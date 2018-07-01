Ящеры не сбавляют скорость

Блокбастер про динозавров «Мир Юрского периода 2» удержал первое место в американском бокс-офисе на второй неделе проката. Картина, которая вышла у себя на родине на две недели позже мировой премьеры, собрала в прошедшие выходные $60 млн.

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По сравнению с первой неделей сборы картины упали на ожидаемые 59,5%, но этой суммы оказалось достаточно, чтобы сохранить лидерство. Однако в заочном споре с первой частью сиквел значительно уступает.

В первые десять дней проката «Мир Юрского периода 2» собрал почти $265 млн, в то время как первые приключения Криса Пратта и компании — $403 млн.

Общие сборы динозавров с учетом всего мира составили уже $932,4 млн, и через неделю картина вне всяких сомнений перешагнет важный порог в $1 млрд.

Второе место в минувший уикенд сохранил «пиксаровский» полнометражный мультфильм «Суперсемейка 2», собрав $45,5 млн.

За три недели проката лента заработала впечатляющие $439,7 млн и стала вторым в списке самых кассовых «пиксаровских» мультфильмов, уступая $46,5 млн «В поисках Дори». Тем не менее, у картины есть все шансы немного обойти конкурента, но для этого понадобится больше двух недель.

В списке самых кассовых мультфильмов любой студии «Суперсемейка 2» располагается на третьем месте, но отстает от сиквела «Шрека» всего на $1,5 млн. Так что «серебро» в американском прокате для картины уже обеспечено. Мировые сборы анимационного блокбастера также внушают уважение — фильм за три недели проката собрал $646,8 млн. Лучше всех выступил Китай, заработав $40,8 млн.

Третьем место в американском бокс-офисе занял криминальный боевик «Убийца 2. Против всех», который превзошел ожидания экспертов и собрал кассу в размере $19 млн.

Сиквел опередил по сборам в премьерный уикенд оригинального «Убийцу» канадца Дени Вильнева на $7 млн. В целом ожидается, что фильм с бюджетом в $35 млн может превзойти планку в $50 млн.

На четвертой позиции расположилась еще одна премьера — «Дядя Дрю» со звездами Национальной баскетбольной ассоциации в ролях. Суперзвезда НБА Кайри Ирвинг, создавший комический образ дядюшки Дрю в ряде короткометражек, согласился сняться в полном метре.

В фильме также снялись бывшие звезды НБА и женского баскетбола Шакил О'Нил, Реджи Миллер, Крис Уэббер, Нейт Робинсон и Лиза Лесли.

Все они предстают в образе постаревших игроков, которые помогают главному герою победить на турнире по стритболу.

Отлично себя чувствует на четвертой неделе проката фильм «8 подруг Оушена». Лента собрала $8 млн, однако по сравнению с прошлыми выходными ее выручка упала всего на 30%. Общая домашняя касса авантюрной криминальной комедии составила неплохие $115 млн, а с учетом остальных стран лента собрала почти $210 млн.

Из пятерки самых кассовых фильмов уикенда вылетела комедия с Джереми Реннером и Джоном Хэммом «Ты водишь!» Картина собрала в прошедшие выходные скромные $5,6 млн и и заработала в домашнем прокате в общей сложности почти $41 млн. История, основанная на материале The Wall Street Journal уверенно отбила свой 28-миллионный бюджет.

Только на седьмой неделе проката хулиганский и неполиткорректный «Дэдпул 2» вылетел из пятерки лучших. Картина потеряла две позиции и остановилась на седьмом месте, собрав $3,4 млн. В любом случае то, что зарабатывает в эти дни сиквел «Дэдпула» — лишь приятное дополнение к коммерчески успешному проекту с рейтингом «R». Картина заработала в США $310 млн, а во всем мире — $719 млн.

В десятке американского бокс-офиса неожиданно появился индийский фильм «Санджай» со сборами в премьерный уикенд $2,55 млн. У себя на родине картина заработала намного больше — $21,6 млн, возглавив индийский прокат.

На девятое место опустился провальный «Хан Соло: Звездные войны. Истории», собрав в минувшие выходные $2,29 млн. Общая касса спин-оффа «Звездных войн» составила жалкие $207 млн на родине. Для сравнения сборы предыдущего спин-оффа «Изгой-один» составили $512 млн и намного превзошли мировой заработок «Хана Соло», который по всей планете выручил $369 млн.