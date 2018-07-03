Секс-скандал добил Нобелевку: премию заменят альтернативой

Шведские деятели культуры основали новую академию для вручения награды в области литературы в связи с переносом Нобелевской премии на 2019 год. Учреждение так и будет называться — Новая академия.

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К решению о ее создании пришли более ста деятелей искусства, которые таким образом выразили протест текущему положению дел в Шведской академии.

«Мы основали Новую академию, чтобы напомнить обществу, что литература и искусство в целом должны способствовать продвижению демократии, прозрачности, эмпатии и уважению, без шовинизма или сексизма», — заявили инициаторы в своем официальном обращении.

В жюри вошли 106 человек, среди них — писатели, журналисты и режиссеры. В конкурсе примут участие современные литераторы из разных стран, которые имеют не менее двух публикаций за последнее десятилетие. Между тем главное отличие номинации Новой академии от Шведской состоит в том, что первая ориентирована на повествование о «людях в мире», а Нобелевская премия вручается за «самую выдающуюся литературную работу в идеальном направлении».

Четырех главных претендентов определит народное голосование. Новая академия объявит имя победителя в октябре — в то же время, когда традиционно называют лауреата Нобелевской премии.

Само торжественное вручение награды пройдет 10 декабря 2018 года, а на следующий день академия будет распущена.

«В эпоху, когда человеческие ценности все чаще подвергаются сомнению, литература становится еще более важным противодействием «культуре» молчания и угнетения, — говорится в заявлении представителей учреждения. — Новая академия считает исключительно важным, чтобы самая престижная в мире литературная премия была присуждена в 2018 году».

В мае было объявлено, что вручение премии будет перенесено с 2018-го на 2019 год. Такое решение было связано, в частности, с сокращением членов Шведской академии из-за начавшегося в конце 2017-го скандала, в результате которого в организации начался разлад.

Это произошло после того, как театрального режиссера и фотографа Жана-Клода Арно, мужа поэтессы и академика Катарины Фростерсон, обвинили в сексуальных домогательствах и разглашении имен победителей до начала самой премии.

Первые обвинения против Арно были выдвинуты еще в ноябре 2017 года. Тогда 18 женщин заявили, что супруг члена академии неподобающе себя вел и проявлял агрессию. Предполагаемые жертвы также утверждали, что некоторые инциденты происходили в квартирах престижного клуба Forum, которым владеют Арно и Фростерсон. В этом заведении часто выступали состоящие в Академии литераторы.

После скандала ряды организации покинули несколько ее членов — в частности, писатель Клас Остергрен, литературовед Кьелл Эспмарк, историк Петер Энглунд и другие. В результате Шведская академия оказалась на грани развала.

По ее правилам, академики избираются пожизненно, и причиной для выхода может послужить только смерть. В настоящий момент активными членами являются 11 из 18 академиков, а для принятия новых людей необходим кворум из 12 человек.

В то же время для голосования о присуждении Нобелевской премии достаточно восьми человек.

В ситуацию вмешался король Швеции Карл XVI Густав, он выразил беспокойство и призвал всех участников осознать свою ответственность и разрешить конфликт.

Скандал рассматривается мировым сообществом неоднозначно. Многие осуждают произошедшее, но при этом не поддерживают упреки в сторону академиков, в частности, решение ответственного секретаря организации Сары Даниус покинуть свой пост.

«Это воля академии, я исполняю ее. Я хотела бы продолжить работу», — высказалась профессор. Также многие считают, что отрешение от своих полномочий Академией выглядит как нарушение воли Альфреда Нобеля. Шведский ученый в своем завещании говорил о том, что премию должны получать «из рук Академии в Стокгольме».

Шведская академия, основанная Густавом III в 1786 году, присуждает премию уже более ста лет. Прежде ее переносили лишь однажды — в 1943 году, во время Второй мировой войны.