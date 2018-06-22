Забыть про расизм: любимое шоу Трампа получит вторую жизнь

Один из популярнейших сериалов «Розанна», который был закрыт после расистской шутки его создательницы Розанны Барр, продолжит свое существование под другим названием. Руководство телеканала ABC объявило о запуске спин-оффа под названием «Коннеры», над которым будет работать вся команда «Розанны» — но без Барр.

После напряженных переговоров с исполнительным продюсером шоу Томом Вернером телеканал объявил о запуске десятисерийного спин-оффа, премьера которого состоится осенью.

Сериал расскажет о семье Коннеров, которые после неожиданного поворота событий вынуждены столкнуться с ранее невиданными трудностями.

ABC также объявил о том, что Барр не будет вовлечена в производство шоу ни в креативном, ни в финансовом плане.

Актриса и продюсер Барр, тем не менее, сохраняет за собой авторские права на персонажа Розанну Коннер на случай, если ее героиня появится на телеэкране в будущем. Хотя на сегодняшний момент ясно, что в ближайшие годы Барр вряд ли получит работу на телевидении.

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«Я очень сожалею из-за тех обстоятельств, которые привели к отмене «Розанны», — сказала продюсер в официальном заявлении.

— Я пошла на соглашение с телеканалом, чтобы сохранить работу команде и актерам шоу, и желаю успеха всем, кто примет участие в спин-оффе».

Ведущие актеры сериала Джон Гудман, Лори Меткалф, Сара Гилберт, Майкл Фишман и Леси Горансон будут сниматься в «Коннерах».

«Мы получили огромную поддержку от поклонников, и нам очевидно, что эти герои нашли место не только в наших сердцах, но и в сердцах зрителей, — подчеркнули актеры в совместном заявлении. — Мы счастливы, что у нас появилась возможность вернуться на экраны с нашими героями и продолжать радовать поклонников».

О дате премьеры и остальных актерах студия объявит позднее. Известно, что сериал будет выходить по вторникам в то же время, что и оригинальная «Розанна».

Соглашение о создании «Коннеров» стало неожиданностью для многих экспертов.

Хотя разговоры о том, чтобы дать вторую жизнь «Розанне», появились сразу после закрытия сериала, у боссов телеканала возникли определенные юридические и финансовые трудности.

Было очевидно, что Барр больше не допустят к созданию шоу, однако вопрос о том, как продолжать без нее, оставался нерешенным долгое время.

Даже несмотря на то, что создательница сериала почти сразу согласилась покинуть проект, в случае съемок 11-го сезона проекта ей все равно бы причитался бы гонорар и ее имя должно было быть указано в качестве исполнительного продюсера в титрах. Дело осложнялось еще и тем, что владеющий телеканалом медиагигант Disney в любом случае должен был выдать зарплату создателям сериала за несостоявшийся 11-й сезон.

По оценке аналитиков, новый сезон Розанны мог принести телеканалу около $60 млн дохода за продажу рекламы.

В итоге руководство ABC пришло к важному для себя соглашению с Барр, а актеры и съемочная группа продолжат работать на телеканале и играть своих персонажей, несмотря на новое название шоу.

Десятый сезон «Розанны» буквально взорвал американское телевидение. Премьерный эпизод шоу посмотрел каждый десятый житель США, а среди возрастной категории от 18 до 49 лет сериал стал самым рейтинговым в году. С успехом Барр лично поздравил по телефону президент страны Дональд Трамп (как в жизни, так и в сериале она ярая протрамповская республиканка).

Глава государства был явно опечален закрытием сериала и неоднозначно высказался на эту тему у себя в твиттере.

»Боб Айгер (глава компании The Walt Disney. — Прим. «Газеты.Ru») из ABC позвонил Валери Джарретт, чтобы сообщить ей, что «ABC не терпит комментариев и подобных тем», которые сделала Розанна Барр, — написал он. —

Боже, он никогда не звонил президенту Дональду Трампу, чтобы извиниться за ужасные заявления и высказывания обо мне на ABC. Может, я просто пропустил звонки?»

У себя в микроблоге Айгер назвал решение о закрытии шоу «единственно верным». Глава ABC Ченнинг Данги, в свою очередь, охарактеризовала высказывания Барр как «мерзкие, отвратительные и несовместимые с ценностями, которых придерживается телесеть».