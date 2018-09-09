Монахиня отобрала деньги у богатых азиатов

Лидером американского бокс-офиса за 7-9 сентября ожидаемо и с огромным запасом стал хоррор «Проклятие монахини» — спин-офф «Заклятия», одного из лучших ужастиков последнего времени, в свои дебютные выходные в прокате собрал на внутреннем рынке крайне приличные $53,5 млн (и $131 млн в общей сложности). Оба показателя стали для франшизы рекордными: ранее столь успешных стартов киновселенная не знала.

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Более того, творение Корина Харди расположилось на почетной второй строчке в рейтинге лучших дебютов сентября в истории США: уступила «самая жуткая глава» эпопеи (а именно так гласит слоган фильма) лишь прошлогоднему «Оно» с его сумасшедшими $123,4 млн. На той же строчке воображаемого пьедестала «монахиня» расположилась и в гонке лучших открытий хорроров с R-рейтингом всех времен и народов, где новичка вновь обставила лишь экранизация чудесного романа Стивена Кинга.

Завершившийся уикенд, к слову, продолжил наметившуюся несколько недель назад тенденцию, согласно которой вершина американского бокс-офиса целиком и полностью принадлежит Warner Bros. — усилиями «монахини», «Мег: Монстр глубины» и «Безумно богатых азиатов» студия уже пятые выходные кряду завершает на первом месте по внутренним сборам.

Возвращаясь к теме рекордов спин-оффа «Заклятия», отметим, что хоррор продемонстрировал лучший дебют в истории франшизы в целом ряде стран мира: Бразилии, Индонезии, Испании и ОАЭ. Особенно много ужастик собрал в Мексике, где уже заработал более $10 млн (всего в пять раз меньше, чем в США).

Прямо следом за лидером этих выходных расположились уже упомянутые «Безумно богатые азиаты», все три предыдущие недели устрашавшие американский бокс-офис похлеще этих ваших «Заклятий». За 7-9 сентября комедийная мелодрама заработала в США еще $13,6 млн, доведя общий заработок по миру до $164,7 млн.

Впрочем, даже четвертый уикенд «азиатов» выдался более прибыльным, чем дебютный у «Багровой мяты», кровавого боевика с Дженнифер Гарнер в главной роли — последний за отчетный период собрал на $350 тыс. меньше. При всем этом триллер с точки зрения внутренних сборов не разочаровал, ведь прогноз экспертов относительно его стартовых выходных был где-то в районе $12-13 млн, тогда как на деле лента о мести заработала даже чуть больше.

Впервые за долгое время в топ-3 американского бокс-офиса не оказалось тандема огромной акулы и Джейсона Стейтема: «Мег: Монстр глубины» выпал из тройки лучших лишь на свою пятую неделю в прокате, собрав за минувшие выходные $6 млн. Уже в ближайшее время блокбастер преодолеет красивый рубеж в $500 млн общих сборов по миру — для этого картине осталось заработать лишь несколько миллионов, что такому гиганту (во всех смыслах слова) раз плюнуть.

На пятой позиции на сей раз расположился «Поиск» режиссера Аниша Чаганти и продюсера Тимура Бекмамбетова, показавший почти незаметное падение (всего 26% по сравнению со второй — предыдущей — неделей), что обусловлено расширением внутренней географии (+802 кинотеатра) триллера.

С учетом только что заработанных в США $4,5 млн фильм на данный момент имеет на своем счету всего $32 млн в сумме, однако оценивать его успехи/провалы преждевременно — лента еще не стартовала в целом ряде стран мира, включая Францию, Австралию, Германию, Бразилию, Мексику, Испанию, Италию, Японию и Россию,

где на новый проект Бекмамбетова уж точно сходят.

Каких-то жалких $700 тыс. не хватило для попадания в топ-5 очередной части «Миссии невыполнима»: на своей седьмой неделе в прокате боевик собрал на домашнем рынке $3,8 млн. Важный момент — уже завтра-послезавтра блокбастер окончательно заработает себе статус «самый-самый». Еще пару миллионов, и фильм станет наиболее прибыльным в карьере Тома Круза и самой франшизы, причем как на внутренней, так и на внешней арене.

Не все так радужно у »Кристофера Робина»: на данный момент картина о «постаревшем» Винни-Пухе с Юэном МакГрегором в главной роли имеет в общей сложности $143 млн, включая 3,2 «домашних» млн за этот уикенд.

Что касается последних трех позиций первой десятки, то их на минувших выходных заняли соответственно «Операция «Финал»,

«Альфа»...

и «Черный клановец» Спайка Ли, в очередной раз обесценивший все высказывания про «неприбыльность» фестивального кино.