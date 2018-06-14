«Он боролся»: умер Станислав Говорухин

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, которого поддерживал Говорухин на президентских выборах 1996 года, рассказал о своей дружбе с режиссером.

«Ушел из жизни талантливый режиссер, интересный, умный и знающий политик. Страна потеряла одного из ярких своих граждан, — сказал Зюганов. — Мы с ним были соседями в Снегирях, регулярно встречались и за чашкой чая, и за рюмкой водки, и за бильярдным столом — он, по сути, был моим тренером. Мы регулярно организовывали свои встречи и чемпионаты, которые заканчивались очень интересными беседами. Я поражался, насколько глубоко и грамотно он знает литературу — он мог назвать даты рождения любого писателя и цитировать целые разделы из самых выдающихся произведений».