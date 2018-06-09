Умерла звезда «Улиц разбитых фонарей»

В Санкт-Петербурге в возрасте 57 лет ушла из жизни заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая. Об этом сообщили в пресс-службе Камерного театра Малыщицкого, в котором актриса работала долгие годы.

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«Молодежный театр на Фонтанке и Камерный театр Малыщицкого с прискорбием сообщают о скоропостижной кончине Татьяны Малыщицкой, заслуженной артистки России, дочери и соратника известного советского и российского режиссера, педагога, основателя нескольких театров Владимира Малыщицкого», — сказали в пресс-службе театра.

Карьера Татьяны Малышницкой была связана не только с театральной сценой, но и с кинематографом — среди прочего артистка снялась в популярнейших сериалах «Улица разбитых фонарей» и «Тайны следствия».

Актриса при этом стояла у истоков Молодежного театра на Фонтанке, в котором играла в спектаклях «Беда» и «Диалоги», а также стала одной из основательниц Камерного театра Малыщицкого, где исполняла роли в постановках «Вишневый сад», «Женитьба», «Иванов», «Лицей, который не кончается» и других.

Как отмечает ТАСС, на данный момент нет точной информации, когда и где будет похоронена актриса.

Один из самых известных российских сериалов в истории «Улицы разбитых фонарей» был создан более 20 лет назад — пилотные серии эпопеи сняли еще в далеком 1995 году. Первые эпизоды всеми любимой истории про сотрудников (на тот момент еще) милиции основывались на произведениях писателя Андрея Кивинова, в свое время работавшего в отделе по раскрытию умышленных убийств Кировского РУВД Санкт-Петербурга; позднее он ушел с должности сценариста, однако остался в проекте в роли консультанта.

Несмотря на то что актерский состав сериала неоднократно менялся, «золотым поколением» «Улиц разбитых фонарей» принято считать команду оперативников из Владимира Казанцева (Александр Лыков), покинувшего сагу перед третьим сезоном, а также Андрея Ларина (Алексей Нилов), Анатолия Дукалиса (Сергей Селин), Юрия «Мухамора» Петренко (Юрий Кузнецов), Вячеслава Волкова (Михаил Трухин) и бессменного Олега Соловца в исполнении Александра Половцева.

Позднее в сериале, десятилетиями не покидавшем малые экраны, снимались также Оскар Кучера, Евгений Дятлов, Леонид Куравлев, Михаил Лучко, Олег Андреев, Андрей Зибров, Георгий Штиль, Игорь Вуколов, Андрей Краско, Борис Чердынцев, Виктор Бычков и многие другие известные актеры.

На данный момент выпущено уже 16 сезонов «Улицы разбитых фонарей», в общей сложности сериал насчитывает почти 500 отдельных эпизодов.

Проект неоднократно становился лауреатом различных престижных кинопремий — например, «ТЭФИ» (как лучший телевизионный проект 1999 года).

Заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая была дочерью известного отечественного театрального режиссера Владимира Малыщицкого, создателя Молодежного театра на Фонтанке и Камерного театра Малыщицкого, который ушел из жизни в 2008 году в возрасте 67 лет.

Владимир Афанасьевич Малыщицкий вплоть до последних дней жизни трудился в театре, не успев поставить свою последнюю работу — спектакль по пьесе Александра Островского «Горячее сердце». В числе его лучших работ называют постановки «Сто братьев Бестужевых», «И дольше века длится день» и «Отпуск по ранению».

Он также известен как первый российский режиссер, создавший спектакль по произведению Сергея Довлатова «Заповедник», премьера которого состоялась еще в 1993 году.

Ранее, в ноябре 2017 года, ушел из жизни еще один звездный актер из «Улицы разбитых фонарей» — артист театра им. Ленсовета Сергей Кудрявцев. Как оказалось позднее, 56-летний Кудрявцев скончался в результате тяжелой болезни.

При этом лишь в начале этого июня стало известно о смерти 78-летнего актера Леонида Неведомского, который также участвовал в проекте. По информации СМИ, в последнее время актер, прослуживший в Большом драматическом театра имени Товстоногова более полувека, боролся с серьезным заболеванием.