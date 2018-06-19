В США убит рэпер XXXTentacion

В США убит 20-летний рэпер XXXTentacion. Инцидент произошел в Майами, штат Флорида, днем в понедельник по местному времени. Согласно отчету местной полиции, музыкант выходил из магазина примерно в 60 км к северу от Майами, где выбирал себе мотоцикл, когда к нему подошли двое неизвестных темнокожих.

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Один из них выстрелил в рэпера, когда тот подходил к своему автомобилю. На лице стрелявшего была маска красного цвета, оба были одеты в толстовки. Согласно показаниям свидетелей, преступники забрали из машины XXXTentacion сумку Louis Vuitton и скрылись на черном автомобиле Dodge «Journey» с тонировкой.

Фоторепортаж: В Майами убит двадцатилетний рэпер __is_photorep_included11806753: 1

Прибывшая на место преступления «скорая помощь» забрала рэпера в госпиталь в состоянии комы. Уже в больнице врачи объявили о смерти музыканта.

Полиция округа Брауард заявила, что наиболее вероятной причиной трагедии стало ограбление. Шериф округа объявил вознаграждение в размере $3 тыс. тому, кто обладает какой-либо информацией о подозреваемых.

Смерть XXXTentacion вызвала незамедлительную реакцию среди его коллег. Рэпер Канье Уэст написал в своем твиттере: «Покойся с миром. Я никогда не говорил, как сильно ты вдохновлял меня, пока был здесь. Спасибо за то, что ты был».

rest in peace I never told you how much you inspired me when you were here thank you for existing pic.twitter.com/QU7DR3Ghbw — KANYE WEST (@kanyewest) 18 июня 2018 г.

Барабанщик Blink-182 Трэвис Баркер, который периодически сотрудничал с музыкантом также отметился в соцсетях.

«У меня нет слов, — написал Баркер в твиттере. — Мне нравилось сотрудничать с тобой. Ты был настоящим артистом, одним из самых талантливых в наше время».

I'm at a loss for words... speechless #RIPXXXTentacion Loved collaborating with you. You were a true artist, one of the most fucking talented of our time — Travis Barker (@travisbarker) 18 июня 2018 г.

Однако слова соболезнования от музыкантов вызвали гнев очень многих людей. У музыканта были серьезные проблемы с законом, включая домашнее насилие, ограбление и незаконное хранение оружия.

Людей возмутили теплые слова об артисте, который находился в ожидании судебного разбирательства по многочисленным уголовным обвинениям.

Настоящее имя музыканта — Джасей Дуэйн Онфрой. Он родился в городке Плантейшн, штат Флорида. Короткая, но успешная карьера Онфроя была очень противоречивой. В момент гибели рэпер находился в ожидании суда. Он был обвинен в общей сложности в 15 нарушениях закона, включая домашнее насилие, избиение своей беременной подруги, запугивание свидетелей. Первое слушание в суде должно было произойти 26 июня.

Онфрой должен был находиться под домашним арестом, однако адвокаты добились смягчений условий ожидания слушаний, апеллируя свою просьбу тем, что музыканту необходимо было участвовать в концертном туре, чтобы зарабатывать деньги, так как он практически не получал средств от продажи альбомов.

Судья выпустил Онфроя из-под домашнего ареста при условии, что тот будет постоянно отчитываться о своих передвижениях, не скрывать мест своего пребывания, сдавать ежемесячный тест на наркотики и отмечаться у инспектора, наблюдающего за условно осужденными.

У рэпера были проблемы с законом с раннего возраста. Уже в 16 лет он был заключен в исправительный центр для несовершеннолетних за незаконное хранение оружия.

Выйдя из предварительного заключения, рэпер недолго пробыл на свободе. В июле 2016 года он был арестован и обвинен ограблении и вооруженном нападении. Согласно отчету об аресте, Онфрой проник в дом жертвы с тремя подельниками, трижды ударил ее пистолетом и покинул место преступления с несколькими гаджетами и 20 долларами.

Музыкант был выпущен под залог до судебного заседания, но уже в октябре того же года был снова арестован. Ему были предъявлены обвинения в нарушении условий освобождения под залог, побоях и угрозах свидетелю.

В течение 2017 года судебное разбирательство так и не состоялось из-за дополнительных деталей по делам, заведенным на рэпера. Онфрой был освобожден из места предварительного заключения и помещен под домашний арест в декабре прошлого года. 21 марта 2018-го рэпер был выпущен на свободу до начала судебного разбирательства.

Несмотря на постоянные проблемы с законом в последние четыре года, Онфрой умудрился записать два альбома — «17» и «?». Первый из них вышел в августе 2017 года. Диск состоит из десяти трэков и длится лишь 22 минуты, однако он смог добраться до второй позиции в чартах Billboard.

Свой второй альбом «?» рэпер выпустил 16 марта этого года, и он стартовал на первом месте в Billboard 200 и получил положительные отзывы критиков.