«Сидел с ремнем в руке»: умер отец Майкла Джексона

В Лос-Анджелесе в возрасте 89 лет скончался отец «короля поп-музыки» Майкла Джексона — Джо Джексон. Он был госпитализирован с диагнозом — четвертая стадия рака поджелудочной железы. Его дети рассказали журналистам, что он находился при смерти. Несколько дней назад Джо лично подтвердил слухи и объявил о своей скорой кончине.

Реклама

Джо Джексон был идейным вдохновителем и создателем популярной в 60-е и 70-е годы группы Jackson 5, в которой начинал свою карьеру Майкл.

Фоторепортаж: Умер отец Майкла Джексона __is_photorep_included11817427: 1

Джо родился в 1928 году в семье университетского профессора. В своих мемуарах Джексон описывал свое детство одиноким, несмотря на двух братьев и двух сестер. Однако отец воспитывал детей в обстановке строгости и Джо редко приходилось общаться со сверстниками.

В школьные годы Джо мечтал стать профессиональным боксером и поначалу делал успехи, однако добиться высот в спорте ему не удалось, зато на первый план вышло увлечение музыкой. Джексон играл на гитаре со своими друзьями в блюзовой группе The Falcons, но коллектив так и не смог подписать контракт с рекорд-лейблом.

Однако Джексон сохранил любовь к музыке в 50-х годах, и уже в следующем десятилетии создал группу Jackson 5. Поначалу в ансамбле на ведущих ролях выступали старшие сыновья Джеки, Тито и Джермейн, а совсем маленькие Марлон и пятилетний Майкл были на подтанцовке.

С течением времени Майкл стал все чаще брать в руки микрофон, и в 1967 году Джо смог подписать контракт с лейблом Steeltown Records.

Группа записал свой первый хит «Big Boy» в начале 1968 года, когда будущему «поп-королю» еще не исполнилось десяти лет.

В этот момент проявился настоящий менеджерский талант Джо, который после только одного хита смог подписать группу с легендарным Motown Records. Контракт с всемирно известным лейблом помог воплотить мечту Джозефа — вырастить первых афроамериканских музыкантов с мировым именем.

Jackson 5 стали невероятно популярными в стране, но Джо не стал почивать на лаврах, а решил не забывать ни об одном из своих десяти детей. Он начал активно продвигать карьеру своих дочерей Ребби, Ла Тойи и Джанет. Впоследствии Джанет Джексон при помощи отца записала свой первый сольный альбом в 1982 году в возрасте 16 лет и стала вторым по популярности после Майкла сольным артистом из всей семьи. В 1975 году Майкл смог уговорить группу уйти от Motown к еще более богатому лейблу — Epic Records.

Джо не старался изо всех сил удержать своего самого талантливого сына в группе, и тот параллельно с работой в ансамбле начал сам записывать альбомы.

Прорывом в сольной карьере Майкла стал диск «Off the Wall» 1979 года. А в 1982-м вышел легендарный «Thriller», поднявший певца до небес.

В конце 80-х годов безупречная до того репутация Джо была существенно подмочена — именно тогда в прессе появились первые сообщения о том, что он жестоко обращался со своими детьми. Они сами рассказали, что он заставлял их обращаться к себе по полному имени Джозеф, что в результате привело к тому, что их взаимоотношения почти потеряли признаки родственных.

Майкл Джексон утверждал, что с детства подвергался физическому и эмоциональному насилию со стороны отца — тот круглосуточно заставлял его репетировать, поднимал на него руку и обзывался. Впрочем, сам музыкант тут же отмечал, что суровый нрав Джо сыграл ключевую роль в его успехе.

Впервые «король попа» открыто заговорил о своем непростом прошлом в 1993 году в передаче Опры Уинфри. По его признанию, в детстве он часто плакал от одиночества. Согласно воспоминаниям певца, во время репетиций детей Джексон-старший сидел с ремнем в руке и угрожал им расправой в том случае, если результат его не устроит.

Сам Джо признавался, что в наказание бил своих детей ремнем, но «делал это не просто так». При этом он заявлял, что «никогда не использовал тяжелых предметов», которые, по его мнению, подразумевает термин «избиение».

Как бы то ни было, Майкл Джексон в конечном итоге простил отца. Артист списывал подобные проявления характера Джо на проведенную на юге США тяжкую юность, которая пришлась на период Великой депрессии и наибольшей степени расовой сегрегации в стране, а также на не менее радужные взрослые годы, ознаменовавшиеся непосильным трудом. Все это, считал Майкл, заставляло отца подталкивать своих детей к успеху всеми доступными средствами.

Сам Джо и его супруга Кэтрин всячески отрицали подобные обвинения. По словам последней, хотя битье ремнем, возможно, и имело место, это все же происходило в те времена, когда такие методы воспитания считались нормой. С Майклом не соглашались и братья: Джеки, Тито, Джермейн и Марлон отказывались считать поведение отца насильственным.

В 2014 году Джо принял награду вместо своего покойного сына Майкла, когда того включили в Зал славы ритм-н-блюза за жизненные достижения, а в следующем году сопровождал Джанет Джексон на церемонии вручения наград телеканала BET.

Летом 2015-го Джозеф был госпитализирован с инсультом, который произошел прямо во время празднования его 87-го дня рождения в Бразилии. В итоге он был вынужден оставаться в этой стране еще две недели, так как не мог вылететь по состоянию здоровья. Кровоизлияние в мозг привело к проблемам со зрением, от которых он лечился уже по прибытии в Лос-Анджелес.

В ночь на 27 июня 2018 года он скончался в окружении близких — с ним была жена, а также некоторые дети и внуки.