Умер Борис Куликов

В среду, 4 июля на 87 году жизни скончался Заслуженный деятель искусств РСФСР, хоровой дирижер и бывший ректор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Борис Куликов. Об этом сообщили сотрудники учебного заведения на официальном сайте.

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«Ректорат Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского с глубоким прискорбием извещает о кончине 4 июля 2018 года Заслуженного деятеля искусств РСФСР, профессора кафедры хорового дирижирования, ректора консерватории с 1974 по 1990 годы Бориса Ивановича Куликова», — говорится в сообщении.

Причина смерти, а также время и место похорон на данный момент неизвестны.

»[Борис Иванович] был не просто великолепным музыкантом и прекрасным педагогом. Для меня он один из символов «золотого века» МГК, — рассказал «Газете.Ru» концертмейстер кафедры хорового дирижирования Алексей Воронков. — Один из людей, напрямую ассоциирующийся с понятием «профессор Московской консерватории».

Борис Куликов родился в Москве 10 июня 1932 года. В 1950-м он стал выпускником Московского хорового училища, а еще через пять лет окончил дирижерско-хоровой факультет Московской консерватории. После завершения обучения он был призван на службу в армию и до 1958 года был дирижером ансамбля группы Советских войск в Германии.

С 1958-го по 1962 год Куликов преподавал специальные дисциплины в Московском хоровом училище. Также в этот период он устроился на работу в Московскую консерваторию на кафедру хорового дирижирования.

В 1962 году Куликов завершил обучение в аспирантуре у знаменитого дирижера Клавдия Птицы и занял должность хормейстера Государственного хора СССР под руководством А. В. Свешникова — на ней он проработал до 1965 года.

Вскоре Борис Иванович был назначен проректором по учебной работе МГК, этот пост он занимал с 1968-го по 1975 год. В это же время Куликов стал профессором кафедры хорового дирижирования.

В 1975 он вступил в должность ректора Московской консерватории — в этом статусе он находился в течение последующих 15 лет, до 1990 года. До последних дней жизни он преподавал на своей кафедре.

«Годы, на протяжении которых Куликов возглавлял консерваторию, ознаменовались большими творческими и организационными достижениями ведущего музыкального вуза страны: приглашение в число профессоров консерватории выдающихся музыкантов, творческие связи с основными музыкальными центрами мира, победы коллективов и студентов консерватории на международных соревнованиях, расширение консерватории за счет здания бывшего Синодального училища, капитальная реставрация учебных и концертных помещений», — говорится на сайте МГК.

«Этому подъему консерватории немало способствовали и личные творческие и дружеские контакты Куликова со многими выдающимися музыкантами современности (Евгений Мравинский, Эмиль Гилельс, Святослав Рихтер, Геннадий Рождественский, Мстислав Ростропович, Пьер Булез, Гельмут Риллинг и другие).

По инициативе Куликова в 1970-е годы в Московской консерватории проводились циклы «Исторических концертов» с участием ведущих артистов и исполнительских коллективов страны», — отмечается в статье о Куликове.

Куликов исполнял классические вокально-хоровые произведения 19-го и 20 века, в качестве хорового и симфонического дирижера он давал концерты не только в СССР и России, но и гастролировал за границей — в Польше, Югославии и других странах.

В течение своей карьеры он успел поработать с большим количеством известных хоровых и симфонических исполнителей и коллективов.

Как отмечается на сайте консерватории, «Куликов осуществил постановку и исполнение фундаментальных произведений ораториального жанра: «Детство Христа» Гектора Берлиоза, Реквием Вольфганга Амадея Моцарта, «Рай и Пери» Роберта Шумана, «Заповеди блаженства» Сезара Франка».

В 1976 году Куликов получил звание Заслуженного деятеля искусств РСФСР, а за большую работу по подготовке и проведению летних Олимпийских игр в Москве в 1980 году он был удостоен ордена Дружбы народов.