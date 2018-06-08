Умер Игорь Лях

В ночь на 8 июня на 56-м году жизни скончался советский и российский актер театра и кино Игорь Лях. О кончине звезды легендарного фильма «Любовь и голуби» сообщила актриса Московского академического театра сатиры Лариса Бравицкая.

Реклама

«Ушел из жизни мой однокурсник Игорь Лях... Игоречек, Ляшек. Я тебя запомню таким. Светлая память», — написала Бравицкая в своем фейсбуке.

Как отметила сама актриса, на данный момент у нее нет сведений, из-за чего наступила смерть Ляха. При этом она подчеркнула, что Игорь Владимирович умер во сне.

«Он был такой яркий, талантливый, самобытный! Я в себя прийти не могу! Умер во сне»,

— добавила Бравицкая.

Согласно информации СМИ, Лях умер у себя дома в результате остановки сердца. Прибывшие на место врачи боролись за жизнь актера, однако спасти его не смогли. Один из близких к семье артиста источников в то же время заявил, что тот, вероятно, скончался вследствие инфаркта или инсульта.

«Вроде не болел ничем. Три дня назад в Щепке (Высшее театральное училище имени Щепкина — «Газета.Ru») курс читал. Подозревают инфаркт или инсульт», — сказал источник.

Игорь Лях родился в августе 1962 года в городе Загорск Московской области (ныне — Сергиев Посад). В 1983-м он окончил Высшее театральное училище им. М.С.Щепкина, а всего спустя пару лет на экраны вышел, пожалуй, главный в жизни актера фильм — «Любовь и голуби» режиссера Владимира Меньшова.

В культовой ленте Лях сыграл роль Леньки, веселого любителя техники и сына главных героев — Василия и Надежды Кузякиных в исполнении Александра Михайлова и Нины Дорошиной соотвественно.

Сам Меньшов, узнав о трагической кончине Ляха, рассказал, что актер во многом случайно оказался в любимой всеми лирической комедии. При этом он отметил, что с Игорем Владимировичем он в итоге «попал в десятку».

«Он появился на съемках почти случайно, хотя я его и пробовал, — поведал режиссер. — Но утвердил другого артиста. Однако в последний момент тот не смог приехать. Вообще, порой дела складываются и таким вот странным образом. Потому что с Ляхом мы просто попали в десятку, он сыграл намного лучше отобранного мною актера».

По словам Меньшова, в ходе съемок картины Лях отлично вписался в звездную компанию, включавшую в себя Михайлова, Дорошину и Людмилу Гурченко.

«Но он легко вписался в компанию и Саши Михайлова, и Нины Дорошиной, и Люды Гурченко, да и всех участников картины, — передает слова 78-летнего режиссера ФАН. — Потом я увидел его в картине Владимира Мотыля «Жил-был Шишлов», и это была тоже очень хорошая работа, у Игоря там главная роль. Потом ходили слухи, что он вообще ушел из профессии, вроде в церковь. Но затем вернулся…»

Меньшов также выразил мнение, что Лях состоялся как актер.

«Я, к сожалению, редко с ним виделся после съемок «Любовь и голуби». После съемок прошло уже 34 года — весьма значительный срок. Для фильма он был украшением, очень точным актерским выбором, — цитируют лауреата «Оскара» «Известия». — Он состоялся как актер. Он окончил Щепкинское училище. Я видел его в спектакле Валерия Фокина. Хорошем спектакле, который он еще в Москве делал. Это было лет тридцать назад. Но я, честно говоря, не знаю, чем он последнее время занимался.

Конечно, это очень больно, когда он, по сути, на поколение младше меня. И уходят ребята уже такие…»

Сыграв в целом ряде фильмов в 1984-1993 годах, Лях несколько отошел от кинематографа — в том числе и ради педагогики, ведь Игорь Владимирович целых 18 лет (вплоть до своей смерти) преподавал в Щепкинском училище, будучи художественным руководителем курса.

В 2009 году он был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Добавим, что в конце апреля ушла из жизни другая звезда фильма «Любовь и голуби» — Нина Дорошина. Позднее оказалось, что всего за день до смерти 83-летней актрисе вызывали «скорую помощь» из-за болей в груди, однако она отказалась пройти госпитализацию.