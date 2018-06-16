Известный дирижер и пианист Геннадий Рождественский скончался на 88-м году жизни, говорится на сайте Московской консерватории, в которой он работал с 1974 года.

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«Ректорат Московской консерватории с глубоким прискорбием сообщает о кончине заведующего кафедрой оперно-симфонического дирижирования, Народного артиста СССР, лауреата Государственной премии Российской Федерации, профессора Геннадия Николаевича Рождественского», — написано в сообщении.

По информации телеканала РЕН ТВ,

у Рождественского случилось острое нарушение сердечного ритма. По этой причине музыканту вызвали скорая помощь. Его необходимо было перевезти его в другую клинику.

О дате и месте прощания с артистом информации пока не сообщатся.

Он был выдающимся дирижером, который многое определил в мире музыки России, сказал о музыканте генеральный директор Большого театра России Владимир Урин в беседе с ТАСС.

«Геннадий Рождественский был одним из выдающихся дирижеров абсолютно мирового класса. Это был мастер, с которым была связана вся жизнь Большого театра», — подчеркнул Урин.

Фоторепортаж: Умер Геннадий Рождественский __is_photorep_included11803819: 1

Он также вспомнил, как Рождественский возглавил сценический оркестр Большого театра, будучи еще совсем молодым дирижером. «Затем Рождественский был главным дирижером ГАБТ. Если посмотреть на историю Большого театра последних десятилетий, то мы увидим, каким количеством знаковых спектаклей дирижировал Рождественский». По словам Урина, друзьями Рождественского были Шостакович и Прокофьев.

Глава ГАБТ отмечает, что Рождественский всегда шел навстречу всему новому. «Есть личности, которые по значимости, по масштабу очень многое определили в музыкальном мире в нашей стране. Жаль, что не стало Геннадия Рождественского, это уходящая музыкальная эпоха», — подчеркнул Урин.

Геннадий Рождественский родился 4 мая 1931 в Москве в музыкальной семье: его отцом был дирижер Николай Аносов, а матерью — певица Наталья Рождественская. Для получения музыкального образования он окончил Музыкальную школу имени Гнесиных, где его преподавателем была пианистка Елена Гнесина. Он также учился в Центральной музыкальной школе по классу фортепиано. В 18 лет поступил в Московскую консерваторию, где проходил обучение в классе фортепиано Льва Оборина и оперно-симфонического дирижирования. В последнем профессором был его отец. Через восемь лет, в 1957 году, Рождественский окончил аспирантуру.

Но дебют его в качестве дирижера в Большом театре состоялся гораздо раньше, в 1951 году. Тогда под его руководством был исполнен балет Петра Чайковского «Спящая красавица».

С 1961-го в течение 13 лет он был главным дирижером и художественным руководителем Большого симфонического оркестра Центрального телевидения и Всесоюзного радио.

Рождественский был настоящим популяризатором сочинений современных авторов, произведения которых в те времена в СССР практически не исполнялась. Среди таковых были Франсиса Пуленка, Пауля Хиндемита, Карла Орфа. В качестве дирижера Рождественский принимал участие в постановке в Советском Союзе премьерных балета Игоря Стравинского «Весна священная» и оперы Бенджамина Бриттена «Сон в летнюю ночь». Под управлением Рождественского исполнялись произведения Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича. Геннадий Рождественский стал первым исполнителем в СССР оперы Шостаковича «Нос». Тогда же с ним в качестве дирижера состоялась премьера Первой симфонии композитора Альфреда Шнитке. В течение продолжительного времени Рождественский являлся единственным исполнителем его оркестровой музыки.

Помимо того, что Рождественский исполнял произведения знаменитых композиторов, он еще и являлся автором нескольких сочинений. Самой известной из создаваемых им стала оратория «Заповедное слово русскому народу» на слова Алексея Ремизова.

Дирижер за свою жизнь написал несколько книг.

Он не только создавал произведения музыкального искусства, но и учил этому других. Более 50 лет Рождественский являлся руководителем различных отечественных и даже зарубежных музыкальных коллективов. Особого интереса заслуживает его активная педагогическая и музыкально-просветительская деятельность. В 1974 года он начал преподавать в Московской консерватории на кафедре оперно-симфонического дирижирования, а через два года стал ее профессором. В 2001 году ему было поручено заведовать этой кафедрой.

В начале нового тысячелетия, в сезоне 2000-2001 годов, являлся художественным руководителем Большого театра.

Шесть лет назад, 1 сентября 2012 года, Геннадий Рождественский возглавил Камерный музыкальный театр имени Б. А. Покровского.