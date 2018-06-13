Динозавры напугали Цоя

После скромных сборов последних двух недель, в которые не выходило крупных и громких новинок, российский прокат снова ожил благодаря выходу на экраны «Мира Юрского периода 2».

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Сиквел блокбастера про динозавров трехлетней давности собрал в российском прокате 462 млн рублей. Правда, назвать эти показатели очень хорошими вряд ли получится, так как этот уикенд в России был праздничным, и выходных дня было три. Для сравнения «Дэдпул 2» собрал в обычный стартовый уикенд 723 млн.

На этот раз главные герои будут не спасаться от древних ящеров, а наоборот — пытаться уберечь рептилий от полного вымирания из-за извержения вулкана на острове. Главные роли в фильме сыграли звезды ребута Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард. К дуэту присоединился Джефф Голдблюм, игравший в оригинальной ленте Стивена Спилберга 25-летней давности.

Отсутствие крупных релизов в начале лета очень хорошо заметно, так как второе место в российском бокс-офисе с десятикратным отставанием от «Мира Юрского периода 2» заняла комедия «Красотка на всю голову», собравшая всего лишь 43,9 млн рублей.

Это комедия с Эми Шумер в главной роли на актуальную тему бодишейминга про героиню, которая всю свою жизнь пыталась сесть на диету и заняться фитнесом.

Третье место в списке самых кассовых фильмов в российском прокате досталось картине Кирилла Серебренникова «Лето». История о Викторе Цое и Майке Науменко заработала в премьерный уикенд 26 млн рублей.

«Лето» вырвало третью строчку в упорной борьбе с «Дэдпулом 2», который уже целый месяц держится в списке лидеров. Самый хулиганский марвеловский супергерой потерял первое место и опустился на четвертое. Однако 730 копий фильма все равно смогли собрать 25,8 млн рублей. Общая касса картины в России теперь составляет 1,32 млрд рублей.

Столько же позиций потерял вице-чемпион прошлой недели «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс в главной роли. Несмотря на резкую критику шпионского триллера про русскую балерину, публика бодро пошла в кинотеатры и во второй уикенд оставила 22,9 млн рублей. Общие сборы фильма составили 130 млн.

«Красный воробей» с треском провалился в американском прокате и вряд ли соберет внушительную кассу в России — столь высокие позиции в бокс-офисе обусловлены лишь отсутствием крупных конкурентов. Общий заработок фильма в стране составил 130 млн.

Выпал из пятерки и российский мультфильм «Два хвоста», рассказывающий о Бобре и Коте, которые становятся закадычными друзьями. Дело осложняется тем, что однажды в лесу приземляются инопланетяне. Лента собрала в свои вторые выходные 22,9 млн рублей и довела общую кассу до 81,4 млн. Это откровенно слабые показатели, так как в последние две недели конкурентов у мультика не было и для детей практически не было альтернативы в кинотеатрах.

Еще большее падение испытал на себе «Черновик» по роману Сергея Лукьяненко, который занял лишь седьмое место в российском бокс-офисе. В свой третий уикенд фильм собрал 18,6 млн, доведя общие сборы до 185 млн рублей. Скорее всего, картина отобьет бюджет в размере 200 млн, но с учетом затрат на рекламу фильму вряд ли удастся окупиться на большом экране.

Больше всех мест потерял по сравнению с прошлыми выходными «Хан Соло: Звездные войны. Истории». Первый коммерческий провал вселенной «Звездных войн» рухнул с третьей строчки на восьмую, заработав 15,4 млн рублей. И при этом фильм прошел в 1296 кинотеатрах. Для сравнения, у «Лета» было в три раза меньше копий. В российском прокате на сегодняшний день «Хан Соло» собрал 352,8 млн.

Обласканный критиками независимый хоррор «Реинкарнация» стартовал в российском прокате всего на девятом месте. Само собой, от малобюджетного ужастика не ждали фантастических цифр, и 14,4 млн смотрятся вполне достойно. Фильм уже окупился и вышел в плюс у себя на родине, поэтому любые сборы вне США выглядят приятным бонусом для создателей.

Десятку замкнула семейная комедия с Уиллом Арнеттом «Псы под прикрытием» с результатом 10,3 млн рублей. Картина не смогла собрать большой кассы в России и заработала всего лишь 54,1 млн.

Более месяца спустя марвеловский мегахит «Мстители: Война бесконечности» вылетел из десятки самых кассовых фильмов в России. Супергеройский фильм собрал 4,6 млн рублей и довел свою кассу до 2,15 млрд рублей.