«Остальные актеры не должны страдать из-за Спейси»

Фильм «Клуб миллиардеров» режиссера Джеймса Кокса, в свое время поставившего «Шоссе» с Джеймсом Франко, Сельмой Блэр и Джейком Джилленхолом, планируют выпустить в ограниченный прокат в августе этого года — несмотря на то, что в нем снялся обвиненный в сексуальном насилии и харассменте актер Кевин Спейси. Релиз на стриминговых площадках должен состояться в середине июля (и можно с уверенностью сказать, что это будет не Netflix).

Реклама

Судьба картины до последнего оставалась неясной — особенно учитывая происходившее со Спейси начиная с осени прошлого года. После того, как несколько мужчин обвинили его в непристойном поведении, а звезда сериала «Звездный путь: Дискавери» Энтони Рэпп рассказал, как Спейси изнасиловал его, карьера актера в одночасье рухнула.

Netflix уволил его из сериала «Карточный домик», а также отменил выход драмы Майкла Хоффмана «Гор», в которой Спейси исполнил роль одного из важнейших американских писателей прошлого столетия — Гора Видала.

Помимо этого, режиссер Риддли Скотт в срочном порядке переснял все сцены со Спейси для своего фильма «Все деньги мира», заменив обвиненного артиста Кристофером Пламмером (которого и хотел снимать изначально). Однако байопик о писателе Джероме Сэлинджере «За пропастью во ржи» все же решили выпустить.

Сейчас независимый прокатчик Vertical Entertainment также решил дать картине шанс появиться на больших экранах. Представители компании отметили, что это было крайне трудным решением. По их словам, Спейси играет в фильме второстепенную роль, и остальной актерский состав не должен страдать из-за развернувшегося вокруг него скандала. Речь идет о, например, Тэроне Эджертоне, Энселе Элгорте (он уже работал со Спейси у Эдгара Райта в прошлогоднем «Малыше на драйве», который вышел до сексуального скандала в Голливуде), Эмме Робертс, Сьюки Уотерхаус, Кэри Элвисе и Розанне Аркетт.

«Мы надеемся, что эти ужасные обвинения, касающиеся поведения одного человека, о которых никто еще не знал два с половиной года назад, когда делался фильм, и которые сделаны в отношении того, кто сыграл небольшую второстепенную роль в «Клубе миллиардеров», не очернят выход картины», — говорится в заявлении.

«Мы не оправдываем сексуальные домогательства ни в каком виде и полностью поддерживаем жертв насилия. В то же время выпустить эту ленту в кинотеатры — нелегкое решение, но мы верим в то, что актерам, а также сотням членов команды, которые много работали над фильмом, надо дать возможность увидеть, как результат их работы находит своего зрителя, — сказали в Vertical Entertainment. — В конце концов, мы надеемся, что зрители сами сделают выводы по поводу обвинений в отношении одного человека, но не по поводу всего актерского состава и команды этого фильма».

Действие «Клуба миллиардеров» разворачивается Лос-Анджелесе в начале 1980-х годов. В центре сюжета оказывается компания молодых ребят, которые проворачивают аферу и становятся миллиардерами. Но, разумеется, в итоге для них все оборачивается не самым лучшим образом.

Решение прокатчика иначе как невероятно рискованным назвать сложно. С одной стороны, актерский состав действительно не должен отвечать за действия Спейси, с другой — захочет ли американская общественность поддерживать долларом фильм с участием насильника?

Выход картины как раз и должен будет дать ответ на этот вопрос — и другого способа его получить в любом случае нет.

Однако непосредственно Vertical Entertainment сейчас, возможно, как раз таки не стоит повышать подобным образом ставки: именно они только что выпустили в прокат «Кодекс Готти» с Джоном Траволтой, который за дебютный уикенд собрал всего $1,67 млн в 503 кинотеатрах, а на сайте Rotten Tomatoes у ленты по-прежнему (!) сохраняется нулевой процент «свежести» — из 28 опубликованных рецензий ни одна не является даже нейтральной. При этом 68% зрителей положительно оценили картину.