«Новый «Хэллоуин» — это то, что я хотел сделать в 70-е»

Культовый режиссер Джон Карпентер, изрядно испугавший зрителей в своих бессмертных «Хэллоуине» и «Нечто», — веселый, остроумный и легкий в общении человек. Еще не дождавшись первого вопроса, он сразу интересуется, как погода в Москве. Услышав, что наступило сильное похолодание и ничего не напоминает в Москве о лете, он искренне смеется и желает всем москвичам согреться — не объясняя, какой смысл вкладывает в это слово.

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— Что вы думаете о новом «Хэллоуине»? Сможет ли он привлечь молодую аудиторию и тех людей, которые не смотрели вашего оригинала?

— Я думаю, что фильм великолепен. Мне очень понравилось, как сработал режиссер Дэвид Гордон Грин. Он сделал то, что я бы сам очень хотел сделать в 70-е. Я очень впечатлен картиной. И я полагаю, что он понравится и старым фанатам, и новой аудитории.

— Дэвид Гордон Грин — широко известный режиссер, но снимал в основном драмы и комедии. Как он справился с новым для себя жанром ужасов?

— Мне очень понравилось с ним сотрудничать. У него огромный кинематографический талант, и это большая удача для фильма, что его снял такой человек.

Он не снимал фильмы ужасов, но он очень хотел взяться за «Хэллоуин» и рассказать свою версию истории.

Мне очень понравилось, что он предложил, и я думаю, что это будет чем-то уникальным.

— Насколько глубоко вы были вовлечены в творческий процесс в качестве исполнительного продюсера?

— Моя работа заключалась в помощи съемочной группе, когда она была необходима. Я делал заметки в сценарии, посещал съемки и наблюдал за процессом. Сейчас я работаю над музыкой со своим сыном и крестником. Так что я принимал ощутимое участие в создании фильма.

— Поклонники жанра наизусть знают знаменитую тему из оригинала. Сложно ли вам писать музыку к «Хэллоуину», и как удается создать что-то новое к культовой франшизе?

— То, что сейчас слышно в трейлере — временная музыка, и она не моя. Сейчас я стараюсь создать своего рода сплав старых идей из первого фильма с новыми мелодиями и аранжировками.

Мы привнесли изменения в старые темы и стараемся на этой основе создать что-то новое. Мне очень нравится этот процесс, и я прекрасно провожу за ним время.

— Как отнеслась звезда первого «Хэллоуина» Джейми Ли Кертис к своему возвращению в серию?

— С большим энтузиазмом, она с огромным удовольствием принимает участие в съемках. Первый фильм мы сделали очень давно — ей тогда было 19 лет.

Сейчас она хорошо известная состоявшаяся актриса, у нее есть дети. Но она просто взорвала Чарльстон, где проходили съемки. Она фантастически смотрится в фильме.

— Судя по трейлеру, сиквел будет более жестоким, мрачным и кровавым, чем оригинал. Сохранятся ли в картине классические приемы, использованные вами 40 лет назад?

— Это будет комбинация двух подходов. История будет рассказана в классическом ключе, но в фильме есть весьма сильные и жестокие сцены. Я по-настоящему впечатлен балансом. Он всегда должен быть — нельзя слишком отклоняться в ту или иную сторону. Мы не хотели превращать фильм в кровавый слэшер, но в то же время должны были наглядно показать происходящее. И Дэвид отлично справился с этим.

— Как пришла идея проигнорировать все продолжения и создать прямой сиквел оригинального «Хэллоуина»?

— Как раз это я и люблю больше всего в новой ленте. Это очень привлекательная и естественная идея. Действие фильма происходит много лет спустя, и зритель видит результат произошедшего в ту далекую ночь. Это потрясающе.

— Можно ли новый «Хэллоуин» рассматривать как каноническое продолжение, или же расширение вселенной франшизы?

— Вы можете воспринимать фильм как альтернативную историю, которая началась в ту ночь и стала развиваться в другом направлении. Я верю, что удовольствие получат как фанаты старого фильма, так и не знакомые с ним зрители.

— Как вы относитесь ко всем продолжениям, спин-оффам и даже ребутам «Хэллоуина», которые случились в последние 40 лет и превратили его в большую серию?

— Когда я снял «Хэллоуин», то был уверен, что история логически завершена, и больше рассказывать не о чем. И оказался глубоко неправ!

Я до сих пор удивлен, что из оригинального сюжета смогли создать столько всего. Некоторые фильмы были неудачными, другие — хорошими. Этот будет великолепным! Я очень польщен, что моя история прожила столько лет, и также очень рад, потому что каждый раз, как снимают фильм из этой вселенной, я зарабатываю деньги.

— Чего ожидать поклонникам вашего творчества в будущем? Есть ли в работе какие-то проекты?

— У меня много всего происходит.

Сейчас работаю надо телевизионными проектами, и даже есть мысли по поводу художественных фильмов. Посмотрим!

Как вы знаете, я очень долго и упорно работал. И в какой-то момент я захотел больше свободного времени, чтобы просто насладиться жизнью. И тогда я решил, что не возьмусь ни за какой проект, только если он не будет по-настоящему хорош. Сейчас это мой критерий.