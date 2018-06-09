Эпоха динозавров: как снимали «Парк юрского периода»

История создания «Парка Юрского периода» началась в конце 80-х, когда режиссер Стивен Спилберг, впечатлившись одноименным фантастическим романом американского писателя Майкла Крайтона, выкупил права на экранизацию книги еще до ее публикации в 1990-м. По просьбе на тот момент уже «оскароносного» кинематографиста Крайтон стал и сценаристом готовящегося хита, получив задание должным образом адаптировать собственное произведение.

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При этом окончательный вариант сценария остался за авторством Дэвида Кеппа (в будущем он приложит руку, например, к «Человеку-пауку» и «Войне миров»), удалившего из творения Крайтона большинство сцен насилия. Кроме того, он существенно изменил характеристики многих персонажей.

Осознавая, что одним из важнейших аспектов картины будет визуальная составляющая (и в особенности — сами динозавры), Спилберг отдал ее на попечение студии Стэна Уинстона («Терминатор», «Чужие», «Эдвард Руки-ножницы»), работавшей в сотрудничестве с компанией Джорджа Лукаса Industrial Light & Magic — и, как оказалось впоследствии, не прогадал.

Огромное внимание создателями «Парка Юрского периода» было уделено и точности внешнего вида рапторов — для этого в проект были приглашены ведущие палеонтологи, консультировавшие аниматоров при работе над доисторическими существами.

Съемки фильма заняли всего три с небольшим месяца, продлившись с 24 августа по 30 ноября 1992 года, и прошли в Калифорнии, а также на островах Гавайского архипелага.

По сюжету ленты миллионер и ученый Джон Хаммонд (Ричард Аттенборо) совместно со своей командой находит способ оживления динозавров — посредством генной инженерии он воссоздает давних обитателей планеты и создает огромный парк, посетив который, люди смогу воочию понаблюдать за древними ящерами.

В преддверии открытия заведения его учредители решают провести пробную экскурсию для палеонтологов Алана Гранта (Сэм Нил) и Элли Сэттлер (Лора Дерн), а также математика Яна Малкольма (Джефф Голдблюм).

Демонстрация идет идеально ровно до того момента, как один из сотрудников уникального парка, соблазненный огромной суммой от конкурентов, в попытке выкрасть эмбрионы динозавров отключает систему защиты — что вкупе с плохими погодными условиями позволяет доисторическим существам (в том числе и плотоядным) выбраться на волю.

Почти сразу же после выхода в прокат «Парк Юрского периода» стал абсолютным хитом — зрителей поразила и сама задумка фильма, и, конечно же, графика, на тот момент выглядящая просто космически.

Это отразилось и на сборах (при бюджете в $63 млн картина собрала более миллиарда в мировом прокате и по сей день входит в топ-30 самых кассовых лент в истории кинематографа), и на наградах — творение Спилберга было удостоено трех статуэток премии «Оскар» как победитель в номинациях «Лучшие визуальные эффекты», «Лучший звук» и «Лучший монтаж звука».

При таких вводных сиквел оригинального фильма был вопросом времени, и в итоге продолжение увидело свет в 1997-м, а еще спустя четырехлетие состоялась премьера третьей части саги.

Справедливости ради, что «Затерянный мир», что «Парк Юрского периода 3» (ее режиссером, кстати, был уже не Спилберг) хоть и привлекали огромный интерес зрителей и выигрышно смотрелись на фоне своих «одногодок», все же не вызывали того невероятного восторга, что дебютная картина, — и в результате работу над франшизой было решено приостановить.

Возрождение чудо-парка с живыми динозаврами случилось в 2015 году, когда состоялась премьера четвертого фильма серии под названием «Мир Юрского периода» с Крисом Праттом в главной роли. Творение Колина Треворроу на данный момент входит в пятерку самых кассовых произведений в истории кино.

А уже прямиком к 25-летию саги вышел и пятый фильм — сиквел ленты трехлетней давности. Особо приятным для фанатов стало появление в «Мире Юрского периода 2» персонажа Джеффа Голдблюма, впервые встретившегося с динозаврами еще в 1993-м.