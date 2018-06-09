Развратный сердцем: звезду Pixar погасил харассмент

Главный креативный продюсер компании The Walt Disney Джон Лассетер в конце 2018 года уйдет в отставку. Сооснователь сверхуспешной анимационной студии Pixar был заподозрен в харассменте в ноябре прошлого года.

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Сразу девять бывших сотрудниц Pixar рассказали в интервью The Times о том, что в компании была создана сексистская атмосфера, в которой женщинам было тяжело строить свою карьеру. Мужской коллектив во главе с Лассетером постоянно отпускал грубые комментарии в отношении женщин, а также позволял себе неуместные прикосновения и объятия.

Сам Лассетер хорошо известен тем, что на публике вел себя излишне весело и в качестве приветствия старался обнимать практически всех: подчиненных, звезд, журналистов и даже поклонников. Еще в 2011 году The Wall Street Journal опубликовал фоторепортаж с объятиями Лассетера. Репортеры издания подсчитали, что в один из дней он поучаствовал в 48 объятиях.

Тем не менее, эта манера поведения Лассетера осталась без внимания, так как дальше этого он не заходил. Однако обвинения, высказанные полгода назад, имели другую интонацию и по времени совпали с пиком активности движения #MeToo, созданного на фоне обвинений известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна в изнасилованиях и сексуальных домогательствах.

Сам Лассетер после обвинений ушел в полугодовой отпуск, заявив, что такой большой перерыв даст ему возможность научиться лучше себя контролировать, и его длительные каникулы будут связаны с «неправильным поведением».

Вернувшись из отпуска, Лассетер объявил о своем уходе из Disney и Pixar.

«Последние шесть месяцев позволили мне глубоко задуматься о своей жизни, карьере и личных приоритетах, — сказал создатель Pixar в публичном заявлении. — Хотя я и продолжаю посвящать себя искусству анимации и вдохновляться талантом сотрудников Pixar и Disney, я решил, что конец этого года будет правильным моментом для того, чтобы сосредоточиться на других целях. Я горжусь тем, чего достигли две самые важные анимационные студии под моим руководством, и очень им благодарен за то, что они следовали за моей мечтой вместе со мной».

В течение полугода боссы компании Disney буквально разрывались и не могли решить, что делать в этой ситуации. Талант Лассетера не подвергается сомнению, и колоссальный успех Pixar и Disney случился в основном благодаря ему. Однако в свете последних событий с Харви Вайнштейном и наличия такого мощного движения, как #MeToo, компания подвергалась репутационному риску. По всей видимости, стороны за полгода смогли прийти к компромиссу.

The Wall Street Journal со ссылкой на знакомого с ситуацией источника пишет, что руководить анимационным подразделением Disney и Pixar теперь будут два разных человека.

Основными кандидатами на эти должности являются одна из режиссеров «Холодного сердца» Дженнифер Ли и постановщик «Головоломки» Пит Доктер.

Из числа большого коллектива художников, продюсеров и руководителей в отсутствие Лассетера именно Ли и Доктер принимали самые ответственные творческие решения.

Многие сотрудники обеих студий не хотели бы возвращения Лассетера на руководящую должность — самые молодые из них склоняются к мнению, что его возвращение станет сильным ударом по движению #MeToo. Впрочем, некоторые работники, напротив, подчеркивают, что не находили ничего неприемлемого в действиях Лассетера и в связи с его уходом крайне обеспокоены будущим компании и американской анимационной индустрии в целом.

До недавнего времени Disney, по информации СМИ, рассматривал возможность использования его «творческого потенциала» в той или иной форме, однако теперь с креативным продюсером было решено разорвать любые отношения начиная с 2019 года.

61-летний соучредитель Pixar был не только одним из ценнейших сотрудников Disney, но и в принципе являлся чуть ли не главным креативным продюсером в Голливуде. После того, как 13 лет назад Disney купил Pixar, именно Лассетер отвечал за возрождение анимационного подразделения корпорации — и под его руководством вышли такие хиты, как «Зверополис» и «Холодное сердце».

В качестве режиссера он поставил первые две «Истории игрушек», «Приключения Флика» и «Тачки» (а также их сиквел). Однако куда внушительнее выглядит его послужной список как продюсера: «Корпорация монстров», «В поисках Немо», «Суперсемейка», «Рататуй», «ВАЛЛ-И», «Вверх», «Принцесса и лягушка», «История игрушек 3», «Храбрая сердцем», «Холодное сердце», «Головоломка», «Зверополис», «В поисках Дори», «Моана», «Тайна Коко» — по сути, Лассетер был человеком-Pixar.

Кроме этого, он работал над культовым шедевром Роберта Земекиса «Кто подставил кролика Роджера?», а также отвечал за американские версии некоторых мультфильмов Хаяо Миядзаки и студии Ghibli — «Ведьмина служба доставки», «Порко Россо», «Унесенные призраками», «Ходячий замок» и «Рыбка Поньо на утесе».

Лассетер выступал в качестве исполнительного продюсера и в выходящем на следующей неделе сиквеле «пиксаровской» «Суперсемейки». Режиссер ленты Брэд Берд на премьере в Лос-Анджелесе в разговоре с журналистами растерянно отметил, что знает о ситуации «не больше их».

«Джон активно участвовал в создании фильма. Disney никогда бы не взялся за «Суперсемейку», если бы Джон нас тогда не взял под крыло», — добавил Берд.

Под эгидой Disney Animation на осень запланирован релиз ленты «Ральф против интернета», которую также курировал Лассетер. Кроме того, в 2019-м должны выйти «Холодное сердце: Заговор в королевстве» и «История игрушек 4» — для последнего фильма Лассетер написал сценарий.