От кошмаров до пиратов: Джонни Деппу — 55

Джон Кристофер Депп II появился на свет в начале лета 1963-го в городке Оуэнсборо, что в штате Кентукки. Семью Джонни было сложно назвать благополучной — его отец, работавший инженером-строителем, и мать-официантка постоянно ссорились, логичным итогом чего оказался развод супругов, когда их сыну было 15.

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Впоследствии мама Деппа вышла замуж за писателя Роберта Палмера, ставшего для Джона, по его же словам, настоящим вдохновителем.

Не был паинькой в ранние годы и сам будущий актер — уже в 12-13 лет потомок коренных американцев (дед и прабабушка были представителями разных индейских племен) начал пить и курить и даже употреблять наркотики, что привело к преждевременному прощанию со школой.

Одной из немногих радостей юношества Деппа стала музыка, которую он сам называл своей первой любовью — Джонни страстно отдавался игре на гитаре, мечтая стать рок-звездой и посвятить этому всю свою жизнь.

В кинематограф Депп попал во многом случайно: гримерша Лори Энн Эллисон, на которой он женился еще в 20-летнем возрасте, познакомила Джона с голливудским актером Николасом Кейджем, и тот через своего агента устроил молодому человеку пробы в хорроре «Кошмар на улице Вязов» Уэса Крэйвена, ставшем для капитана Воробья дебютным. Продолжая грезить о большой музыкальной карьере, Депп начал активно (и успешно) посещать различные кастинги на телешоу, а также приглянулся съемочной группе ленты Оливера Стоуна «Взвод» (правда, в финальном варианте картины практически все сцены с Джонни были вырезаны).

Первую популярность юному актеру принесла роль в телесериале «Джамп Стрит, 21», даровавшую красавцу-Деппу любовь поклонниц.

По-настоящему же поворотной для карьеры Джонни оказалось работа в фильме Тима Бертона «Эдвард Руки-ножницы» (1990), который не просто раскрыл многие грани актерского таланта американца и принес тому номинацию на «Золотой глобус», но и начал легендарное сотрудничество Деппа с «его режиссером», у которого он впоследствии снимется еще не раз.

Еще более успешными для Джонни оказываются 1993-1994 годы: на экраны выходят сразу четыре ленты с его участием, каждая из которых по своем «выстреливает» («Что гложет Гилберта Грейпа?», «Бенни и Джун», «Аризонская мечта» Эмира Кустурицы и «Эд Вуд» в сумме приносят ему еще две номинации на «Золотой глобус»).

Параллельно с развитием актерской карьеры Депп становится одним из главных ловеласов Голливуда, встречаясь то с коллегой Вайноной Райдер, то с супермоделью Кейт Мосс.

Ближе к наступлению миллениума Джонни, плененный красотой француженки Ванессы Паради, решает остепениться, и вскоре у пары рождаются двое детей: дочь Лили-Роуз Мелоди (1999) и сын Джон Кристофер Депп III (2002).

К моменту появления на свет второго ребенка Депп уже является самой что ни на есть звездой кинематографа: «Мертвец», «Донни Браско», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Кокаин» просто не оставляют для Джонни иного статуса.

Однако все это оказывается «цветочками» на фоне того, что происходит с актером после выхода на экраны в 2003-м дебютной части приключенческой саги «Пираты Карибского моря» «Проклятие Черной жемчужины», в которой он чудесным образом исполняет веселого и неординарного капитана Джека Воробья и позднее получает свою первую номинацию на «Оскар» с целой россыпью иных наград. Образ пирата при этом настолько приходится все по душе и так влияет на самого Деппа, что во многих последующих фильмах, не относящихся к серии, актер местами дарует «фишки» Воробья другим своим персонажам (справедливости ради, лишь когда это не выглядит совсем уж абсурдно).

В 2008 году Джонни наконец-таки удостаивается «Золотого глобуса» — премию актеру приносит кровожадный мюзикл Бертона «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит».

В последние годы уже холостой Депп (после развода с Паради Джонни ненадолго вступил в брак с моделью Эмбер Роуз, но и их пара вскоре рассталась), продолжая активно сниматься, осуществил свою юношескую мечту — вместе с легендарными музыкантами прошлого Элисом Купером и Джо Перри он основал группу Hollywood Vampires, в составе которой записал альбом и стал гастролировать по всему миру. А не так давно главный шок-рокер планеты Мэрилин Мэнсон рассказал, что Джонни может присоединиться и к его группе.