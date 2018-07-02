Умерла актриса Ольга Лозовая

В Санкт-Петербурге в возрасте 46 лет умерла актриса Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая. Согласно сообщению дирекции театра, заслуженная артистка России скончалась после продолжительной болезни.

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«Актриса с ярким чувством юмора, тяготеющая к созданию характерных ролей, по праву признанная любимица петербургской публики, одна из самых ярких звезд Театра музыкальной комедии, — говорится в сообщении на официальном театре сайта.

— Хрупкая, женственная и необычайно сильная духом — такой она была и останется в памяти друзей и коллег. Неповторимый стиль актрисы сформировали не только индивидуальный темперамент и техника, годами оттачиваемая в танцевальном и вокальном классах.

Фоторепортаж: Умерла Ольга Лозовая __is_photorep_included11823283: 1

Весь коллектив театра выражает соболезнование родным и близким Ольги и скорбит вместе с ними».

Ольга Лозовая родилась 22 июня 1972 года в городе Энгельс Саратовской области. Она окончила Томское музыкальное училище и Саратовскую государственную консерваторию. Первым местом работы Лозовой стал Волгоградский театр музыкальной комедии. С 1993 по 1999 годы она играла в Томском музыкальном театре.

В 27-летнем возрасте артистка вошла в состав труппы Театра музыкальной комедии в Петербурге и проработала в нем до последних дней жизни.

Буквально с первого же появления на сцене театра Лозовую заметили критики и охарактеризовали ее как «счастливую находку для любого музыкального театра». Актриса обладала красивым голосом и в основном использовала классическую вокальную технику, благодаря которой сыграла в большом количестве известных всем оперетт.

Помимо вокальных данных, Лозовая имела большой актерский талант, что и привлекло к ней внимание критиков и зрителей с первых же минут на сцене петербуржского театра.

Она сыграла ведущие роли в знаменитых на весь мир опереттах: «Летучая мышь», «Цыганский барон», «Венские встречи» Иоганна Штрауса, а также «Мистер Икс», «Моя прекрасная леди», «О, милый друг!», «Веселая вдова», «Бал в Савойе», «Синяя борода», «Сильва», «Хэлло, Долли», «Донья Жуанита».

Лозовая очень быстро стала одной из любимых актрис Театра музыкальной комедии, и многие зрители ходили на спектакли, лишь чтобы увидеть ее на сцене и услышать вживую ее голос. Причем все эти роли она сыграла только в первые годы службы в петербургском театре. За столь короткий срок Лозовая сыграла более 20 разноплановых ролей.

Лозовая не стала ограничиваться жанром оперетты и попробовала себя в мюзиклах, которые требуют совершенно другую технику вокала. Достаточно быстро она снискала признание и в более современном виде театрального искусства.

На ее счету роли в таких известных постановках, как «Чикаго», «Снова и снова с тобой» и «Целуй меня, Кэт».

Актриса обладала также большим комедийным талантом, и поэтому ей стали со временем доверять эксцентричные роли в спектаклях «Продавец птиц» и «Орфей в аду».

Лозовая постоянно старалась расширить область своей деятельности и даже попробовала свои силы на телевизионном экране. В 2006 году она снялась в эпизодической роли в пятом сезоне сериала «Женская логика». В центре сюжета детективного сериала главная героиня Ольга Петровна, которая приезжает в Санкт-Петербург в гости к подруге. Перепутав адрес, она попадает в другую квартиру, где обнаруживает труп и начинает собственное расследование.

На съемках «Женской логики» она присоединилась к суперзвездному актерскому составу в лице Алисы Фрейндлих, Станислава Говорухина, Ирины Скобцевой и Ивана Краско.

Однако ее роль в телефильме стала единственной в карьере, и после этого актриса вернулась в родной театр.

В 2005 году Лозовая получила звание заслуженной артистки России. Годом ранее актриса получила первую премию на Международном конкурсе артистов оперетты им. М. Водяного в Одессе. А в 2009 году указом президента России Дмитрия Медведева она была награждена медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

О дате и месте прощания с Ольгой Лозовой будет объявлено позднее.