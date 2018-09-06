«Европа — поехали»: Самойлова бросает родину

Певица Юлия Самойлова сообщила, что готова уехать из России и поселиться в Европе. Об этом она рассказала в инстаграм-истории, в которой также указано, что подробности артистка огласит в четверг, 6 сентября, в 16:00 по московскому времени. Кроме того, незадолго до этого Самойлова поделилась в инстаграме своей фотографией из аэропорта «Шереметьево». К снимку не приложено никакого текста, однако он снабжен хештегами #европа и #поехали.

В комментариях пользователи обращают внимание на то, что фотография была сделана еще перед вылетом исполнительницы в Лиссабон.

Судя по всему, снимок датирован 30 апреля — тогда Самойлова с командой впервые летала в Португалию на съемки видеооткрытки для «Евровидения». На обоих фото артистка одета в один и тот же костюм и находится в одной точке «Шереметьева».

Исполнительница представляла Россию на «Евровидении» в 2017 и 2018 году. На первом из конкурсов, который проходил в Киеве, она не смогла выступить, так как украинская сторона запретила исполнительнице пересекать границу. Причиной такого решения стало посещение Самойловой полуострова Крым в 2015 году. Так как она въезжала туда не через территорию Украины, ведомство посчитало это нарушением законов страны.

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В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Киев не признал итогов плебисцита и считает въезд на полуостров не через Украину незаконным. Россия настаивает на том, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

В 2018-м конкурс проходил в Лиссабоне — на этот раз артистка уже присутствовала на нем лично и спела свой номер «I Won't Break».

Самойлова выступила только во втором полуфинале и в финал не прошла из-за откровенно неудачного исполнения, Многие списали провал на волнение на сцене и саму по себе слабую песню.

После артистка рассказала, что в свое время всерьез задумывалась о том, чтобы отказаться от участия в «Евровидении-2018».

«У меня были мысли отказаться от «Евровидения», особенно когда подготовка к конкурсу шла не так, как я это представляла, — заявила она. — Возможно, мои представления были слишком смутными. Но я подумала, что смогу справиться с этой задачей».

По ее словам, серьезные репетиции выступления начались только за две недели до конкурса. При этом на родине певицы полноценная репетиция прошла всего один раз.

В то же время Юлия подчеркнула, что все-таки не жалеет об участии в состязании.

«И все-таки это моя мечта — пусть наивная, но я шла к ней. И я рада, что в моей жизни это произошло», — сказала исполнительница.

«Надо дальше жить, заниматься музыкой, продолжать петь, не опускать руки. Жизнь на этом не кончается, это точно, — отметила она в одном из интервью. — Сейчас у меня, конечно, пессимистичное настроение, врать никому не хочется. Мне, видимо, нужно как-то договориться самой с собой».

Фоторепортаж: Юлия Самойлова готова эмигрировать в Европу __is_photorep_included11949811: 1

После неудачного выступления в Лиссабоне на Самойлову обрушился шквал негативных комментариях в соцсетях. Под новой публикацией, впрочем, мнения пользователей разделились примерно поровну: одна часть поддерживает артистку, другую желание эмигрировать в Европу возмутило.

«Готова она, задайся вопросом, кому ты там нужна? Чем ты там будешь заниматься?» — интересуется один из вторых.

«Юлечка, Вы прекрасны, мужественны и очень талантливы! Все у Вас непременно будет замечательно», — подчеркивает фанатка Самойловой.

Певица приобрела известность в 2013 году после участия в телевизионном шоу Аллы Пугачевой «Фактор А». Девушка сумела пробиться в финал в категории «Соло в возрасте до 25 лет». По результатам голосования телезрителей певица стала второй, однако получила специальный приз «Золотая звезда Аллы».

Через год после этого она выступила на церемонии открытия Паралимпийских игр, проходивших в городе Сочи, а в 2017-м ее выбрали для участия в «Евровидении».