«Бастуйте все!»: зачем Трамп подстрекает журналистов к протестам

Президент США Дональд Трамп предложил журналистам The Washington Post бастовать против владеющего газетой Джеффа Безоса, который возглавляет основанную им компанию Amazon.

Безос, как известно, самый богатый человек на планете, согласно оценке журнала Forbes. Его состояние оценивается в $112 млрд.

«Полагаю, что по-настоящему длительная забастовка была бы отличной идеей, — написал Трамп в своем твиттере. — Работники получат больше денег, а мы надолго избавимся от фейк-ньюс».

Washington Post employees want to go on strike because Bezos isn't paying them enough. I think a really long strike would be a great idea. Employees would get more money and we would get rid of Fake News for an extended period of time! Is @WaPo a registered lobbyist? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 17, 2018

Более четырех сотен сотрудников газеты публично обратились к Безосу с просьбой повысить им зарплату и предоставить некоторые льготы.

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Среди подписавших письмо есть как представители самой редакции, так и рекламщики, менеджеры и даже водители. Под публикацией можно также обнаружить имена ведущих журналистов The Washington Post — корреспондента из президентского пула Эшли Паркер и политического обозревателя Дэйва Вайгеля.

Спор между Безосом и профсоюзом, который представляет интересы примерно 880 сотрудников издания, продолжается еще с прошлого года.

В письме работники The Washington Post выразили Безосу благодарность за то, что он смог помочь изданию в кризисные для печатных СМИ времена, купив его за $250 млн в 2013 году.

В заявлении отмечается, что за 2017-й год газета сумела удвоить количество платных подписчиков, а трафик онлайн-версии вырос более чем на половину, в то время как рекламный отдел смог достичь и даже превзойти требовавшиеся показатели.

В связи с этим подписавшиеся просят предоставить им достойную зарплату, а также пенсионные и медицинские льготы. Всего в обращении содержится пять пунктов.

«The Washington Post — это не просто коммерческое предприятие. Пожалуйста, покажите всему миру, что вы способны не только быть лучшим в накоплении богатства, но и знаете, как поделиться им с теми, кто помог вам его добыть», — говорится в конце письма.

Работники The Washington Post — далеко не единственные, кто недоволен условиями, предлагаемыми Безосом.

Так, в начале этого года работники одного из лондонских фулфилмент-центров Amazon признались, что вместо походов в туалет вынуждены пользоваться бутылками. По их словам, они боялись, что их уволят из-за потраченного на поиск туалетов времени: в четырехэтажном здании площадью более 65 тыс. кв. м есть только две уборные, которые находятся на первом этаже. Полноценные перерывы при этом руководство запретило.

На прошлой неделе один из нью-йоркских профсоюзов поделился данными, полученными за девять месяцев наблюдения за китайскими фабриками, на которых собираются выпускаемые Amazon электронные ридеры Kindle и умные колонки Echo.

Члены профсоюза обнаружили, что китайских рабочих постоянно заставляют перерабатывать — и в месяц у каждого накапливается более 100 часов сверхурочных.

Местные законы же допускают максимум 36 часов переработки в месяц. Кроме того, за дополнительную нагрузку сотрудники не получают практически никаких бонусов, а отсутствием выходных в течение двух недель уже никого не удивишь — не говоря уже о постоянных унижениях и штрафах со стороны руководства.

Вмешательство в конфликт Дональда Трампа вполне ожидаемо — американский президент уже давно возненавидел Безоса. У себя в твиттере он часто отпускает язвительные комментарии по поводу деятельности Amazon, так как считает ее виновной в многочисленных убытках Почтовой службы США. По его словам, она теряет по $1,5 с каждой доставляемой для сервиса посылки. В связи с этим он попросил генерального почтмейстера Меган Бреннан поднять плату за почтовые услуги с компании Amazon.

При этом в самой Почтовой службе утверждают, что компании вроде Amazon, наоборот, ей помогают. Бреннан также подчеркнула, что поднять плату не может в любом случае из-за условий договора с компанией.

Высказывание Трампа по поводу забастовки — не более чем издевка. Приостановка работы газеты, которая выпустила огромное количество критикующих его материалов, президенту США очевидно только на руку. Еще в марте он требовал от газеты зарегистрироваться в качестве лоббиста.

Подписавшиеся под обращением назвали вмешательство Трампа только вредящим всей акции.

«Мы приветствуем общественную поддержку нашей кампании за справедливость в отношении The Washington Post. Тем не менее, мы рассматриваем твит президента как атаку на нас и нашу миссию. Это лишь вредит нашему делу, — говорится в твиттере профсоюза издания. — Несмотря на разногласия по поводу рабочих вопросов, мы поддерживаем Джеффа Безоса и наших коллег-журналистов в борьбе за то, чтобы рассказывать правду».

Сам Безос пока никак не комментирует происходящее, зато четыре дня назад он поблагодарил своих подписчиков в твиттере: годом ранее глава Amazon обратился к ним за советом по поводу своей филантропической деятельности и хотел поинтересоваться, на какие именно благие цели ему стоить потратить свои деньги.