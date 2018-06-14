«Он боролся»: умер Станислав Говорухин

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, которого поддерживал Говорухин на президентских выборах 1996 года, рассказал о своей дружбе с режиссером.
«Ушел из жизни талантливый режиссер, интересный, умный и знающий политик. Страна потеряла одного из ярких своих граждан, — сказал Зюганов. — Мы с ним были соседями в Снегирях, регулярно встречались и за чашкой чая, и за рюмкой водки, и за бильярдным столом — он, по сути, был моим тренером. Мы регулярно организовывали свои встречи и чемпионаты, которые заканчивались очень интересными беседами. Я поражался, насколько глубоко и грамотно он знает литературу — он мог назвать даты рождения любого писателя и цитировать целые разделы из самых выдающихся произведений».
Народный артист России Валентин Гафт поделился своими воспоминаниями о Говорухине. «О нем можно много говорить. Это был человек, нужный стране, нужный людям. Он — большой художник, гражданин. Говорухин был авторитетом, умным, честным, смелым человеком в самые нелегкие годы российского государства, — приводит слова Гафта НСН. — У него снимался Высоцкий не просто так. Видимо, судьба такая, что эти два человека были близки друг другу, они были единомышленниками. Это нелегко, но зато у них получалась вместе работать. Говорухин — замечательный режиссер, профессионал. У него всегда было свое мнение, свой взгляд на вещи. Очень жаль, таких людей немного».
Шахназаров также рассказал, каким человеком был Говорухин. «Говорухин был необыкновенным, конечно, человеком. Он был обаятельным, обладал невероятным чувством юмора, был замечательным рассказчиком. Я был связан с Станиславом Сергеевичем дружбой, которая длилась долгие годы, — добавил глава «Мосфильма». — Он оказал огромное влияние на всех нас, его кончина - страшная утрата для культуры, да и для всего нашего общества: это был не просто выдающийся мастер кино, я считаю его одним из крупнейших политиков последних 30 лет, одной из самых масштабных фигурой ХХ века в истории нашей страны».
Глава «Мосфильма» режиссер Карен Шахназаров рассказал, что видел Говорухина в последний раз несколько месяцев назад.
«В последний раз я видел Станислава Сергеевича в конце марта, когда приезжал к нему в Барвиху на день рождения. Он очень мужественно держался, был сильным, не позволял лишней суеты, связанной с его болезнью. Было видно, что он не здоров, но не производил впечатление смертельно больного, — вспоминает Шахназаров.
Трижды номинант на Золотую пальмовую ветвь режиссер Павел Лунгин назвал Говорухина образцом для российских режиссеров.
«Говорухин во многом был для нас образцом режиссера, мужчины, джентльмена, — приводит слова Лунгина ТАСС. — Это был человек, который занимался только тем, что ему было интересно и близко. Внутренне он был очень собранным человеком, он действительно любил искусство».
Появилась предварительная информация о причине смерти режиссера. «Предварительная причина смерти Говорухина — прогрессирующая легочно-сердечная недостаточность», — заявил источник в беседе с ФАН.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей пушков выразил соболезнования в своем твиттере.
«Скончался Станислав Говорухин. Это очень трудно принять. Казалось, он всегда будет среди нас — со своей неизменной трубкой, со своим спокойным, пристальным, вдумчивым взглядом. Глубокие соболезнования родным и близким. Мы будем всегда помнить о нем», — написал Пушков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков от имени Владимира Путина выразил соболезнования близким Станислава Говорухина.
«Президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Станислава Говорухина. Как и вся страна, Путин считает его гениальным режиссером, очень активным и уважаемым общественным деятелем, россиянином, который всегда очень активно участвовал в жизни своей страны. Он всегда имел свою собственную точку зрения относительно того, как должны обстоять дела в нашей стране, отстаивал эту точку зрения и работал для ее воплощения в жизнь, — сказал Песков. — Их объединяли очень честные дружеские отношения, Путин относился к нему с большим уважением. Путин глубоко соболезнует и направил телеграмму соболезнования родным и близким Станислава Говорухина».
Известная актриса Лия Ахеджакова выразила слова сочувствия в связи с кончиной Станислава Говорухина.
«Я знала его и общалась с ним, когда мы были молоды в Одессе на студии. Он очень изменился с тех пор. Очень сочувствую», — сказала Ахеджакова и добавила, что запомнила его светлым и симпатичным человеком.
Сыгравший в последнем фильма режиссера «Конец прекрасной эпохи» актер Борис Каморзин вспомнил свою работу в картине и принес соболезнования семье Говорухина.
«Это большое несчастье. Мне выпала честь поработать на последним фильме Станислава Сергеевича «Конец прекрасной эпохи». Я был очень рад, что он меня туда позвал. Я даже немного боялся, несмотря на то, что работал со многими режиссерами и сам достаточно опытный актер. Но все оказалось очень здорово, профессионально, уважительно по отношению к актерам, — цитирует Каморзина 360tv. — Соболезную всей семье и всему нашему многострадальному кино. Потому что когда уходят такие мастера, то это очень грустно».
Первый замглавы комитета Госдумы по культуре режиссер Владимир Бортко прокомментировал новость о кончине коллеги. Бортко отметил, что находится в растерянности.
«Новость о смерти Говорухина не фейк. Но, чтобы что-то сказать, нужно самому разобраться. Мы сейчас в комитете по культуре пытаемся решить: что, где, куда, зачем и почему. Я узнал об этом ровно 15 минут назад. Мы в комитете сейчас в растерянности. Думаем как все вот это сделать, как организовать», — приводит его слова iz.ru.
Пожалуй, самой известной картиной Говорухина стал пятисерийный телефильм «Место встречи изменить нельзя». Он настолько прочно вошел в нашу жизнь, что люди стали использовать цитаты в своей речи. Фильму и его героям посвящали песни музыканты. В 2016 году в Москве на Петровке, 38 был открыт памятник Глебу Жеглову и Володе Шарапову. В Киеве памятник главным героям фильма открыли еще в 2009 году.
Говорухин был одним из ярчайших отечественных режиссеров и сценаристов. Он был автором ряда по-настоящему народных фильмов. Уже первая его картина «Вертикаль» стала большим хитом в СССР, а сыгравший главную роль Владимир Высоцкий приобрел всесоюзную любовь и популярность.
Именно в этом фильме прозвучала его бессмертная песня «Если друг оказался вдруг».
Затем в СМИ появились сообщения о тяжелом состоянии политика. Их тоже опровергли. Депутат Госдумы актриса Елена Драпеко заявила, что он находится в санатории «Барвиха». «Буквально 40 минут назад из аппарата комитета звонили его жене и проверяли, как его здоровье. Она сказала, что он в Барвихе в санатории и чувствует себя вполне сносно, что она везет ему лекарства», — сказала Драпеко RT.
Первая информация о кончине поступила еще вчера, однако смерть режиссера поспешили опровергнуть практически все официальные лица. Пресс-секретарь Говорухина Мария Шоппо коротко заявила: «Он жив».
«Я хочу вас проинформировать о том, что в 10:37 в санатории «Барвиха» после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила», — сказал Володин. Депутаты почтили память своего коллеги минутой молчания. Напомним, что Говорухин был главой комитета Госдумы по культуре.
14 июня умер советский и российский режиссер, сценарист и актер Станислав Говорухин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил новость на пленарном заседании нижней палаты парламента.