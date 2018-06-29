«Дети заставили»: Серебряков об интервью про хамство россиян

Актер Алексей Серебряков объяснил в своем последнем интервью, почему он согласился на разговор с Юрием Дудем, который вызвал большой общественно-политический резонанс.

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«Я все объясню. Дело все в том, что Дудь является кумиром моих детей, — приводит слова 53-летнего актера ТАСС. — Я не даю интервью, не люблю этим заниматься. Не чувствую себя в этом уверенным.

Поэтому я, в принципе, сначала отказался, но настойчивые требования моих детей привели к тому, что я поговорил с Дудем».

Он также подчеркнул, что скандальное интервью не было «попыткой самоманифестации».

«Нет, ничего такого не было, — отметил Серебряков. — Я вообще об этом думаю в последнюю очередь. Я достаточно много делаю на экране, поэтому не вижу смысла в своем личном участии, не хочу словами объяснять то, чем я занимаюсь в жизни».

В своем разговоре с Дудем Серебряков назвал силу, наглость и хамство тремя основными составляющими национальной идеи России. Серебряков также отметил, что если отъехать от Москвы на несколько десятков километров, то можно заметить достаточно большое количество деталей, присущих 90-м годам.

Проживающий в Канаде актер также рассказал, чем американцы отличаются от россиян.

«Американец берет и делает, потому что там психология другая — психология успеха, психология карьеры, психология того, что я имею право, у меня есть свободы, я свободен в своем волеизъявлении, я знаю, что я делаю, я ответственен за свою жизнь. Вот психология американца», — заявил Серебряков.

На вопрос о том, является ли он русофобом, актер ответил отрицательно.

«Ну, записали и записали. Меня вообще особо не интересует мнение кого-то обо мне, кроме мнения моей жены», — подчеркнул Серебряков.

Несмотря на то что он переехал на постоянное место жительство в Канаде, артист заявил, что не собирается отказываться от российского гражданства, а также объяснил, почему принял решение покинуть страну.

«Я родился в СССР, потом получил российский паспорт. <…> Я умею стоять в болоте и говорить «не гони волну», но не хочу, чтобы мои дети тратили на это время», — подытожил Серебряков.

Слова актера вызвали негодование как в общественных, так и в политических кругах. Так, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре режиссер Владимир Бортко назвал поступок актера подлостью.

«Если он не желает любить свою родину, то и работать ему здесь не стоило, и деньги получать. С его стороны это не очень логично и подловато. Он может оставаться там, где царят «сила, наглость и хамство», — заявил политик.

Подверг актера критике известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, отметив, что он проецирует свои недостатки на россиян.

«Серебряков замечательно проиллюстрировал два из перечисленных качеств на своем примере: наглость и хамство, — цитирует Лукьяненко ФАН.

— Но вряд ли стоит собственные пороки выдавать за пороки народа, к которому ты когда-то принадлежал».

Алексей Серебряков, несмотря на критику, не стал отказываться от своих слов и подчеркнул, что «сказал все, что сказал».

53-летний актер продолжает активно сниматься в российских фильмах. За последние два года он снялся в пяти российских проектах: сериалах «Доктор Рихтер» и «Березка» и в художественных фильмах «Легенда о Коловрате», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» и «Ван Гоги».

Серебряков также поначалу был задействован в картине Сарика Андреасяна «Кома», однако в последнем интервью заявил, что отказался от участия в нем после двух дней съемок.

Последним фильмом с участием Серебрякова является «Ван Гоги» Сергея Ливнева, где он выступил экранным партнером легендарного польского актера Даниэля Ольбрыхского.

«Этот фильм в целом о человеке, которому некомфортно в этом мире, — сказал актер.

— Но он примирился со всем и обрел для себя способ существования, при котором он чувствует себя практически счастливым. Он нашел смысл своей жизни в помощи старикам, которые, благодаря ему, тоже нашли в своей жизни смысл и удовольствие».

В этом году должен выйти на экран еще один российский фильм с Серебряковым в одной из главных ролей — «Пилигрим».