«Осквернили Лувр?» Новая выходка Бейонсе и Jay-Z

Супружеская пара Бейонсе и Jay-Z под сценическим названием The Carters выпустила первый совместный альбом «Everything is Love» и опубликовала в сети клип на песню «Apesh-t», который вызвал большой резонанс в интернете и прессе.

Ролик был снят в Лувре среди экспонатов, знакомых с детства практически каждому на планете. Некоторым это показалось неудачной попыткой со стороны звездной пары поставить себя в один ряд с шедеврами мировой культуры, имеющими непреходящую ценность.

Видео стало настоящей неожиданностью, поскольку процесс съемок держался в секрете. Закономерен вопрос, как музыкантам удалось закрыть Лувр для посещений и втайне снять клип в помещении самого известного музея в мире. Остается только предположить, что съемки проходили ночью.

Реклама

Помимо этого, известно, что арендовать Лувр не только стоит немалых денег, но и требует, что называется, наличия административного ресурса.

Несмотря на ажиотаж в медиа, клип вряд ли побьет рекорды просмотров. За первые 12 часов видео посмотрели 3 млн человек на YouTube, что могло бы вызвать ироничную ухмылку Чайлдиша Гамбино, чей мегахит «This is America» собрал в первые двое суток 35 млн просмотров.

Клип звездной пары также вызвал неоднозначную реакцию среди зрителей. Кроме благоприятных отзывов, в соцсетях появились и язвительные ремарки. Так, некоторые даже посчитали, что музыканты осквернили намоленное место, где представлены шедевры мировой живописи и скульптуры.

Часть поклонников упрекнула дуэт в том, что теперь Лувр будет ассоциироваться с Бейонсе и ее супругом, а не предметами искусства.

К слову, пару уже не в первый раз критикуют в связи с главным музеем Парижа. Четыре года назад на сайте Бейонсе появилась семейная фотосессия, на которой музыканты вместе с дочерью гуляли по пустому Лувру. Все обратили внимание на фото на фоне «Джоконды» и заметили, что супруги стоят слишком близко к картине, что недоступно для обычных посетителей, так как «Мона Лиза» находится за деревянным ограждением, защищающим полотно Леонардо Да Винчи от толпы. Выходит, что артисты нарушили правила посещения музея и зашли за ограждение.

Альбом «Everything is Love» пока можно послушать лишь на стриминговом сервисе Tidal, принадлежащем Jay-Z. Дата широкого релиза диска пока неизвестна.

В последнее время Tidal испытывает финансовые и репутационные проблемы.

В начале апреля этого года норвежская газета Dagens Naeringsliv опубликовала крупное расследование, в котором утверждает, что в 2016 году Tidal манипулировал (естественно, в сторону увеличения) количеством прослушиваний альбомов Бейонсе «Lemonade» и Канье Уэста «The Life of Pablo».

Tidal опровергнул выдвинутые обвинения и выпустил официальное заявление, в котором назвал расследование норвежцев «грязной кампанией», которая использовала незаконно полученные данные.

В ответ газета опубликовала в сети 74-страничный отчет, в котором утверждается, что вся информация была получена законным образом из открытых источников, а при анализе данных журналисты прибегли к помощи Норвежского университета наук и технологий. В докладе приведены примеры, как ученые университета анализировали информацию, и предоставлены фрагменты программного кода.

Датское общество по сбору авторских вознаграждений KODA заявило о том, что начало аудиторскую проверку компании Jay-Z. Подобная норвежская организация Tono написала жалобу в полицию и призвала правоохранительные органы начать проверку Tidal.

Тем временем норвежские лейблы заявляют, что Tidal задерживает выплаты по авторским правам и некоторым не поступили даже платежи от октября прошлого года.

На старте идея Tidal заключалась в том, что платформой владеют сами музыканты, а не рекорд-лейблы. На запуске сервиса, помимо Jay-Z и Бейонсе, присутствовали одни из самых влиятельных музыкантов мира. Среди них были Мадонна, Канье Уэст, Daft Punk, Никки Минаж, Кэлвин Харрис и Джек Уайт.

Однако даже Канье Уэст, ближайший друг пары, который выпустил два года назад на платформе «The Life of Pablo», уже в 2017 году разорвал контракт с компанией и продал свой пакет акций. Уэст также заявил, что Tidal задолжал ему $3 млн.

В последнем списке самых богатых рэперов по версии Forbes Jay-Z занимает первое место с состоянием в $900 млн. Но рейтинг был опубликован за месяц до скандала с Tidal.

В конечном итоге, проект Jay-Z так и не смог конкурировать с крупными стриминговыми платформами Apple Music и Spotify.

Если Spotify насчитывает 71 млн платных подписчиков, Apple Music — 38 млн, то Tidal может похвастать лишь 4,2 млн. И число просмотров клипа на заглавный сингл с нового альбома пары не внушает особых надежд на то, что эта динамика изменится.

В свете скандала вокруг сервиса возникают сомнения, стоит ли Jay-Z и Бейонсе держаться за свое детище, которое приносит лишь малую долю дохода звездной пары.

В частности, Jay-Z и Бейонсе могли бы избавиться от убыточного бизнеса и взять пример с Барака и Мишель Обамы, занявшись производством сериалов и реалити-шоу для стриминговых платформ Netflix, Amazon, Hulu и Apple.

В конце мая Netflix заключил сделку с бывшим президентом США Обамой и его супругой. Подробности договора не разглашаются, однако, по информации The New York Post, сумма контракта превышает $50 млн.

Джей-Зи вполне мог бы сработаться с бывшим главой государства, так как широко известен в качестве ярых критиков нынешнего президента Дональда Трампа. Рэпер часто выступал в поддержку Хиллари Клинтон на выборах и продолжает появляться вместе с ней на одной сцене. Трамп до сих припоминает выступление музыканта в Огайо в поддержку Клинтон и критикует его за использование нецензурной лексики.