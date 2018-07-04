Подозрительные лица: три новые жертвы Спейси

В отношении неоднократно обвиненного в сексуальных домогательствах американского актера Кевина Спейси возбуждено еще три дела в Великобритании. Скотланд-Ярд принял еще три заявления против артиста.

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По данным американского портала TMZ, один из обвинителей заявил о случае домогательства со стороны актера еще в 1996 году.

Вторая возможная жертва утверждает, что Спейси нарушил закон в 2008 году в пригороде Лондона, где располагается театр Old Vic, художественным руководителем которого с 2003 года в течение 11 лет был Спейси.

Третий случай произошел в 2013-м в городе Глостер. По утверждению мужчины, актер напал на него с целью сексуального насилия.

Все трое обвинителей предпочли не называть своих имен.

Скотланд-Ярд начал расследования в связи с заявлениями пострадавших. Таким образом, в общей сложности на территории Великобритании проходит уже шесть разбирательство в отношении двукратного обладателя премии «Оскар».

Подобные расследования ведутся и на родине актера в США.

Полицейские управления Лос-Анджелеса, штат Калифорния, и штата Массачусетс также проводят разбирательства.

Что касается театра Old Vic, которым руководил Спейси, то в ноябре 2017 года совет директоров учреждения объявил, что сразу 20 человек обвинили актера в сексуальных домогательствах. Орган управления театром принес извинения перед жертвами и отметил, что столь поздние заявления последовали из-за своеобразного «культа личности» вокруг именитого Спейси, который пугал актеров театра долгое время.

Начало падению знаменитого актера положили обвинения в домогательствах со стороны его коллеги Энтони Рэппа в октябре прошлого года. Рэпп заявил, что подвергся харассменту еще в 1986 году в 14-летнем возрасте.

«Я глубоко уважаю и восхищаюсь Энтони Рэппом как актером. Я более чем шокирован этой историей. Я честно не помню этой встречи, она должна была быть около 30 лет назад», — написал Спейси в своем публичном заявлении.

Затем последовали обвинения от других мужчин, в том числе и в Англии, где Спейси очень часто бывал и руководил театром.

Ответ голливудских продюсеров и киноделов был безжалостным. Создатели популярного сериала «Карточный домик», в котором актер играл главную роль — одиозного президента Фрэнка Андервуда— уволили Спейси их проекта.

Этот инцидент принес значительные убытки Netflix, так как авторам проекта пришлось срочно переписывать сценарий для следующего сезона.

Netflix также отменил выход драмы Майкла Хоффмана «Гор», в которой Спейси исполнил роль одного из важнейших американских писателей прошлого столетия — Гора Видала.

Отказался от услуг актера и легендарный режиссер Ридли Скотт, снимающий исторический триллер «Все деньги мира». Спейси должен был сыграть в картине одну из важных ролей, причем отснялся уже в большинстве сцен.

Скотт быстро нашел замену звезде культовых «Подозрительных лиц» Брайана Сингера в лице заслуженного 88-летнего канадца Кристофера Пламмера, на счету которого тоже есть одна премия «Оскар».

Однако Спейси еще можно, возможно в последний раз, увидеть на экране — в предстоящей картине «Клуб миллиардеров», где его партнерами на экране выступили восходящие звезды Голливуда Энсел Элгорт и Тэрон Эджертон.

Независимый прокатчик Vertical Entertainment решил дать картине шанс появиться на больших экранах. Представители компании отметили, что это было крайне трудным решением. По их словам, Спейси играет в фильме второстепенную роль, и остальной актерский состав не должен страдать из-за развернувшегося вокруг него скандала.

«Мы не оправдываем сексуальные домогательства ни в каком виде и полностью поддерживаем жертв насилия. В то же время выпустить эту ленту в кинотеатры — нелегкое решение, но мы верим в то, что актерам, а также сотням членов команды, которые много работали над фильмом, надо дать возможность увидеть, как результат их работы находит своего зрителя, — заявили представители компании.

— В конце концов, мы надеемся, что зрители сами сделают выводы по поводу обвинений в отношении одного человека, но не по поводу всего актерского состава и команды этого фильма».

«Клуб миллиардеров» выйдет на российские экраны 19 июля. В США картина пройдет только в ограниченном прокате, начиная с 17 августа.