей дочери, после чего их отношения заметно испортились. В 2017 году Михалкова развелась с супругом, однако окончательно наладить диалог с отцом ей пока не удалось.

Мало того Никита Сергеевич ни разу не был замечен на съемках дебютного фильма Надежды Михалковой «Проигранное место». Как рассказала сама Надежда, она не приглашала своего отца на съемки.

«Он наказан», — приводит ее слова «Рамблер».

Михалкова также рассказала о том, что режиссерский опыт ее «многому научил». Теперь, по словам Надежды, она будет стараться никогда не расстраивать режиссеров, у которых снимается. Она будет пытаться играть «хорошо, четко и талантливо» и получать удовольствие от работы в любых условиях.

«Проигранное место» — молодежный хоррор, рассказывающий о городской легенде о «проигранном месте» в неком кинотеатре. Каждый, кто купит на это место билет, обречен на смерть. Никто не воспринимает эту страшилку всерьез, пока серия страшных убийств не заставляет главных героев вспомнить о легенде.

Одну из главных ролей в фильме Надежды Михалковой сыграла ее старшая сестра Анна. Сценарий написали хорошо известные браться Олег и Владимир Пресняковы, ставшие знаменитыми и востребованными после картины Кирилла Серебренникова «Изображая жертву» 2006 года, в котором также сыграла Анна Михалкова.

Последний полнометражный художественный фильм 72-летнего Никиты Михалкова «Солнечный удар» вышел в 2014 году. Сейчас в планах у режиссера два проекта — «Шоколадны револьвер» и «Грибоедов». В данный момент Михалков плотно работает над первым из них. Сценарий к «Шоколадному револьверу» написали также браться Пресняковы. Фильм представляет собой драматическую историю о том, как дочь видного российского режиссера по вине своего отца стала жертвой теракта в Каннах.

Что касается «Грибоедова», то это более характерный для режиссера проект. Сценарий к будущей картине написал сам Михалков в соавторстве с уже упомянутым Александром Адабашьяном. Как следует из названия, фильм расскажет о жизни великого русского писателя и дипломата. Однако Михалков столкнулся с определенными трудностями. Год назад он рассказал в интервью «Газете.Ru» о том, что съемочная группа готова к съемкам, но автор хочет снять натуру в Стамбуле или Тегеране. По словам режиссера, учитывая последние события, он «не хотел бы подвергать опасности съемочную группу».