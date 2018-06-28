52 оттенка Канье Уэста: рэпер ввязался в авантюру

Американский рэп-исполнитель и продюсер Канье Уэст размышляет над тем, чтобы ввязаться в очередную авантюру на грани безумия и гениальности. Музыкант только-только обнародовал спродюсированный им альбом ар-н-би-певицы Тейаны Тейлор «K.T.S.E.», который стал финальным аккордом в его пятинедельном проекте.

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Идея была в том, чтобы раз в семь дней выпускать по релизу: так, сначала появилась созданная под его руководством пластинка Пуши Ти «Daytona», потом вышли сольник Канье «Ye» и семитрековое детище собранной им с Кидом Кади группы Kids See Ghosts — и, наконец, спродюсированные альбомы Наса («Nasir») и Тейлор.

Теперь же речь идет уже о 52 неделях — и 52 релизах.

Впрочем, сам Уэст открыто ни о чем подобном не заявлял — все это сообщается со слов журналиста издания The New York Times Джона Караманики, который провел в Вайоминге три дня вместе c артистом. Итогом их многочасовых бесед стала большая статья c заголовком «В диких условиях с Канье Уэстом» («Into the Wild with Kanye West»), однако в нее вошел не весь материал — и Караманика рассказал о некоторых интересных вещах в вышедшем двумя днями позже музыкальном подкасте NYT «Popcast».

Как бы странно это ни звучало, но изначальная идея выпустить пять альбомов, которая уже воплотилась в жизнь, в ближайшие дни может обрести второе дыхание.

Рэпер и товарищ Канье CyHi the Prynce рассказал в своем твиттере, что у них возникли идеи для нового семитрекового альбома музыканта.

«Ага, Канье только что сказал, что мы должны начать воплощать идеи для моих семи песен, — написал рэпер. — Я ответил, что после этого мир никогда не будет прежним. Так что, готовьтесь, фанаты!»

Welp @kanyewest just said "man we gotta start setting these ideas aside for your 7 songs" I said the world will never be the same!!!! All the CYHI FANS get ready!!!!! — CYHI THE PRYNCE (@CyhiThePrynce) 11 июня 2018 г.

Затем в интервью Fake Shore Drive чикагский хип-хоп-артист Бамп Джей сообщил, что будет работать с Канье над семитрековым мини-альбомом для него и его приятеля Скай Полароид.

Позднее музыкант и продюсер Фрэнсис Старлайт, сотрудничавший в разное время с самим Канье, а также Дрейком, Эдом Шираном и Фрэнком Оушеном, заявил в твиттере о том, что действительно в музыкальных кругах идут разговоры об этом.

Еще один хип-хоп-исполнитель Ченс Зе Рэпер тоже готовится к релизу семитрекового альбома, спродюсированного Канье, что подтверждает слухи о невероятной работоспособности Уэста в последние месяцы.

Последним сигналом к возможной реализации авантюры стало сообщение в твиттере лейбла Def Jam, на котором выпускались все альбомы «Вайомингской сессии». В соцсети появилась запись с вопросом: «Чей семитрековый альбом вы хотели бы, чтобы спродюсировал Канье?».

Не исключено, что таким способом Уэст пытается справиться с биполярным расстройством, в котором он признался на своем альбоме «ye». Последние два года стали для Уэста этакими «американскими горками». Причиной этому послужили как и не зависящие от рэпера события, так его местами неадекватное поведение, из-за которого музыканта уже давно подозревали в какой-либо форме психического расстройства.

В последнее время Канье несколько изменил свое поведение. Он перестал объявлять себя величайшим, как на альбоме «My Beautiful Dark Twisted Fantasy» (2010), больше не называет себя богом, как на альбоме «Yeezus» (2013), и не выбегает на церемонию награждения «Грэмми», где дает всем понять, что Тейлор Свифт незаслуженно получила премию. Этого эпизода он коснулся на диске «The Life of Pablo» (2016), где заявил, что сделал певицу знаменитой.

Проблемы Уэста выразились в другом. В декабре 2016 года его супругу Ким Кардашьян ограбили в Париже. Грабители ворвались в ее гостиничный номер и, угрожая Кардашьян пистолетами, забрали драгоценности на $11 млн.

Месяц спустя Канье лег в больницу для оказания психиатрической помощи. По сообщениям СМИ, он был доставлен в госпиталь из-за истощения.

Большой резонанс вызвало его поведение во время президентских выборов в конце 2016-го. Уэст несколько раз выступал с поддержкой Дональда Трмпа, однако возмущение вызвало то, что он публично начал критиковать и своих друзей и коллег, включая Джей Зи и Бейонсе, с которыми до этого всегда был в хороших отношениях.

Последней выходкой Канье стало заявление о том, что 400 лет рабства — это выбор, на что мгновенно среагировало афроамериканское население США. Этой темы он коснулся на своем недавнем альбоме, но не принес извинений, а своеобразно защитил свою позицию и постарался объяснить, что он имел этим в виду.