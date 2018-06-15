«Это спойлер»: звезда «Игры престолов» прокололась на тату

Британская актриса Софи Тернер, играющая в популярном сериале «Игра престолов» Сансу Старк, сделала в Австралии татуировку, на которой, по мнению поклонников проекта, изображен спойлер.

Тернер сделала татуировку с изображением лютоволка — гербового животного семейства Старк в сериале. Под гербом выбита надпись: «Стая живет» (The pack survives).

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Это последняя фраза известного фанатам «Игры престолов» изречения: «Когда выпадает снег и дуют белые ветры, одинокий волк умирает, но стая живет».

Тату-мастер Лайра Винзер сразу же выложила фото в своей инстаграм и сообщила подписчикам, что ее клиентом была Софи Тернер.

Многие тут же предположили, что в последнем сезоне сериала выживут почти все Старки.

Фанаты теперь питают надежду, что многие из многострадального дома все-таки не погибнут, так как авторы истории жестоко относятся к семейству с самого начала, «убив» в процессе сериала сразу нескольких представителей династии.

Это немного идет вразрез с тем, что пока известно о предстоящем финале эпопеи. Сериал знаменит тем, как создатели относятся к своим героям и никого не жалеют, а представитель HBO рассказала, что смертей в последнем сезоне будет много.

«Это был очень важный период в нашей жизни и карьере. Актеры были поражены не только тем, что их герои умрут, но и тем, как встретят свою смерть, — приводит слова старшего вице-президента компании Франчески Орси Variety.

— После того, как члены съемочной группы дочитали сценарий, они аплодировали со слезами на глазах около 20 минут».

Секретность вокруг событий финала «Игры престолов» порой напоминает поведение спецслужб. Съемки эпизодов проводятся под охраной, чтобы случайные люди не смогли увидеть лишнего. Сценарии также охраняются максимально тщательно.

В начале июня еще одна звезда сериала Николай Костер-Валдау рассказал о новых ухищрениях создателей избежать любой утечки информации.

«Все очень строго. Просто новая степень безумия в этом году, — цитирует актера Elite Daily. — Мы получаем сценарии только тех сцен, которые снимаются в данный момент. Они предоставляются исключительно в цифровом виде.

И когда съемка завершается, сценарии самоуничтожаются, как в фильмах «Миссия невыполнима».

Финальный сезон «Игры престолов» будет состоять всего из шести серий, однако их продолжительность будет варьироваться от 70 до 90 минут, что необычно по меркам телевизионного формата. Пока неизвестна дата премьеры первого эпизода, так как создатели объявили только год.

«Игра престолов» — самый популярный проект HBO последних лет. Сериал может похвастать заоблачными рейтингами. По следам настоящей мании создатели объявили о создании в будущем целого ряда спин-оффов оригинального проекта. Уже есть информация об одном из проектов.

Над новой историей будут работать Джейн Голдман и Джордж Мартин — автор цикла «Песнь льда и пламени», по которому снят оригинальный сериал. Голдман выступит в роли сценариста и продюсера сериала, а Мартин станет исполнительным продюсером и будет курировать все сторонние проекты. Действие в приквеле будет развиваться за тысячи лет до событий оригинального сериала. Зрители станут свидетелями перехода мира из «золотого века героев» в «темные времена».

Пока ясности насчет побочных проектов нет, так как в ближайшее время HBO сменит владельца. Компания на сегодняшний день принадлежит гиганту Time Warner, который также владеет киностудией Warner Bros. и CNN. Однако уже в июне телекоммуникационная корпорация AT&T может завершить сделку по приобретению Time Warner за $85 млн.

Слиянию двух компаний препятствовал департамент юстиции США, которые обвинил их в нарушении антимонопольного законодательства, но Федеральный суд встал на сторону AT&T и счел доводы ведомства недостаточными.

AT&T и Time Warner рассматривают победу в суде, как важный шаг в противостоянии со стриминговыми сервисами, в частности — Netflix и Amazon. Традиционные медиа проигрывают в последние годы в войне со стримингом, но создание нового медиагиганта может привлечь новых клиентов, так как AT&T обещает использовать все самые современные способы доставки продукта потребителю.