Очень странная Пантера: MTV назвал фильм и сериал года

В главной номинации «лучший фильм года» победил кинокомикс «Черная Пантера», рассказывающий об одноименном супергерое из вымышленного африканского государства Ваканда.

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«Черная Пантера» опередила в этой номинации международный «марвеловский» суперхит «Мстители: Война бесконечности», экранизацию Стивена Кинга «Оно», единственный удачный фильм из вселенной DC «Чудо-женщина» и комедию «Улетные девочки», главная звезда которой Тиффани Хэддиш была ведущей церемонии. Она же получила приз MTV за лучшую комедийную роль, обойдя Джека Блека («Джуманджи: Зов джунглей»), Кейт МакКиннон («Субботним вечером в прямом эфире»), Эми Шумер («Красотка на всю голову») и Дэна Леви (Шиттс Крик).

Церемония MTV отличается от традиционных награждений тем, что уже второй год подряд не разделяет мужские и женские роли.

Так, в номинации за лучшую роль в кино трое мужчин (Чэдвик Боузман, Тимоти Шаламе и Энсел Эльгорт) и две женщины (Дэйзи Ридли и Сирша Ронан).

Награду получил Боузман, сыгравший Черную Пантеру в одноименном фильме. Он же стал и лучшим героем. К слову, Боузман, выйдя на сцену, сделал по-настоящему благородный жест.

Актер поблагодарил зрителей, а затем пригласил на сцену 29-летнего Джеймса Шоу и назвал его настоящем героем. В апреле этого года Шоу обезоружил преступника, который устроил стрельбу в закусочной в штате Теннесси.

«Получить награду за лучшего героя — замечательно. Но еще лучше — признавать героев, которые есть в реальной жизни. Она будет жить в твоем доме», — сказал актер и передал приз Шоу.

Четвертый приз «Черная Пантера» получила в номинации «лучший злодей». Его присудили Майклу Б. Джордану за исполнение главного антагониста картины Эрика Киллмонгера. В своей речи Джордан не упустил момента уколоть создателя сериала «Розанна» Розанну Барр, которую уволили с проекта за расистские высказывания в твиттере. Комедийный сериал впоследствии был отменен.

«Я шокирован тем, что получил награду за лучшего злодея, — сказал актер. — Я был уверен, что приз достанется Розанне».

«Черная Пантера» стал крайне успешным фильмом на родине, поднявшись на третье место в списке самых кассовых фильмов в истории США. Картина собрала дома $699 млн и даже обошла на $5 млн последних «Мстителей». Лента нашла отклик у американского зрителя, так ка затронула важную и актуальную тему расизма. В остальном мире, к слову, «Черная Пантера» уступила по сумме сборов «Мстителям».

Что касается сериалов, то наиболее успешным телепроектом, по мнению зрителей MTV, стал многосерийный фильм Netflix «Очень странные дела». Проект получил четыре награды и поделил лидерство с «Черной Пантерой».

«Очень странные дела» стали лучшим сериалом. Сыгравшая одну из главных героинь Одиннадцатую молодая актриса Милли Бобби Браун получила приз за лучшую роль в телефильме. Ноа Шнапп, сыгравший Уилла Байерса, сыграл самую пугающую роль. А награду за лучший музыкальный эпизод получили Финн Вулфхард и Милли Бобби Браун, за танец под песню «Every Breath You Take» группы The Police на школьном балу.

Не осталась без призов и многострадальная вселенная DC. «Чудо-женщина» все-таки была удостоена премии за лучшую драку.

Лучшей командой стали герои хоррора «Оно», и это стала вторая премия для Вулфхарда, который снялся сразу в двух громких проектах прошлого года.

В номинации «лучший экранный поцелуй» первенствовали Ник Робинсон и Кейнан Лонсдейл за романтическую сцену из фильма «С любовью, Саймон» режиссера Грега Берланти, который недавно подписал с Warner Bros. TV четырехлетний контракт на сумму $400 млн.

Специальный приз «Признание поколения» получил Крис Пратт, который за последнюю пятилетку отметился в целом ряде громких хитов, включая «Стражей галактики» и дилогию «Мир Юрского периода», ставшую перезапуском спилберговской франшизы «Парк Юрского периода».

Певица Леди Гага получила награду за лучший музыкальный документальный фильм, а супруга Канье Уэста Ким Кардашьян вышла с матерью на сцену за призом в номинации «лучшее реалити-шоу».