Бейонсе, The White Stripes и Адель: 100 лучших песен века

Американский журнал «Rolling Stone» провел голосование среди известных музыкальных критиков и самих артистов, в результате которого определились 100 лучших на сегодняшний день песен 21-го века. В опросе участвовали такие известные музыканты, как Ларс Ульрих (Metallica), Эм Шэдоуз (Avenged Sevenfold), Том Морелло (Rage Against the Machine), Ноэль Галлахер (Oasis), Кортни Лав, Дэвид Гетта, Дуа Липа, Рита Ора и другие.

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Согласно результатам голосования, первое место заняли Бейонсе и ее тогда еще бойфренд Джей Зи, исполнившие в 2003 году песню «Crazy in Love». Еще одна песня в исполнении Бейонсе «All the Single Ladies» оказалась на 51-м месте, а на 38-м — «Formation».

Второе место в списке досталось песне, вошедшей в саундтрек оскароносного фильма «Миллионер из трущоб», — композиции «Paper Planes», исполненной певицей M.I.A. Спродюсировал песню известный диджей Дипло. Пожалуй, это самая спорная позиция в списке, так как ниже расположились более популярные и всеми узнаваемые хиты. С другой стороны, песни оценивали не только по количеству прослушиваний, но и по другим критериям.

Третью строчку своеобразного хит-парада занимает международный гимн «Seven Nation Army» группы The White Stripes. Песня вышла уже 15 лет назад, однако до сих пор остается в числе любимых среди многих меломанов мира. До сих пор можно слышать, как ее поют футбольные болельщики на стадионах во время матчей. Ее часто включают в саундтреки к фильмам. В частности, в недавно завершившемся втором сезоне сериала «Мир Дикого Запада» песня Джека Уайта подверглась весьма необычной обработке, но не потеряла своего шарма.

Кому-то может показаться, что еще один вселенский хит оказался слишком низко, хотя четвертое место — большое достижение. Речь идет о знаменитой «Hey Ya!» рэп-дуэта Outkast. Если бы ее использовали в «Угадай мелодию», то скорее всего композицию узнали бы с одной ноты. В 2003 году Outkast, уже получивший статус суперзвездного, вышел на запредельный уровень популярности, во многом благодаря «Hey Ya!».

Outkast вообще получили внушительное представительство в сотне. На 23-м месте оказался еще один их незабываемая «Ms. Jackson», на 27-м — «B.O.B.». На предпоследней строчке расположилась песня «Int'l Players Anthem (I Choose You)» группы UGK, в которой Outkast выступили в качестве приглашенных исполнителей.

Пятерку лучших замкнул Джей Зи со своим остросоциальным хитом «99 Problems». Песня не поднималась на первые места в чартах, но со временем стала одной из самых узнаваемых в репертуаре рэпера. На нее даже есть кантри-кавер певца Хьюго.

Безусловно, все списки, топы и рейтинги вызывают споры и несогласия, так как в искусстве всегда присутствует субъективная оценка, и далеко не каждый согласится с местом того или иного артиста. Однако, если не смотреть не на позицию, а количество песен музыканта, то можно сделать вывод о наиболее влиятельных исполнителях 21-го века.

Уже упомянутые Бейонсе и Outkast были много раз представлены в топе. Джей Зи не отстал от них и тоже отметился внушительным присутствием. Присутствует в списке и скандальный Канье Уэст. На седьмой позиции расположилась песня «Runaway». В списке также присутствуют его хиты «Gold Digger», «Jesus Walks» и «Ni**as in Paris», записанная совместно с Джеем Зи.

На высоком восьмом месте оказалась всемирно известная Адель с песней «Rolling in the Deep». Любопытно, что не так давно звучавшая из каждого окна «Hello» не попала в топ.

В список также попали две композиции Эминема — «Lose Yourself» и «Stan» и две песни Кендрика Ламара.

В целом, нельзя сказать, что в топе ощущается перекос в сторону хип-хопа, так как в нем достаточно широко представлена и рок-музыка. В сотню вошли Дэвид Боуи, U2, The Strokes, Franz Ferdinand, The Killers и многие другие.

Однако, согласно занимаемым местам, а не количеству, рэперы все-таки превзошли исполнителей в другом жанре. И это вполне отражает дух времени и превращение хип-хопа в мейнстрим в последние годы.