«Евровидение»: где угодно, только не в Иерусалиме

Руководство музыкального конкурса «Евровидение» не хочет проводить его в следующем году в Иерусалиме, отдавая предпочтение другим израильским городам. По информации СМИ, в Европейском вещательном союзе (ЕВС), курирующем главное песенное состязание Европы, отчетливо дали понять израильской телерадиовещательной корпорации, ответственной за «Евровидение-2019», что готовы согласиться на любое место проведения мероприятие в предстоящем мае, — кроме Иерусалима.

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В ЕВС пояснили, что не хотят организовывать конкурс в древнем городе из-за желания минимизировать «политические и другие споры».

Израиль получил право на проведение «Евровидения-2019» в результате победы представительницы страны на конкурсе в этом году — в минувшем мае в португальском Лиссабоне первенствовала Нетта Барзилай с композицией «Тоу» («Игрушка»).

Регламент состязания предполагает, что возможность выбора города, где и будет организовано рейтинговое мероприятие, остается за хозяевами музыкального праздника. Собственно, именно этой логикой и руководствовался премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, уже вскоре после триумфа Барзилай заявивший, что спустя год «Евровидение» пройдет в Иерусалиме.

«Нетта, ты принесла большую славу Израилю. В следующем году — в Иерусалиме!» — обрадовал политик соотечественников.

Как оказалось, обещания получились поспешными: через несколько дней оргкомитет песенного конкурса в официальном обращении призвал поклонников не торопиться с покупкой билетов в древний город, подчеркнув, что место и даты проведения следующего «Евровидения» остаются неизвестными.

«Уже ждете «Евровидения» в следующем году? Мы тоже! Но пока не покупайте билеты на самолет, следите за нашими официальными страницами, чтобы узнать, когда и где пройдет конкурс», — говорилось в сообщении организаторов.

Этим посланием ЕВС недвусмысленно дал понять, что не очень бы и хотел видеть Иерусалим в качестве города-организатора конкурса в 2019-м. Дело в том, что одним из главных правил состязания является его аполитичность, тогда как оглашенный Нетаньяху вариант этому критерию отвечает едва ли.

Статус древнего города уже давно является одним из главных камней преткновения в палестино-израильском конфликте. Восточный Иерусалим был занят представителями еврейского государства еще в 60-х, и с тех пор его правительство считает объединенный город своей столицей — что противоречит позиции самой Палестины, а также Евросоюза, арабских стран и России.

В декабре 2017-го президент США Дональд Трамп, выполняя одно из своих предвыборных обещаний, анонсировал скорый перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, что фактически означало признание Штатами древнего города в качестве столицы Израиля.

Мероприятие в итоге состоялось 14 мая, когда еврейское государство отмечало собственное 70-летие. Перенос посольства привел к массовым недовольствам палестинцев, в результате которых у границы сектора Газа произошли кровопролитные столкновения, унесшие жизни десятков людей.

Любопытно, что ранее «Евровидение» уже дважды проходило в Иерусалиме (в 1979 и 1999 годах), и лишь раз его бойкотировала одна из стран-участниц — 39 лет назад отказалась от конкурса по политическим причинам Турция.

Сейчас, впрочем, ощущается особый градус напряжения вокруг возможного проведения состязания в городе: в Исландии онлайн-петицию о неучастии представителя государства в мероприятии подписывает внушительная часть населения, поддерживая тем самым палестинцев, а сами израильтяне придерживаются принципа, что «Евровидение-2019» должно пройти либо в Иерусалиме, либо нигде.

Собственно, ныне это уже официальная позиция — по словам министра культуры и спорта Израиля Мири Регев, если ЕВС потребует перенести конкурс в какой-то другой город страны, еврейское государство откажется от его проведения.

Еще более сложной ситуацию сделал недавний отказ футбольной сборной Аргентины, в данный момент готовящейся к чемпионату миру в России, от товарищеского матча с национальной командой Израиля в Иерусалиме:

данное решение было принято, по официальной версии, после угроз звездному футболисту Лионелю Месси и его партнерам по сборной Аргентины по футболу от палестинских террористов.

Кроме того, возможному «Евровидению-2019» в Иерусалиме рады далеко не все израильтяне — финал конкурса исконно проходит по субботам, тогда как в еврейской культуре этот день считается священным и не предполагает никаких масштабных мероприятий, связанных с творческой деятельностью.