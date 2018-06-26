Умер Андрей Дементьев

Известный советский и российский поэт Андрей Дементьев умер в 1-й градской больнице Москвы на 90-м году жизни после продолжительной болезни.

Его супруга Анна Пугач подтвердила эту информацию.

Фоторепортаж: Умер поэт Андрей Дементьев __is_photorep_included11815177: 1

«К сожалению, он умер. Я сама только что узнала, — приводит слова Пугач РИА «Новости». — Он так хотел дожить до 90-летия. Он еще только 3 июня выступал на фестивале «Красная площадь», общался с читателями, три часа к нему люди стояли, чтобы подписать книгу. Он чувствовал слабость, но самое главное – в нем была сила духа и любовь к жизни».

Одним из первых, кто принес свои соболезнования, стал певец Лев Лещенко.

«Мы сердечно переживаем и скорбим, потому что ушел наш большой друг, современник, блистательный поэт, который открыл для нас мир поэзии и литературы 1960—1970-х годов, — цитирует Лещенко RT.

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— Он еще был главным редактором «Юности», открывал молодежную поэзию, вел нашу жизнь вперед. Из нашего серого времени приносил яркие событийные моменты, новые ощущения поэзии и вообще жизни, для нас для всех это большая утрата».

Секретарь правления Союза писателей России Александр Бобров назвал Дементьева настоящим русским литератором и «певчим» голосом России.

«Мне горько, что замолчал еще один «певчий» голос России. Потому что нынешний эфир переполнен таким непрофессионализмом и антипоэзией, что каждый из тех, кто держал русскую массовую настоящую песню, был особенно дорог, — заявил Бобров. — Даже если не брать публицистику Андрея, его лирику и работу на радио. Он соединял в себе много талантов на всех поприщах — от лирического до организационного со своим Домом поэзии в Твери.

То есть ушел настоящий русский литератор в широком смысле этого слова. У него было высочайшее отношение к слову, к звучащему слову, к слушателям и читателям. И в этом плане он был для нас примером. Это горькая утрата для поэзии и для всей современной литературы».

Андрей Дементьев не дожил до 90-летнего юбилея меньше месяца. Он родился 18 июля 1928 года в Твери. В 1946 после окончания средней школы поступил в Калининский государственный педагогический институт на историко-филологический факультет (КГПИ).

В 1948 году в газете «Пролетарская правда» было напечатано его первое стихотворение «Студенту».

В КГПИ Дементьев отучился лишь полных три курса. В 1949 году с четвертого курса он поступил в Литературный институт имени Горького в Москве по рекомендации известных в то время поэтов Михаила Луконина и Сергея Наровчатова. Литературное образование он получил в 1952 году и вернулся в родной город.

В Калинине от работал в редакциях областных газет «Калининская правда» и «Смена», трудился на радио, а также три года проработал главным редактором областного книжного издательства.

В 1955 году вышел первый авторский сборник Дементьева под названием «Лирические стихи».

Главной темой его ранних произведений стала любовь к родному краю, где он вырос. Среди наиболее известных ранних стихотворений поэта — «А я без Волги просто не могу», «Отчий дом», «Родное».

Дементьев принимал активное участие в работе местного литературного объединения, постоянно сотрудничал в литературно-художественном и общественно-политическом альманахе «Родной край». Здесь он стал первым лауреатом премии имени Лизы Чайкиной. В 1958 году Дементьев вступил в члены Союза писателей РСФСР.

Только в 1967 году Дементьев окончательно переехал в Москву. В столице он стал работать в ЦК ВЛКСМ и занимал свою должность до 1972 года, когда получил приглашение работать в популярном на всю страну литературном издании «Юность».

До 1981 года писатель был заместителем главного редактора, а затем главным редактором журнала «Юность» до 1993 года. Тираж журнала доходил до 3,3 млн экземпляров.

Именно при Дементьеве «Юность» стала уделять больше внимания молодым талантливым писателям, но также не забывала об известных на всю страну поэтах. При нем издание публиковало произведения ведущих авторов, таких как — Булат Окуджава, Евгений Евтушенко, Василий Аксенов, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина и многие другие.

В конце 80-х Дементьев стал по совместительству работать на телевидении и был ведущим ряда программ, включая «Добрый вечер, Москва», «Семейный канал», «Воскресные встречи».

С 1997 по 2001 году поэт трудился в Израиле в качестве шефа бюро Российского телевидения на Ближнем Востоке. За эти годы он стал автором трех телефильмов, посвященных Израилю и истории Святой земли.

На стихи Дементьева было написано более 100 песен. Многие из них стали эстрадными хитами.

Среди них: «Отчий дом», «Алёнушка», «Яблоки на снегу», «Каскадеры», «Натали». Он сотрудничал с такими известными композиторами, как Раймонд Паулс, Евгений Мартынов и Никита Богословский.

Дементьев почти всю жизнь умел совмещать литературу и общественную деятельность. В 1990 году он был избран председателем правления Российского фонда мира. При его непосредственном участии в Москве начали проводиться олимпиады среди зарубежных школьников, изучающих русский язык. Он стал организатором целого ряда благотворительных программ Российского фонда мира, провел большое количество благотворительных творческих вечеров и концертов для ветеранов войн и детей-сирот. В 2008 году стал членом Общественной палаты России.

За свою жизнь Дементьев был удостоен массы наград и званий.

Поэт был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1998), Ленина (1988), Октябрьской Революции (1984), Трудового Красного Знамени (1984), «Знак Почета» (1970), серебряной медалью ВДНХ СССР. В 2009 году мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг удостоил Дементьева специальной наградой за вклад в мировую культуру.

Дата и место прощания с поэтом будет объявлено позднее. Его супруга Анна Пугча заявила, что Дементьев хотел, чтобы его похоронили в Твери или Москве.