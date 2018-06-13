Суд против Трампа: США разрешили слияние медиахолдингов

Крупнейшая в СЩА телекоммуникационная компания AT&T приобретет за $85 млрд медиагигант Time Warner. Накануне Федеральный суд страны принял решение в пользу слияния двух корпораций, которое пытался оспаривать департамент юстиции Америки.

Реклама

Главный юрист AT&T Дэвид МакАти выразил от имени компании удовлетворение решением суда.

«Мы очень довольны тем, что после подробного и честного заседания суд категорически отверг иск правительства с попыткой блокировки слияния с Time Warner, — цитирует МакАти CNBC. —

Теперь мы с нетерпением ждем, когда сделка состоится, и это произойдет не позднее 20 июня. Тогда мы сможем предложить потребителю более доступный, современный и мобильный продукт».

Таким образом, принадлежащие Time Warner CNN, HBO и киностудия Warner Bros. станут частью нового медиагиганта.

Представители Time Warner также обвинили президента США Дональда Трампа в прямом влиянии на департамент юстиции, который направил в Федеральный суд иск о нарушении антимонопольного законодательства.

«Решение суда, отвергшее аргументацию правительства, подтверждает, что дело не имело доказательной базы и было изначально политически мотивированным. — приводит слова представителя Time Warner Гэри Гинсберга CNN. — Оно вообще не должно было быть заведено».

Основанием для такого вывода стало требование ведомства, чтобы AT&T исключил из сделки компанию Turner Broadcasting, чьей дочкой является CNN, в то время как широко известно, что Трамп и телекомпания находятся в состоянии вражды.

Судья Ричард Леон не стеснялся в словах и взял достаточно резкий тон, зачитывая решение. Он также отказал департаменту юстиции в просьбе задержать исполнение решения суда, пока ведомство рассматривает возможную апелляцию. Леон заявил, что задержка будет «заведомо несправедливой», так как может «убить эффект» от сделки.

Представитель департамента юстиции Макан Дельрахим не скрывал своего разочарования от итогов судебного заседания, но заявил, что ведомство не прекратит борьбу.

«Мы продолжаем считать, что медиарынок будет менее конкурентным и изобретательным в результате слияния AT&T и Time Warner», — сказал чиновник.

Решение Федерального суда может стать судьбоносным для рынка в Америке и дать зеленый свет для других крупных сделок медиа-гигантов.

В настоящее время решается судьба компании 21st Century Fox, принадлежащий Руперту Мердоку. В конце 2017 года Disney предложил приобрести корпорацию за $52,4 млрд, однако в феврале текущего года еще один гигант Comcast, которому принадлежат Universal и NBC, намеревался повысить ставки. Эта история также вызвала разговоры о нарушении антимонопольного законодательства, но дело до суда не дошло. Тем не менее, боссы холдингов пристально следили за развитием событий вокруг AT&T и Time Warner, и решение суда по этому делу, скорее всего, подстегнет Comcast и Disney к более активным действиям.

Помимо правового прецедента, слияние двух гигантов может серьезно отразиться на общем положении дел на американском и даже глобальном медиарынке. И AT&T, и Time Warner заявили о большой значимости сделки в борьбе со стриминговыми сервисами.

В последние годы на рынке развернулась настоящая война между традиционными медиакомпаниями и стриминговыми службами. В конце мая Netflix по капитализации превысил Disney и стал самой крупной медиа-компанией в США. Лидерство сервиса продлилось всего один день, после чего капитализация корпорация упала с $153 млрд до $145,5. Однако Netflix сохранил за собой второе место и опережает Comcast.

Это стало тревожным звонком для традиционных компаний, так как Disney уже долгое время считается неоспоримым лидером в шоу-бизнесе, снимает самое большое количество блокбастеров, и за последние три года на экраны вышло два фильма компании, чьи мировые сборы превзошли $2 млрд («Звездные войны: Пробуждение силы» и «Мстители: Война бесконечности»).

По данным на апрель этого года, количество подписчиков Netflix составило 125 млн, а операционный доход за 2017 вырос до $839 млн.