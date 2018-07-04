Из жизни насекомых: в прокате «Человек-муравей и Оса»

На больших экранах, которые только-только остыли после громогласных выступлений третьих «Мстителей» и второго «Дэдпула», очередной «марвеловский» кинокомикс — сиквел симпатичного «Человека-муравья» трехлетней давности. Сиквел, что называется, совершенно беззаботный и в хорошем смысле слова необязательный: сюжет продолжения был ясен еще в финале первой части и не преподносит никаких сюрпризов, а оставшийся на посту режиссера Пейтон Рид сохранил криминально-комедийный тон оригинала — разве что шуток стало больше (и сами они стали, кажется, получше). Ожидается, что и соберет вторая часть больше.

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Фильм заботливо (и довольно топорно) уделяет первые несколько минут хронометража рассказу а-ля «в предыдущих сериях»: гениальный ученый Хэнк Пим (Майкл Дуглас) объясняет дочери Хоуп ван Дайн (Эванджелин Лилли), как они будут спасать Джаннет (Мишель Пфайффер) — жену и мать соответственно — из квантового мира.

Тем временем в Сан-Франциско Человек-муравей Скотт Лэнг (Пол Радд) досиживает последние дни под домашним арестом, куда его определили после возвращения из немецкой командировки в составе Мстителей (см. «Первый мститель: Противостояние»). Хэнк и Хоуп с ним теперь не общаются, возмутившись внезапным порывом Лэнга присоединиться к отряду Капитана Америки (и кражей костюма Человека-муравья).

Тем не менее, поскольку в первом фильме Скотт сумел выбраться из квантового мира и имеет некую связь с Джаннетт, без его помощи им не обойтись — так что большая часть картины посвящена коллективной погоне за необходимым для ее спасения оборудованием и уменьшенной до размеров чемоданчика лабораторией Пима, которые каждые несколько минут переходят из рук в руки. Задействованы Скотт, Хоуп (которая обзавелась костюмом Осы), Хэнк, таинственная девушка Призрак (Ханна Джон-Кеймен из «Игры престолов») и криминальный авторитет Сонни Берч (Уолтон Гоггинс).

Выглядит все это предприятие в высшей степени мило — что, впрочем, может несколько обескуражить после мегаломанского пафоса «Войны бесконечности».

К киновселенной Marvel сложно относиться не как к премиальному сериалу, по тем или иным причинам выходящему в кинотеатрах, и серия под названием «Человек-муравей и Оса» в данном случае походит скорее на бонусный (рождественский, например) эпизод.

В отличие от предшественников, новая глава франшизы практически никак не влияет на ее развитие — в конце концов, история с Камнями Бесконечности завершилась, а события в картине разворачиваются до третьих «Мстителей». Здесь не делается ставки на вау-эффект: в сюжете с большим трудом можно откопать два твиста, один из которых донельзя предсказуем и формален, а другой в силу архаичности и твистом не назовешь — едва ли кого удивит, что под маской Призрака скрывается не очередной подтянутый мужчина, а жгучая брюнетка.

Последнее вновь наводит на мысль о том, как медленно добирается феминизм до киновселенной Marvel: картина искренне преподносит экшн-героиню как нечто удивительное (при том что Черная вдова существует в той же вселенной, а Оса — в том же фильме), а просидевшая 30 лет в квантовом мире Мишель Пфайффер состарилась и поседела — но встречает мужа с идеальным макияжем и прической.

Совсем расстраиваться, тем не менее, не стоит: несмотря на ожидаемый и несколько приторный хэппи-энд (все хорошо закончилось прямо-таки для всех!), «марвеловский» кинокомикс все же выдал обязательный для «марвеловского» кинокомикса увесистый клиффхэнгер в сцене-постскриптуме — причем размещен он после первых, анимированных титров, тогда как совершенно бессмысленная вторая сцена вынесена в самый конец — ее можно спокойно не дожидаться.

Как бы то ни было, все то, на что в фильме ставка делается, работает — герои бесперебойно шутят (и в большинстве случаев действительно смешно), базовые ценности на тему семьи и любви в очередной раз незатейливо проговариваются и усваиваются.

К сиквелу Человек-муравей несколько подрастерял жанровую принадлежность — если первая часть была фильмом-ограблением, то отнести вторую к конкретной категории довольно затруднительно. Сам Пейтон Рид признается, что смесь комедии и экшна стала несколько хаотичной, а одним из главных референсов называет книги Элмора Леонарда (Квентин Тарантино считает его своим альтер-эго).

Чувствуется здесь и некое призрачное присутствие Эдгара Райта, который изначально должен был снимать первый фильм и работал над его сценарием: его почерк можно усмотреть в отличной сцене с бывшим сокамерником Лэнга Луисом (Майкл Пенья) и «сывороткой правды». Луис вообще заслуживает сольного спин-оффа, который если кому и снимать, то только Райту.

На изящной ноте — с юбилейным двадцатым фильмом — Marvel уходит на небольшой перерыв. Следующей серии придется ждать до весны, но там-то Капитан Марвел (Бри Ларсон) уже всем покажет — и феминизм, дай бог, восторжествует.