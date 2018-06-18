«В Израиле умеют только убивать, но не петь»: Турция против «Евровидения»

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым остался крайне недоволен итогами прошедшего в Лиссабоне песенного конкурса «Евровидение», на котором победу одержала представительница Израиля Нетта Барзилай с поп-шлягером «Toy». Политик посчитал, что это говорит о ярко выраженном идеологическом характере состязания.

По его словам, «Toy» — довольно посредственная песня, Нетта Барзилай — плохая исполнительница, а израильтяне в целом «способны только убивать, но не петь».

Он выразил уверенность в том, что система голосования была «сфальсифицирована империалистами» ради того, чтобы обеспечить проведение конкурса в Израиле в следующем году. С его точки зрения, целью подобных действий является развязка в регионе конфликта на религиозной почве.

Реклама

«Израилю позволили победить, хотя он не набрал достаточного количества очков, однако теперь в следующем году он сможет принять конкурс. Систему голосования изменили. Все спланировали нарочно, чтобы «Евровидение» можно было провести в Иерусалиме», — заявил Йылдырым.

В свою очередь, министр национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Израиля Юваль Штайниц назвал слова Йылдырыма «недостойными ответа», а также подчеркнул, что его страна четырежды выигрывала на «Евровидении» «с замечательными песнями».

Турция с 2013 года в «Евровидении» участия не принимает — как раз из-за недовольства системой голосования и особым статусом стран «Большой пятерки». В 1979-м, когда Иерусалим впервые принимал у себя конкурс, Турция вынуждена была проигнорировать состязание под давлением со стороны арабских государств, которые возмутились тем, что преимущественно мусульманская страна собирается выступать в Израиле. Выиграл тогда снова Израиль, но в 1980-м отказался проводить у себя состязание второй год подряд, поэтому конкурс переместили в Данию.

Недавние обвинения Йылдырыма выглядят несколько странно на фоне действий Европейского вещательного союза (ЕВС), который курирует «Евровидение». В прошлом месяце компания попросила «Израильскую корпорацию телерадиовещания» рассмотреть любые другие варианты места проведения мероприятия — ЕВС готов согласиться на какой угодно город, кроме Иерусалима, который не признается многими странами столицей Израиля.

Также в организации назвали «спекулятивными» все заявления касательно политической подоплеки победы Израиля на «Евровидении» — просьба перенести конкурс из Иерасулима вызвана как раз попытками минимизировать «политические и другие споры».

Министр культуры и спорта Израиля Мири Регев выступила с ультимативным заявлением: или состязание пройдет с Иерасулиме, или Израиль вообще откажется его принимать. Также она подчеркнула, что планирует порекомендовать правительству страны занять именно такую позицию.

«Евровидение» обойдется Израилю в 50 млн шекелей (около 873 млн рублей. — Прим. «Газеты.Ru»). Оно предназначено для того, чтобы прорекламировать страну. Это прекрасное музыкальное шоу, которое собирает здесь людей со всего света, — добавила Регев. —

Лично я считаю неправильным инвестировать 50 млн шекелей из бюджета, если «Евровидение» будет проходить не в Иерусалиме. Столица Израиля — Иерусалим, и мы не должны этого стыдиться».

Однако, по информации израильских СМИ, руководство страны решило все же не вмешиваться в этот вопрос, предоставив полную свободу «Израильской корпорации телерадиовещания». К такому соглашению премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр финансов Моше Калон, министр связи Аюб Кара и генеральный прокурор Авихай Мандельблит пришли во время состоявшейся телефонной конференции.

Представители ЕВС сообщили, что пока никакого решения по поводу города и дат не было принято, и вместе с тем напомнили, что местному вещателю необходимо предпринять «все необходимые шаги для защиты аполитичного характера конкурса».

Предполагается, что город, который примет «Евровидение» в 2019 году, будет объявлен не раньше июля, но не позже сентября.