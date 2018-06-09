За 1000 лет до «Игры престолов»: о Вестеросе снимут сериал

Появилась первая информация по приквелу к популярному сериалу «Игра престолов». Телеканал HBO заказал пилотную серию к своему самому популярному проекту. Над новой историей будут работать Джейн Голдман и Джордж Мартин — автор цикла «Песнь льда и пламени», по которому снят оригинальный сериал.

Голдман выступит в роли сценариста и продюсера сериала, а Мартин станет исполнительным продюсером и будет курировать все сторонние проекты.

Известно, что планируется сразу пять побочных сериалов по вселенной «Игры престолов», причем, как отмечает сам Мартин, все они станут скорее приквелами к хорошо всем известным событиям — и никто из текущих героев «Игры престолов» в них не появится.

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Что касается проекта Голдман, то действие в нем будет развиваться за тысячи лет до событий оригинального сериала. Зрители станут свидетелями перехода мира из «золотого века героев» в «темные времена».

Представитель HBO Кейси Блойс поделился информацией о проекте.

«Точно можно сказать только одно: ужасающие секреты истории Вестероса, происхождение белых ходоков, тайны Востока и легендарные Старки — на самом деле не та история, которую мы думаем, что знаем», — приводит слова Блойса Deadline.

Выход пилотной серии планируется уже после завершения основного сюжета сериала, чей последний сезон выйдет на экраны в 2019 году. По предварительной информации, студия планирует снять пилот в 2020-м.

На фоне расширения вселенной «Игры престолов» медиа-гигант Time Warner, подразделением которого является HBO, не уверен в своей дальнейшей судьбе. И все многочисленные проекты, касающиеся сверхпопулярного сериала, существуют пока что только на бумаге.

Американский транснациональный телекоммуникационный конгломерат AT&T два года назад выступил с предложением покупки Time Warner за баснословные $85 млрд. Компании уже пришли было к соглашению, однако в дело вступил Департамент Юстиции США, который обвинил корпорации в нарушении антимонопольного закона.

Ведомство считает, что слияние таких гигантов создаст медиамонстра, который задушит конкуренцию на рынке, и подало в суд на корпорацию.

AT&T, в свою очередь, настаивает, что приобретение Time Warner, которой принадлежат CNN, HBO и кинокомпания Warner Bros., необходимо для медиарынка, так как слияние позволит на равных конкурировать с набирающими силу стриминговыми сервисами Netflix, Amazon и другими.

Ответчик также углядел в действиях ведомства след президента США Дональда Трампа, так как Департамент Юстиции потребовал, чтобы AT&T исключил из сделки компанию Turner Broadcasting, чьей дочкой является CNN, в то время как широко известно, что Трамп и телекомпания находятся в состоянии вражды.

AT&T также утверждает, что после слияния компании с Time Warner общая стоимость новообразованного холдинга составит порядка $300 млрд, что на порядок меньше, чем суммарные активы в размере $3 трлн пяти технологических гигантов, которые, по мнению ответчика, полностью перевернули всю индустрию. Речь идет о Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google (FAANG).

Таким образом, AT&T заявляет, что старается сохранить кабельный рынок в противостоянии со стримингом.

К слову, HBO сам запустил собственный стриминговый сервис HBO One, на котором транслирует свой продукт, однако количество подписчиков службы несопоставимо с такими гигантами, как Netflix и Amazon.

Тем не менее, война с интернет-дистрибуцией еще не проиграна традиционными компаниями. Так, Warner Bros. Television подписала самый дорогой контракт в истории телевидения с автором таких известных сериалов, как «Ривердэйл», «Стрела», «Флэш» и «Легенды завтрашнего дня» Грегом Берланти. Стоимость четырехлетнего соглашения составила $400 млн. В свете того, что Netflix за последний год заполучил себе создателя «Анатомии страсти» Шонду Раймс и автора «Американской истории ужасов» Райана Мерфи, сделка выглядит как победа для WBTV.

«Игра престолов» стала самым популярным на канале HBO и одним из самых дорогих в производстве сериалов в истории телевидения. На счету проекта огромное количество наград, в том числе 38 премий «Эмми».