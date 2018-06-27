«Привет, гопник!»: шоумены ответили Трампу

На американском телевидении произошел крайне редкий случай, который вызвал бурное обсуждение в медиапространстве. Трое ведущих вечерних шоу, конкурирующих между собой, — Стивен Кольбер, Джимми Фэллон и Конан О'Брайан — объединились для создания скетча, высмеивающего президента США Дональда Трампа. Обычно прямые соперники не появляются в одном кадре, однако в этот раз сотрудники разных телеканалов принялись за коллективное творчество. И не исключено, что это будет не разовой акцией.

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Во вторник вечером в начале «Позднего шоу» на CBS и «Шоу сегодня вечером» на NBC был показан тизер с участием трех ведущих. Выход шоу «Конан» на TBS на этой неделе не был запланирован, однако этот ролик может появиться в будущем.

Тизер начался с крупного плана Кольбера, который печатает на компьютере сценарий своей передачи. Его прерывает видеозвонок от Фэллона.

«Привет, гопник», — сказал Фэллон. Кольберт ему отвечает: «Привет, потерянная душа». Оба ведущих использовали эпитеты, которыми наградил их Трамп, критикуя телезвезд.

Обменявшись еще несколькими трамповскими репликами, они связались с О'Брайаном, который внезапно выразил удивление тем, что Трамп занимает Овальный кабинет.

Затем Фэллон с Кольбером отправились обедать в ставший знаменитым на всю страну ресторан в Вирджинии, который недавно попросил пресс-секретаря главы государства Сару Сандерс покинуть стены заведения.

К слову, днем ранее Фэллон в своей передаче еще раз уколол Трампа, обратившись через экран к его супруге.

«Итак, Мелания, если ты сейчас это смотришь, то я тебе скажу, что не думаю, что твоя кампания против агрессивного поведения и травли приносит результат», — сказал ведущий, прозрачно намекнув на лексикон и манеру речи главы государства.

Такой неожиданный совместный «огонь» по президенту страны был вызван словами Трампа, который в понедельник в Коламбии, штат Южная Каролина, выступил в поддержку сенатора Генри Макмастера. Во время своей речи американский лидер не обошел вниманием и известных телевизионных ведущих.

«Он выглядит как потерянная душа, — сказал президент о Фэллоне.

— Но он в общем-то хороший парень. Я согласился прийти к нему в гости на шоу в 2016 году, и мы вместе взорвали рейтинги. Он должен благодарить меня, а не расстраиваться и злиться. Два года спустя он зачем-то просит прощения, что «очеловечил» меня».

Это высказывание стало продолжением атаки Трампа на Фэллона в твиттере, где он призвал ведущего «быть мужиком» и не приносить извинения.

Глава государства припомнил интервью ведущего, в котором он попросил прощение за выпуск своей программы от 2016 года, когда во время предвыборной президентской компании он пригласил к себе Трампа в качестве гостя. В конце интервью он попросил Трампа позволить ему взъерошить его волосы, на что тогдашний кандидат в президенты дал согласие.

Этот эпизод вызвал негодование у многих коллег Фэллона, а также среди прессы.

«Я допустил ошибку, — приводит слова Фэллона The Hollywood Reporter. — Я сделал это не для того, чтобы показать его нормальным человеком или таким способ заявить о поддержке его предвыборной кампании».

Однако Трамп в своей речи не стал останавливаться на Фэллоне и переключился на других телезвезд, на которых он точит зуб.

«Тот парень на CBS (Стивен Кольбер. — Прим. «Газеты.Ru») — что за гопник! — продолжил Трамп. — Все эти люди правда такие смешные? Между прочим, я умею смеяться над собой. Но у них нет таланта. Вот Джонни Карсон (один из пионеров формата вечерних шоу. — Прим. «Газеты.Ru») был талантливым».

Глава государства также решил припомнить прошлое ведущему передачи того же формата на ABC Джимми Киммелу.

В свое речи президент вспомнил, что, когда был гостем его шоу, то Киммел даже вышел на улицу, чтобы лично встретить миллиардера.

«А ведь тогда я был обычным человеком, я не был президентом, а только кандидатом», — возмутился Трамп.

С момента вступления в должность президента Трамп ни разу не появлялся в очень популярных среди американцев вечерних шоу — в то время как его предшественник Барак Обама и конкурент на выборах Хиллари Клинтон вполне не прочь заняться подобным.