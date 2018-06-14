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«Он боролся»: умер Станислав Говорухин

На 83-м году жизни умер режиссер Станислав Говорухин

В возрасте 82 лет умер режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. Говорухин умер от продолжительной болезни в санатории «Барвиха».
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13:23

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, которого поддерживал Говорухин на президентских выборах 1996 года, рассказал о своей дружбе с режиссером.

«Ушел из жизни талантливый режиссер, интересный, умный и знающий политик. Страна потеряла одного из ярких своих граждан, — сказал Зюганов. — Мы с ним были соседями в Снегирях, регулярно встречались и за чашкой чая, и за рюмкой водки, и за бильярдным столом — он, по сути, был моим тренером. Мы регулярно организовывали свои встречи и чемпионаты, которые заканчивались очень интересными беседами. Я поражался, насколько глубоко и грамотно он знает литературу — он мог назвать даты рождения любого писателя и цитировать целые разделы из самых выдающихся произведений».

13:10

Народный артист России Валентин Гафт поделился своими воспоминаниями о Говорухине. «О нем можно много говорить. Это был человек, нужный стране, нужный людям. Он — большой художник, гражданин. Говорухин был авторитетом, умным, честным, смелым человеком в самые нелегкие годы российского государства, — приводит слова Гафта НСН. — У него снимался Высоцкий не просто так. Видимо, судьба такая, что эти два человека были близки друг другу, они были единомышленниками. Это нелегко, но зато у них получалась вместе работать. Говорухин — замечательный режиссер, профессионал. У него всегда было свое мнение, свой взгляд на вещи. Очень жаль, таких людей немного».

12:57

Шахназаров также рассказал, каким человеком был Говорухин. «Говорухин был необыкновенным, конечно, человеком. Он был обаятельным, обладал невероятным чувством юмора, был замечательным рассказчиком. Я был связан с Станиславом Сергеевичем дружбой, которая длилась долгие годы, — добавил глава «Мосфильма». — Он оказал огромное влияние на всех нас, его кончина - страшная утрата для культуры, да и для всего нашего общества: это был не просто выдающийся мастер кино, я считаю его одним из крупнейших политиков последних 30 лет, одной из самых масштабных фигурой ХХ века в истории нашей страны».

12:51

Глава «Мосфильма» режиссер Карен Шахназаров рассказал, что видел Говорухина в последний раз несколько месяцев назад.

«В последний раз я видел Станислава Сергеевича в конце марта, когда приезжал к нему в Барвиху на день рождения. Он очень мужественно держался, был сильным, не позволял лишней суеты, связанной с его болезнью. Было видно, что он не здоров, но не производил впечатление смертельно больного, — вспоминает Шахназаров.

12:40

Трижды номинант на Золотую пальмовую ветвь режиссер Павел Лунгин назвал Говорухина образцом для российских режиссеров.

«Говорухин во многом был для нас образцом режиссера, мужчины, джентльмена, — приводит слова Лунгина ТАСС. — Это был человек, который занимался только тем, что ему было интересно и близко. Внутренне он был очень собранным человеком, он действительно любил искусство».

12:28

Появилась предварительная информация о причине смерти режиссера. «Предварительная причина смерти Говорухина — прогрессирующая легочно-сердечная недостаточность», — заявил источник в беседе с ФАН.

12:20

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей пушков выразил соболезнования в своем твиттере.

«Скончался Станислав Говорухин. Это очень трудно принять. Казалось, он всегда будет среди нас — со своей неизменной трубкой, со своим спокойным, пристальным, вдумчивым взглядом. Глубокие соболезнования родным и близким. Мы будем всегда помнить о нем», — написал Пушков.

12:15

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков от имени Владимира Путина выразил соболезнования близким Станислава Говорухина.

«Президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Станислава Говорухина. Как и вся страна, Путин считает его гениальным режиссером, очень активным и уважаемым общественным деятелем, россиянином, который всегда очень активно участвовал в жизни своей страны. Он всегда имел свою собственную точку зрения относительно того, как должны обстоять дела в нашей стране, отстаивал эту точку зрения и работал для ее воплощения в жизнь, — сказал Песков. — Их объединяли очень честные дружеские отношения, Путин относился к нему с большим уважением. Путин глубоко соболезнует и направил телеграмму соболезнования родным и близким Станислава Говорухина».

12:07

Известная актриса Лия Ахеджакова выразила слова сочувствия в связи с кончиной Станислава Говорухина.

«Я знала его и общалась с ним, когда мы были молоды в Одессе на студии. Он очень изменился с тех пор. Очень сочувствую», — сказала Ахеджакова и добавила, что запомнила его светлым и симпатичным человеком.

11:58

Сыгравший в последнем фильма режиссера «Конец прекрасной эпохи» актер Борис Каморзин вспомнил свою работу в картине и принес соболезнования семье Говорухина.

«Это большое несчастье. Мне выпала честь поработать на последним фильме Станислава Сергеевича «Конец прекрасной эпохи». Я был очень рад, что он меня туда позвал. Я даже немного боялся, несмотря на то, что работал со многими режиссерами и сам достаточно опытный актер. Но все оказалось очень здорово, профессионально, уважительно по отношению к актерам, — цитирует Каморзина 360tv. — Соболезную всей семье и всему нашему многострадальному кино. Потому что когда уходят такие мастера, то это очень грустно».

11:51

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре режиссер Владимир Бортко прокомментировал новость о кончине коллеги. Бортко отметил, что находится в растерянности.

«Новость о смерти Говорухина не фейк. Но, чтобы что-то сказать, нужно самому разобраться. Мы сейчас в комитете по культуре пытаемся решить: что, где, куда, зачем и почему. Я узнал об этом ровно 15 минут назад. Мы в комитете сейчас в растерянности. Думаем как все вот это сделать, как организовать», — приводит его слова iz.ru.

11:45

Пожалуй, самой известной картиной Говорухина стал пятисерийный телефильм «Место встречи изменить нельзя». Он настолько прочно вошел в нашу жизнь, что люди стали использовать цитаты в своей речи. Фильму и его героям посвящали песни музыканты. В 2016 году в Москве на Петровке, 38 был открыт памятник Глебу Жеглову и Володе Шарапову. В Киеве памятник главным героям фильма открыли еще в 2009 году.

11:40

Говорухин был одним из ярчайших отечественных режиссеров и сценаристов. Он был автором ряда по-настоящему народных фильмов. Уже первая его картина «Вертикаль» стала большим хитом в СССР, а сыгравший главную роль Владимир Высоцкий приобрел всесоюзную любовь и популярность.

Именно в этом фильме прозвучала его бессмертная песня «Если друг оказался вдруг».

11:35

Затем в СМИ появились сообщения о тяжелом состоянии политика. Их тоже опровергли. Депутат Госдумы актриса Елена Драпеко заявила, что он находится в санатории «Барвиха». «Буквально 40 минут назад из аппарата комитета звонили его жене и проверяли, как его здоровье. Она сказала, что он в Барвихе в санатории и чувствует себя вполне сносно, что она везет ему лекарства», — сказала Драпеко RT.

11:30

Первая информация о кончине поступила еще вчера, однако смерть режиссера поспешили опровергнуть практически все официальные лица. Пресс-секретарь Говорухина Мария Шоппо коротко заявила: «Он жив».

11:25

«Я хочу вас проинформировать о том, что в 10:37 в санатории «Барвиха» после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила», — сказал Володин. Депутаты почтили память своего коллеги минутой молчания. Напомним, что Говорухин был главой комитета Госдумы по культуре.

11:20

14 июня умер советский и российский режиссер, сценарист и актер Станислав Говорухин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил новость на пленарном заседании нижней палаты парламента.