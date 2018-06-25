«Евровидение» на грани: власти Израиля против Иерусалима

Несмотря на то, что Иерусалим находится в списке кандидатов на проведение международного конкурса «Евровидение-2019», власти Израиля уже слабо верят в то, что город получит это право. Один из высокопоставленных чиновников Министерства финансов страны заявил, что событие, скорее всего, состоится в Тель-Авиве, но не стал утверждать это со стопроцентной уверенностью.

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Однако среди представителей власти Израиля нет консенсуса, и разные государственные структуры по-своему относятся к проблеме проведения конкурса в стране. Так, министр культуры и спорта Мири Регев категорично высказалась насчет Иерусалима, который стал камнем преткновения для государства и Европейского вещательного союза (EBU).

Регев однозначно дала понять, что, если Иерусалим не выберут городом проведения «Евровидения», то она приложит все усилия, что бы конкурс вообще не проводился на территории Израиля.

С другой стороны, официальная позиция правительства Израиля заключается в политике невмешательства. На прошлой неделе премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху пообещал, что власть не будет вмешиваться в проведение конкурса.

«Правительство будет вести себя в соответствии с правилами EBU», — говорится в официальном заявлении Нетаньяху.

Конфликт вокруг города-хозяина «Евровидения-2019» разразился почти сразу после победу певицы Нетты Барзилай в Португалии. Вернувшись на родину, Нетта получила теплый прием со стороны властей и поклонников ее творчества. Нетаньяху, поздравляя певицу, сказал: «Нетта, ты принесла большую славу Израилю. В следующем году — в Иерусалиме!»

Регламент конкурса утверждает, что возможность выбора города, где и будет организовано крупное мероприятие, остается за хозяевами музыкального праздника. Однако неоднозначный статус Иерусалима вызвал большие вопросы.

Через несколько дней после эмоциональной речи премьер-министра Израиля оргкомитет Евровидения призвал в официальном обращении поклонников не торопиться с покупкой билетов в Иерусалим, подчеркнув, что место и даты проведения следующего «Евровидения» остаются неизвестными.

«Уже ждете «Евровидения» в следующем году? Мы тоже! Но пока не покупайте билеты на самолет, следите за нашими официальными страницами, чтобы узнать, когда и где пройдет конкурс», — говорилось в сообщении EBU.

Руководство конкурса не хочет проводить его в следующем году в Иерусалиме, отдавая предпочтение другим израильским городам. В EBU, курирующем главное песенное состязание Европы, однозначно дали понять израильской телерадиовещательной корпорации, ответственной за «Евровидение-2019», что готовы согласиться на любое место проведения мероприятие в предстоящем мае, кроме Иерусалима.

Статус восточной части древнего города остается одной из главных трудностей в палестино-израильском конфликте. Восточный Иерусалим был занят еврейским государством уже в 60-х годах 20-го века, и с тех пор правительство страны неизменно заявляет, что объединенный город является столицей Израиля, что идет вразрез с намерениями палестинцев.

Масла в огонь подлил президент США Дональд Трамп, который в декабре прошлого года объявил о скором переносе посольства страны в Иерусалим, что фактически означало признание Белым домом города в качестве столицы еврейского государства.

Такое решение возмутило Евросоюз и многие арабские государства.

Перенос посольства США состоялся в день 70-летия Израиля, 14 мая. Торжественное мероприятие привело к массовым протестам палестинцев, в результате чего у границы сектора Газа случились кровопролитные столкновения, унесшие жизни десятков людей.

Регламент проведения «Евровидения» недвусмысленно гласит об аполитичности конкурса, и поэтому EBU был изначально против проведения конкурса в городе.

Большинство израильских политиков решили не идти на конфликт, однако некоторые чиновники, включая Регев, настроены принципиально в этом вопросе.

Предполагается, что город проведения «Евровидения» в 2019 году будет объявлен не раньше июля, но не позже сентября.