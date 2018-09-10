«Собибор» на «Оскаре»: академикам в США расскажут о нацистах

Картина российского актера и режиссера Константина Хабенского «Собибор», показывающая побег из нацистского лагеря на территории Польши, выдвинута от России на соискание премии Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

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Об этом сообщил продюсер Александр Роднянский, который входит в Российский оскаровский комитет. Дебютная работа Хабенского на посту режиссера была выдвинут от России большинством голосов на специальном заседании комитета, которое прошло в московском Доме кино, передает ФАН.

Картина посвящена восстанию в нацистском лагере в Польше, где с 1942 по 1943 год уничтожили от 150 до 250 тысяч евреев. Восстание, которое возглавлял советский лейтенант Александр Печерский, стало первым удачным в истории Второй мировой войны. После случившегося лагерь был закрыт.

Премьерный показ «Собибора» в Петербурге прошедшей весной завершился дискуссией между Хабенским и журналисткой, в которой собеседники не нашли общего языка. Корреспондент спросила, как воспримет картину о единственном успешном восстании в нацистском лагере смерти «другая публика, с попкорном и кока-колой». Актер, а в данном случае и режиссер, задал встречные вопросы:

«А чего вы волнуетесь? Вы не понимаете, какие люди живут рядом с вами? Что вас волнует? Вы что, считаете, тупые люди рядом с вами живут? Кто живет рядом с вами?», — обратился Хабенский к журналистке.

Представительница прессы после ряда вопросов к ней отказалась общаться с автором картины в таком тоне. Актер не сразу закрыл тему дискуссии, обратив внимание публики на то, что этот вопрос ему «живо, кровно интересен». Он призвал думать о том поколении, которое подрастает, иначе, по его словам, «это все бесполезно», передает НСН.

В общей сложности, фильмы от России шесть раз были номинированы на премию, в числе которых была и картина Никиты Михалкова «Утомленные солнцем», получившая статуэтку. Михалков чаще всех из российских режиссеров претендовал на «Оскар» — пять его фильмов представляли Россию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Кроме того, за роль в фильме Михалкова «Очи черные» итальянский актер Марчелло Мастроянни был в 1987 году номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль». Кинолента Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник» в 1999 году была дисквалифицирована по причине того, что так и не вышла в коммерческий прокат в России к сроку, потому что была доработана только в феврале.

Создатели пытались симулировать недельный показ картины в московском кинотеатре «Зарядье», однако вести об этом быстро распространились в американских СМИ. Экспертами отмечалось то обстоятельство, что фильм мог претендовать сразу на несколько статуэток, так как снят, в основном, на английском языке.

В июне нынешнего года сообщалось, что американская Академия кинематографических искусств и наук начала настоящую революцию в своих рядах. Основатель одной из самых престижных кинопремий в мире «Оскар» пригласил в этом году в свои ряды рекордные 928 человек. Среди них оказалось четверо россиян.

В ряды членов академии были приглашены знаменитый советский и российский композитор София Губайдулина, которая написала музыку к фильму «Вертикаль», а также более молодые деятели — сценарист Олег Негин, оператор Михаил Кричман и режиссер монтажа Анна Масс.

Примечательно, что все трое работали над фильмами Андрея Звягинцева «Левиафан» и «Нелюбовь». «Левиафан» был номинирован на «Оскар» как лучший иностранный фильм, а «Нелюбовь» была в шорт-листе Академии.

«Академия кинематографических искусств и наук расширяет количество приглашений до 928, — говорилось в заявлении на сайте организации. — В их число вошли кинодеятели, внесшие большой вклад в развитие искусства кино. Те, кто примут наше приглашение, станут членами академии».

Тогда же кинокритики журнала Variety составили свой список вероятных претендентов на «Оскар» из фильмов, стартовавших в прокате с 1 января по 30 июня 2018 года.

Лучшим фильмом года кинообозреватели сочли драму «Тебя никогда здесь не было» Линн Рэмси. Также, по их мнению, «Оскара» достойны «Черная Пантера», «Первая реформаторская церковь», «Реинкарнация» и «Наездник».

«Лучшим режиссером» названа Хлоя Чжао за фильм «Наездник». В списке достойных режиссеров также автор «Черной пантеры» Райан Куглер, режиссер «Реинкарнации» Ари Астер, Линн Рэмси с «Тебя никогда здесь не было» и Пол Шредер с «Первой реформаторской церковью».

«Лучшим актером» назвали Итана Хоука («Первая реформаторская церковь»), лучшей актрисой — Тони Коллетт («Реинкарнация»).

Позднее стало известно, что фильм белорусского режиссера Дарьи Жук был выдвинут на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Картина «Хрусталь» (Crystal Swan) была впервые показана на кинофестивале в Карловых Варах в конце июня. В центре сюжета — история девушки-виджея из Минска, мечтающей переехать в Чикаго. Действие ленты разворачивается в 1996 году.

Съемки фильма проходили в Белоруссии при участии кинокомпании «Демарш-фильм», национальной киностудии «Беларусьфильм», компании Unfound Content, Fusion Features, Vice Films (США). В Таллине на международном кинофестивале «Темные ночи» кинопроект «Хрусталь» получил награду секции Works in Progress.