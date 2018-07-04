«Французские каникулы» — одно из главных событий лета

В Москве стартовал курируемый сетью кинотеатров «Пионер» и посольством Франции пятый кинофестиваль «Французские каникулы». Фильмом открытия стала романтическая комедия Франка Дюбоска «Попробуй подкати», а всего в программе представлено семь лент самых разных жанров — от мелодрам до детективов. «Газета.Ru» поговорила о фестивале с генеральным директором сети «Пионер» Мэри Назари.

— Фестиваль «Французские каникулы» ориентирован в первую очередь на любителей французского кино — или не знакомый с ним зритель тоже сможет найти что-то интересное для себя в программе?

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— Вы знаете, французское кино любят все! Людей, которые его не знают, просто не существует.

Понятно, что при программировании фестиваля мы исходим из предлагаемых обстоятельств — что это будет лето, расслабленная атмосфера парка, вечернее время (потому что показы в летних кинотеатрах начинаются только с наступлением темноты). Поэтому программа фестиваля рассчитана на самую широкую аудиторию. И, соответственно, представлены самые популярные у зрителей жанры — комедии, мелодрамы, чудесный семейный фильм про мальчика и его белую собаку.

— В прошлом году в рамках фестиваля показывали «Призраков Исмаэля», которые открывали Каннский киносмотр. В этом в программе представлена картина «Барбара», которая взяла на Лазурном берегу приз «Особый взгляд». Вы как-то учитываете Канны при составлении программы — или это совпадение?

— Совпадение? Не думаем. Если говорить серьезно, то на Каннском кинофестивале всегда традиционно представлено много собственного французского кино, и мы стараемся показать нашим зрителям Каннские новинки. В этом году мы покажем новую работу Матье Амальрика — фильм «Барбара», мировая премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале. Помимо премии Каннской программы «Особый взгляд», картина получила «Сезар» за лучшую женскую роль (Жанна Балибар).

— «Пионер», кажется, впервые проводит «Французские каникулы» после приобретения статуса кинопрокатчика. В связи с этим что-то изменилось для фестиваля?

— На самом деле, это уже второй фестиваль «Пионера», который мы проводим в качестве дистрибьютора, но если в прошлом году мы были молодым кинопрокатчиком, то в этом году мы уже заявили о себе как о ярком игроке на рынке. Сейчас в пакете «Пионера» около 50 самых разных фильмов, но интересно, что треть из них — французские картины.

Так, в этом году в рамках фестиваля состоится премьера чудесного семейного фильма «Белль и Себастьян: Приключения продолжаются», который кинокомпания Пионер выпускает в широкий прокат 26 июля. Это вторая часть знаменитой трилогии о дружбе мальчика Себастьяна и его верного друга — пиренейской горной собаки Белль. Но это будет необычная премьера — мы приглашаем на нее детей, их родителей и собак!

Завершающая часть трилогии — фильм «Белль и Себастьян: последняя глава» выйдет на российские экраны совсем скоро — 13 сентября. Выход на экраны трех полнометражных фильмов, рассказывающих одну большую историю взросления, в течение полугода — это беспрецедентный случай в истории российского проката (первая часть вышла на экраны 5 апреля).

— Какие фильмы зритель сможет увидеть в прокате, а какие покажут только в рамках «Французских каникул»?

— Традиционно все показы в рамках фестиваля «Французские каникулы» премьерные, российские зрители видят эти фильмы впервые, а чаще всего фестиваль — это единственная возможность посмотреть их на большом экране, да еще на языке оригинала с субтитрами. Только два фильма из программы этого года (а всего их семь) выйдут в прокат в России.

Остальные будут показаны в России на большом экране только в рамках фестиваля «Французские каникулы»: это драма Ксаби Мольи «Короли на день» с Кадом Мерадом в главной роли, фильм «Сирота» с Адель Экзаркопулос, комедии «Марго и Марго» и «Брошенные», а также свежая работа Матье Амальрика «Барбара».

— Чем смогут удивить пятые «Французские каникулы»? Есть ли какие-то принципиальные отличия от предыдущих фестивалей?

— В этом году, согласно последним мировым аджендам, особое внимание в программе уделяется историям женщин — сильных и чувственных, обаятельных и смелых. Фильм «Сирота» — это история взросления женщины, которая ищет свое место в жизни и борется за право самоопределения.

Героиня фильма «Марго и Марго» встречает себя в молодости, а в центре картины «Брошенные» две очень разные сестры, которые объединяются, чтобы помочь матери пережить расставание с их отцом.

— Задается ли «Пионер» целью ассоциироваться у аудитории в первую очередь с французским кино? Фестиваль, который проходит уже в пятый раз, полностью посвящен ему, а также треть вашего прокатного пакета — французские фильмы...

— «Пионер» всегда горячо поддерживал и французское кино. И это отражается не только на репертуаре кинотеатра. «Пионер» издал две книги, посвященные французской киноиндустрии: «Принципы и механизмы финансирования французского кино» и «Французский кинотеатр: аншлаг длиною в век».

«Французские каникулы» продлятся до 14 августа. В этом году у фестиваля две площадки — это летние кинотеатры «Пионера» в Сокольниках и Парке Горького.