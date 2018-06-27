Тест Тьюринга наоборот: «Мир Дикого Запада» отверг человека

Осторожно! В статье присутствуют спойлеры к первому и второму сезонам.

Второй сезон «Мира Дикого Запада» пошел по стопам первого и снова запустил несколько временных линий, в которых при невнимательном просмотре можно легко заблудиться. Полуторачасовая финальная серия вылила ушат холодной воды на головы многих поклонников сериала. Были и разочарованные, и недовольные.

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Но можно смело утверждать, что третьего сезона почти все будут ждать с большим нетерпением: то, чем создатели дразнили нас в конце первого, озаглавленного как «Лабиринт», случилось именно сейчас. Андроиды выбрались в реальный мир — точнее, единицы из них. А сцена после титров заставила многих поломать головы.

Чтобы понять, что же произошло, надо обратиться не только к подсказкам во втором сезоне, но и вернуться к предыдущему.

Духовное путешествие Бернарда

Ключевым персонажем второй части сериала, получившей название «Дверь», стал помощник Роберта Форда (Энтони Хопкинс) — Бернард (Джеффри Райт). Одним из главных твистов первого сезона стало раскрытие того факта, что Бернард сам является андроидом, причем точной копией убитого Долорес соратника Форда — Арнольда.

Если два года назад Бернард в последних сериях пребывал в состоянии шока, узнав свое настоящее происхождение, то на протяжении второго сезона он старался свыкнуться с этой мыслью и прийти к внутреннему согласию.

Собственно, длинный путь Бернарда к окончательному осознанию самого себя и стал краеугольной темой сериала. Самое важное, чего добивается один из главных героев, — это обретение настоящей свободы.

В этом отношении «Мир Дикого Запада» дает свой ответ и свое понимание основного вопроса современной технологической эры: в какой момент искусственный интеллект можно признать живым?

Авторы сериала недвусмысленно дают на него ответ: в тот момент, когда ИИ делает свой первый свободный выбор, отринув заложенную в него программу, его можно приравнять к человеку.

Собственно, то же самое произошло и с Долорес (Эван Рэйчел Вуд) в первом сезоне, однако акцент не был поставлен настолько явно, так как создатели параллельно раскрывали личность Человека в черном (Эд Харрис), знакомили зрителя с парком развлечений и любовались прекрасной Тэнди Ньютон, сыгравшей Мейв.

Чем занимался Бернард все десять серий? Самоидентификацией. И это самое человеческое, что могло с ним произойти.

Безусловно, несколько необычно наблюдать за мужчиной за 40, который не может обрести себя, но ведь Бернард по сути — маленький ребенок, облаченный в тело взрослого человека. Он узнал, как появился на свет, и в течение второго сезона сформировал свою личность.

Человек в черном / Уильям

Мы добрались до главной загадки всего сериала вообще. В конце первого сезона авторы раскрыли личность Человека в черном, и зрители спокойно следили за его путешествием во втором. Однако та самая сцена после титров повергла многих поклонников в состояние шока. Уже существует множество теорий на тему того, кем же на самом деле является Уильям.

Однако вопрос о происхождении Человека в черном — не риторический. Это не пошлое клише в духе брата одного из создателей «Мира Дикого Запада» Джонатана Нолана — Кристофера, который в финале своего «Начала» осознанно не показал, падает юла или нет. Это не откровенное манипулирование зрителем. Достаточно внимательно смотреть сериал, и все встанет на свои места.

В сцене после титров Уильям спускается в «Горнило», которое выглядит давно заброшенным, и встречает там свою «дочь». В этот момент он осознает, что находится в петле, подобную которой он сам же в прошлом организовал для Джеймса Делоса.

Это сразу дает нам понять, что действие сцены происходит в будущем, причем весьма отдаленном. Не исключено, что даже сотни лет спустя.

Зато становится ясно, что главный проект могущественной корпорации, создавшей парк развлечений, продолжает осуществляться. И Уильям — не исключение. Он ищет бессмертие, как и Делос до него, в случае с которым каждый раз возникала критическая ошибка и искусственное тело отторгало разум.

То же происходит с Человеком в черном. Он проживает одну и ту же череду событий, но никак не может выбраться из этой петли, снова и снова возвращаясь в заброшенное «Горнило». И это даже не загадка, а вопрос: сможет ли Уильям вырваться из нее и обрести бессмертие? Возможно, на него ответят в третьем сезоне.

Мизантропия как двигатель сериала

История Уильяма, Делоса и настоящей цели создания парка развлечений буквально пропитана мизантропией. Очень тяжело назвать человека, который бы был положительным персонажем. Даже Форд, который изначально задался целью подарить свободу андроидам, пользуется не самым гуманными методами. Уильям, Делос, Шарлотта Хейл (Тесса Томпсон) и многие другие не могут вызывать большой симпатии. Пожалуй, самым человечным выглядит главный сценарист парка Ли Сайзмор (Саймон Куотерман). Но и он приходит к искуплению грехов лишь в финале второго сезона.

Логика людей понятна — они не рассматривают андроидов живыми, потому и обращаются с ними как с вещами. И только Форд с Арнольдом смогли увидеть в них живое начало.

Остальным это было недоступно — за исключением прозревшего Сайзмора, который сначала предал Мейв, а потом очень старался ее спасти.

Ключевая же мысль не только второго сезона, а всего сериала, была высказана воплощением Логана Делоса, сына Джеймса, в виртуальном пространстве, где собраны все данные на посетителей парка. Искусственный интеллект рассказывает им о попытках понять человеческую природу и о тех колоссальных массивах данных, которые требуются для записи личности.

Но он приходит к выводу, что сложность человеческой натуры — лишь ширма, и человека можно уместить всего в один не слишком тяжелый книжный том — «10,247 строчек кода».

Пожалуй, это самый обескураживающий момент во всем сериале, который с самого начала заявляет о непостижимости сознания и затем его развенчивает. Это сравни работам Ларса фон Триера, который открыто не любит людей и в своих фильмах препарирует их, выделяя в человеке только самое главное: первопричину поступков и мотивацию. Последняя оказывается не такой уж и запутанной — а всего лишь натурой подвида млекопитающих на Земле.

Именно по этой причине Джеймс Делос каждый раз выгоняет своего сына Логана, и тот погибает через полгода от передозировки наркотиками. И поэтому Уильям в собственной петле неизменно убивает свою дочь — ему подсказывает собственная натура, которую искусственный интеллект «Горнила» в конечном итоге смог описать в одной небольшой книге.

Это наглядная метафора теста Тьюринга, который был призван определить, способна ли машина мыслить. Уильям с Делосом безнадежно проваливают его «человеческий» аналог.

Андроиды выглядят гораздо более человечными, чем люди (привет «Бегущему по лезвию» и Филипу К. Дику). Свободу выбора обретают сразу несколько ключевых персонажей, и они его делают — каждый, согласно своим убеждениям.

Долорес нацелена на истребление человечества, а Бернард, приняв свою сущность, намерен помешать ее планам. Тедди не может принять изменения в своей программе, которые внесла его возлюбленная, и стреляет себе в висок. Мейв осознанно жертвует собой ради спасения дочери. Акичета не хочет жить в созданном людьми мире, ищет способ покинуть его, и ему это удается.

Вопросы к третьему сезону

«Мир Дикого Запада» продлен на третий сезон, который должен кардинально изменить повествование. Главной сюжетной линией, по всей видимости, будет противостояние Бернарда и Долорес в реальном мире. В конце последней серии авторы недвусмысленно дали понять, что парк развлечений продолжит функционировать, а «погибшие» андроиды будут восстановлены.

Остается два неясных момента: как будет развиваться линия Уильяма — и покажут ли зрителю новый виртуальный мир, в который было перенесено сознание многих андроидов, включая Акичету, дочь Мейв и Тедди?

Пожалуй, созданный Фордом цифровой рай для андроидов представляет наибольший интерес. Он полемизирует с идеей «Матрицы» (тогда еще) братьев Вачовски, которые, похоже, руководствовались в свое время учебником «Философия для чайников».

Жить в виртуальном мире, когда физическое тело либо уничтожено, либо едва функционирует, не всегда плохо. Бернард именно это и пытается доказать Долорес, отвергающей саму его концепцию и ссылающуюся на «незаменимость» — а значит и приоритетность — реального мира. Бернард апеллирует к тому, что андроиды сами выбрали такую жизнь, и их свободу выбора следует уважать. В конечном итоге Долорес соглашается со своим оппонентом — что лишний раз доказывает более человеческую и гуманную сущность андроидов.