Стриминг не у дел: подписан самый дорогой контракт в истории ТВ

Продюсер, сценарист и режиссер Грег Берланти подписал самый дорогой контракт в истории телевидения — из тех, где сумма доподлинно известна. Автор более 14 сериалов, в том числе таких популярных проектов, как «Стрела», «Флэш», «Легенды завтрашнего дня», «Супергерл» и «Ривердэйл», заключил с Warner Bros. Television новое соглашение на $400 млн, которое рассчитано на четыре года.

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Текущий контракт Берланти с WBTV истекает через два года. Таким образом, кинодеятель останется в компании до 2024-го, когда ему исполнится 51 год. Договор распространяется только на телевидение. Что касается художественных фильмов, то Берланти сотрудничает с компанией Fox, которая выпустила весной поставленную им картину «С любовью, Саймон».

Президент Warner Bros. Entertainment Кевин Цудзихара и президент WBTV Питер Рот очень хотели оставить у себя Берланти, поэтому провели весьма агрессивную политику, зная, что Грег особо ценит лояльность. Как утверждают различные источники, заполучить Берланти хотели многие студии, включая Netflix, но он даже не вступал с ними в переговоры.

Новый контракт Берланти поразил весь телебизнес, так как он отличается от других девятизначных договоров.

Продюсер получит гарантированные $400 млн, вне зависимости от коммерческих показателей в конце сезонов «Стрелы», «Флэша», «Супергерл» и «Ривердэйла».

Отмечается также, что контракт подразумевает выплату внушительных премий — куда более крупных по сравнению с текущими.

«Я очень благодарен Питеру Роту и Кевину Цудзихаре, а также всем в Warner Bros. — вы подарили мне дом, где я могу рассказывать свои истории на протяжении многих лет, — приводит слова Берланти The Hollywood Reporter. — Многое изменилось на ТВ с тех пор, как я стал работать в этой области 20 лет назад. Не изменилось только одно: я чувствую большую радость от сотрудничества с компанией, с актерами, режиссерами, продюсерами и сценаристами. Также я хочу поблагодарить за поддержку своего супруга, семью и друзей».

Презилент WBTV Рот также выразил удовольствие проведенной сделкой и назвал Берланти «настоящим гигантом телевидения».

«Грег был и является неотъемлемой частью нашего успеха с момента его возвращения в 2011 году, и мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с командой Berlanti Productions», — сказал Рот.

Некоторые утверждают, что текущая сделка стала рекордной в истории телевидения, однако есть и другое мнение. Знакомые с ситуацией источники отмечают, что контракт автора мегахитов «Теория большого взрыва» и «Два с половиной человека» Чака Лорри с Warner еще дороже, однако его условия не разглашаются.

Важность нового контракта Берланти заключается не только в больших деньгах, но и в стратегическом отношении. Традиционная телестудия WBTV выиграла раунд у стриминговых сервисов Netlix, Amazon и Apple, которые в последнее время активно подписывают телепродюсеров. Так, Netflix заполучил себе автора «Американской истории ужасов», «Хора» и «Вражды» Райна Мерфи за $300 млн, а создателя медицинского хита «Анатомия страсти» Шонду Раймс — за $100 млн.

Для остальных студий это стало важным знаком в развернувшейся «войне» со стриминговыми гигантами, которые стали переманивать к себе известных телепродюсеров баснословными суммами и более выгодными условиями.

Ответ традиционных компаний может не заставить себя ждать. Согласно некоторым источникам, Time Warner готовит беспрецедентное долговременное предложение Джею Джею Абрамсу, которое может включать в себя сделку и на художественные фильмы. Если компании получится добиться желаемого, то это однозначно станет рекордом.

Абрамс — продюсер и режиссер множества хитов, как на ТВ, так и на большом экране.

Он снял самый кассовый за всю историю США с точки зрения внутреннего проката фильм «Звездные войны: Пробуждение силы», собравший на родине $936 млн, успешно перезапустил другую популярную космическую франшизу «Звездный путь», а также создал несколько больших хитов для телевидения, включая «Остаться в живых», «Шпионку» и «Мир дикого запада».

Ближайшим фильмом, где Абрамс выступит режиссером, станет завершающая часть новой трилогии «Звездных войн», которая выйдет на экраны в декабре следующего года.