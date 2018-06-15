Плейлист недели: Нас, Агилера и Джон Спенсер

Нас — «White Label»

Четвертый релиз из запланированных Канье Уэстом пяти — спродюсированный им сольник Наса «Nasir», который тот назвал в честь самого себя (может себе позволить). Формально это самая мощная из уже имеющихся пластинка: в конце концов, фразы «продюсер — Канье Уэст» и «автор слов — Нас» говорят сами за себя. Как и строчка «ты продолжение того, что я так усердно строил» — тут вообще почти что претензия на памятник нерукотворный (может себе позволить).

Gorillaz — «Fire Flies»

«Fire Flies» — пока что лучшая песня с грядущего «гориллазовского» «The Now Now», о котором уже сейчас можно с уверенностью сказать, что вышел он удачнее предшествовавшего «Humanz». Гипнотически чарующий вальс с незамысловатым, но обезоруживающе искренним текстом: убери электронную аранжировку, добавь хрипотцы — и натурально Том Уэйтс. Но делать этого, конечно, не надо.

Майк Шинода, Чино Морено и Машин Ган Келли — «Lift Off»

Участник Linkin Park Майк Шинода выпустил первый сольный (то есть, под своим именем, а не в рамках проекта Fort Minor) альбом «Post Traumatic», написанный после самоубийства его партнера по группе Честера Беннингтона. Как и было заявлено автором, это пластинка о возвращении к жизни после страшной трагедии — с последовательным проживанием каждой стадии. Из того, что не выходило до релиза лонгплея, хочется отметить невероятно трогательную «Lift Off», на которой засветились Чино Морено из Deftones, а также рэпер Машин Ган Келли.

Кристина Агилера — «Maria»

Вернувшаяся спустя шесть лет Кристина Агилера записывает очень своевременный альбом «Liberation» — от напускного образа поп-звезды нулевых не осталось и следа, теперь перед нами предельно откровенная с собой и аудиторией артистка (и это тоже, собственно, образ).

Дрейк — «I'm Upset»

Самый веселый релиз этой недели — новый клип Дрейка на недавно вышедшую «I'm Upset», который по сути является ностальгическим мини-эпизодом сериала «Деграсси: Следующее поколение» (рэпер в нем в свое время снимался). Ролик — ровно то, что вы представляете при словосочетании «американский выпускной», но смотреть это, конечно же, надо не ради сюжета, а хотя бы ради Джея и Молчаливого Боба.

Элис Гласс — «Mine»

Рифмующаяся с работой Майка Шиноды песня Элис Гласс — экс-солистки Crystal Castles, обвинившей коллегу по группе Итана Кэта в сексуальном и психологическом харассменте, которая продолжает выпускать новый сольный материал. В данном случае трек посвящен людям, избавившимся от «токсичных взаимоотношений».

Arcade Fire — «Chemistry»

Канадцы Arcade Fire представили очередной клип на композицию с осенней пластинки «Everything Now». Психоделическую любовную историю антропоморфных кошки и собаки, метафора которой не слишком замысловата, стоит один раз увидеть, чем сто раз о ней прочитать.

Джонни Марр — «Hi Hello»

Британский кудесник Джонни Марр ностальгирует по The Smiths — и убедительнее него это вряд ли кто-то может делать. Здравствуй, грусть.

Джон Спенсер — «Do the Trash Can»

Трудно поверить — но любимый артист Эдгара Райта (который снял «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые» и далее по списку) Джон Спенсер готовит к выпуску свой первый (!) сольный альбом. Звучит все более-менее похоже на его банду The Jon Spencer Blues Explosion, разве что с чуть более выделяющимися нотками Джона Лайдона в вокале и великих The Cramps в инструментальной составляющей. Кажется, про то, что рок-н-ролл мертв, Спенсеру рассказать забыли, но это как раз и прекрасно.